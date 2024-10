Smarte Lichter kannst du beispielsweise per Sprachbefehl dimmen oder die Leuchtfarbe über eine App einstellen. So sorgt das Licht für die richtige Stimmung in jeder Situation. Wenn dir noch die passende Beleuchtung fehlt, solltest du unbedingt mal bei tink vorbeischauen. Hier findest du aktuell eine ganze Menge Top-Angebote zu Philips Hue Produkten. Die Rabatte gelten nur noch bis zum 8. Oktober, sodass du dich unbedingt beeilen solltest, wenn du noch ein Set zu einem Schnäppchen-Preis ergattern willst. Wir stellen dir die spannendsten Deals vor.

5 Lampen günstiger als 3? Smarte Beleuchtung zum Sparpreis

tink bietet dir beispielsweise ein preiswertes Philips Hue Starterset für dein Zuhause an. Enthalten sind fünf White Ambiance E27-Leuchten. Zusätzlich gibt es noch die Bridge und einen Dimmschalter. Besonders cool an den Lampen ist unter anderem, dass du die Weißtöne stufenlos von kalt bis warm einstellen kannst. Wenn du willst, kannst du die Birnen auch als Tageslichtwecker verwenden.

Bis morgen sparst du dir bei diesem Set 38 Prozent von den 194,94 Euro des eigentlichen Preises. Du zahlst somit nur rund 120 Euro. Normalerweise kostet der Dreierpack bei tink inklusive Hardware schon 129,95 Euro. Du siehst: mit dem 5er-Bundle bekommst du jetzt sogar mehr Lampen für weniger Geld, ein waschechter Deal also.

Mit Philips Hue kannst du die Lichtfarbe an deine Räume anpassen

Auch der Preisvergleich bestärkt den Schnäppchencharakter. Den Doppelpack der smarten Leuchten bekommst du im Netz zwischen 40 und 50 Euro. Das 3er-Set gibt es für rund 100 Euro. Kaufst du die Packungen einzeln, zahlst du also bis zu 30 Euro mehr, als wenn du bei tink zuschlägst. Aus den unterschiedlichen Preisverläufen und Tiefstpreisen lässt sich außerdem schließen, dass du zuvor fast noch nie so günstig an die Starterset-Kombi gekommen bist. An dieser Stelle müssen wir jedoch noch mal betonen: Schnell sein lohnt sich, denn der Deal gilt nur noch bis morgen (8. Oktober)!

Du willst du noch mehr smarte Technik in dein Zuhause integrieren? Das obige Set gibt es auch in Kombination mit einem Amazon Echo Show 5. Dank dieses Assistenten kannst du etwa deine neuen Lichter auch per Sprachbefehl steuern. Hierfür zahlst du heute nur 179,95 Euro und damit 40 Prozent weniger als morgen. Wartest du zu lange, stehen nämlich stolze 304,93 Euro auf der Rechnung.

Noch mehr Angebote von Philips Hue

Neben dieser Auswahl bietet tink dir noch eine ganze Menge anderer spannender Angebote. Wie zum Beispiel dieser Doppelpack der Philips Hue Lightbar. Wirf doch selbst einen Blick auf die Website und lass dich inspirieren. Vergiss jedoch nicht, die Zeit rennt dir regelrecht davon. Die Rabatte gelten nur noch bis zum Dienstag, dem 8. Oktober!