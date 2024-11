1 Monat gratis Streamen: Starker O2 Deal mit iPhone 16 Pro und Apple Watch S10

Mit O 2 TV hat sich der Mobilfunkanbieter eine echte Alternative zu Kabelfernsehen einfallen lassen. Du empfängst hier über 130 Sender in HD-Qualität und hast Zugriff auf verschiedene Mediatheken mit Blockbustern und Kino-Neuheiten. Außerdem kannst du auf bis zu vier Geräten gleichzeitig streamen und fünf verschiedene Nutzerprofile anlegen. Ein weiterer Vorteil zu herkömmlichem Fernsehen ist, dass du eine Sendung pausieren oder neu starten kannst. Und jetzt haut O 2 seinen TV-Streamingdienst in einem spannenden Apple-Bundle raus. Schauen wir uns den Deal genauer an!

Daraus besteht das O 2 -Bundle

Du bekommst den O 2 Mobile M Tarif in Kombination mit dem iPhone 16 Pro (zum Test). Die LTE-fähige Watch S10 gibt es ebenfalls dazu. Der O 2 Mobile M Tarif ist mit 30 GB Datenvolumen ausgestattet. Du bist hier mit einer maximalen Geschwindigkeit von 300 Mbit/s unterwegs und für jedes Jahr, dass der Vertrag läuft, gibt es 5 GB gratis. Eine Allnet- und SMS-Flat ist im Preis ebenso inbegriffen.

Für das iPhone und die Apple Watch zahlst du einen Gerätepreis von lediglich einem Euro, plus 4,99 Euro für den Versand. Der Tarif schlägt hingegen mit monatlich 72,99 Euro (36 Monate Laufzeit) zu Buche. Als Anschlusspreis fallen einmalig 39,99 Euro an.

Jetzt hast du noch die Qual der Wahl bei den O 2 TV-Paketen, insgesamt gibt es drei verschiedene. Der Preis für das Paket kommt zu den oben stehenden Kosten für den Tarif und die Geräte dazu. Mit Ausnahme des Netflix-Bundles gibt’s den ersten Monat stets gratis. Hier findest du die wichtigsten Details auf einen Blick.

O 2 TV M, einen Monat gratis, danach 6,99 Euro monatlich

TV M, einen Monat gratis, danach 6,99 Euro monatlich O 2 TV L, einen Monat gratis, danach 9,99 Euro monatlich

TV L, einen Monat gratis, danach 9,99 Euro monatlich O 2 TV XL + Netflix Standard mit Werbung, 9,99 Euro (12 Monate Mindestlaufzeit)

Vor allem, wenn du ohnehin ein Auge auf das neue iPhone geworfen hast, kann sich das Angebot lohnen. Aber Achtung: Der Deal gilt nur noch bis zum 20. November. Wenn du noch ein iPhone 16 Pro inklusive Smartwatch abgreifen willst, solltest du dich beeilen.