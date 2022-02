Fitnessarmband bei Aldi zum Top-Preis: Vorsicht, bitte!

Ab dem 14. Februar 2022 wirst du in den Filialen von Aldi Nord einen Aufsteller finden, der unterschiedlichste Multimedia-Hardware zum Sparpreis beinhaltet. Beispielsweise On-Ear-Kopfhörer von JVC, Bluetooth-Lautsprecher von Leicke oder eine Powerbank mit einer Kapazität von 10.000 mAh. Ebenso wird auch ein Fitnessarmband von Swisstone in diesem Aufsteller zu finden sein. Aber was bietet das Modell SW 320 HR überhaupt?

Swisstone Fitnessarmband bei Aldi: Nur für Anspruchslose zu empfehlen

Um es vorwegzunehmen: Für das Swisstone SW 320 HR zahlst du zwar vergleichsweise wenig Geld, du bekommst aber auch nur ein Wearable der absoluten Einsteigerklasse. Das TFT-Farbdisplay ist 0,96 Zoll klein, die Auflösung liegt bei ziemlich spärlichen 160 x 80 Pixeln und der Akku ist gerade einmal 90 mAh groß. Das reicht laut Herstellerangaben zwar für bis zu 15 Tage Laufzeit, du solltest aber mit weniger rechnen. Zumindest ist Nutzerrezensionen im Internet zu entnehmen, dass die Laufzeit bei unter einer Woche liegen soll. Vor allem dann, wenn du den rückseitig integrierten Herzfrequenzsensor intensiv nutzt. Ebenfalls auffällig: Das Swisstone-Armband nutzt Bluetooth in Version 4.0 – vorgestellt im Jahr 2010. Aktuelle Smartphones sind schon mit Bluetooth 5.2 ausgestattet.

Wichtig auch: Das in Kürze bei Aldi erhältliche Discount-Fitnessarmband ist nicht mit einem eigenen GPS-Empfänger ausgestattet. Das heißt für dich als Besitzer: Wenn du mit dem Armband deine Laufrunden tracken möchtest, musst du immer dein Smartphone mit dir tragen, damit das mit dem Handy gekoppelte Armband die GPS-Funktion des Smartphones nutzen kann. Gleiches gilt für die Wetter-Funktion des Armbandes. Auch sie funktioniert nur, wenn eine Bluetooth-Verbindung zu einem Smartphone besteht.

Zu den nutzbaren Extras des Swisstone SW 320 HR gehören unter anderem ein Schrittzähler, ein Schlaftracker und ein Distanzmesser. Außerdem ist es möglich, auf dem Smartphone eingehende SMS, WhatsApp-Nachrichten und Anrufe auf dem Display des Fitnessarmbandes anzeigen zu lassen. Wasserdicht ist das Armband nicht, sondern gemäß IP67-Zertifizierung allenfalls gegen Spritzwasser geschützt. Ein Sensor zur Messung des Blutsauerstoffgehalts (SpO2) fehlt. Andere Premium-Features wie Höhenmesser oder Luftdrucksensor ebenfalls.

Keine neue Hardware, aber ziemlich günstig

Unter dem Strich ist das in Kürze bei Aldi erhältliche Swisstone-Wearable eine gute und vor allem preiswerte Möglichkeit, in die Welt von Fitnessarmbändern hineinzuschnuppern. Mehr nicht. Denn zu einem Preis von 14,99 Euro ist das Armband zwar preiswert, aber keinesfalls mit vielen Funktionen gesegnet. Und neu ist es auch nicht. Amazon hat es nach eigenen Angaben seit September 2019 im Angebot. Andere Webshops bieten das Fitnessarmband inklusive Versandkosten aktuell zu Preisen ab 18,90 Euro an, der Hersteller selbst verlangt knapp 20 Euro. Und bei eBay ist es derzeit zuzüglich Versandkosten ab 14 Euro zu haben.