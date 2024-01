Netto: Balkonkraftwerke schon ab 349 Euro im Angebot

Ein steckerfertiges Balkonkraftwerk mit 800 Watt schon für lediglich 349 Euro (mit Gutschein-Code)? Dieses starke Angebot liefert dir jetzt Netto. Über den Code N-SOLAKON-50 bekommst du das bereits reduzierte Solarpanel der Marke Solakon nämlich noch mal 50 Euro günstiger. So kommst du äußerst preiswert an dein eigenes Balkonkraftwerk und kannst über Solarenergie deine Stromkosten senken. Wir schauen uns das Gerät einmal genauer an.

Balkonkraftwerk für 349 Euro – Das wird dir hier geboten

Das steckerfertige Balkonkraftwerk der Marke Solakon ist im Nu installiert und kann komplett ohne Abnahme in Betrieb genommen werden. Die zwei Solarmodule verfügen dabei über 830 Watt Gesamtleistung sowie einen hohen Wirkungsgrad von 21,3 Prozent. Der erzeugte Strom wird wie üblich mit einem Schuko-Netzkabel über die Steckdose in das Hausstromnetz eingespeist. Das Kabel verfügt dabei über eine Länge von 5 Metern. Für einen Aufpreis von 20 Euro kannst du dir allerdings auch ein doppelt so langes Kabel zum Balkonkraftwerk sichern.

Ein ebenso wichtiger Faktor wie die Solarpanels selbst ist ebenfalls der Wechselrichter. Dieser liefert dir bei diesem WLAN-fähigen Balkonkraftwerk die maximal erlaubte Ausgangsleistung von 600 Watt. Besonders cool: Sobald die angekündigte Gesetzesänderung in Kraft tritt, kannst du die Leistung problemlos über die App auf 800 Watt erweitern. Dadurch bist du auch künftig ideal ausgestattet.

Das Balkonkraftwerk muss dabei selbstverständlich nicht unbedingt auf einem Balkon angebracht werden. Auch auf dem Hausdach, der Garage, der Terrasse oder freistehend im Garten kannst du mit den Solarpanels Strom erzeugen. Das Gerät ist dabei nach IP68 gegen Wasser geschützt und hält Temperaturen zwischen -40 °C bis +85 °C stand.

Bei Netto sicherst du dir das Balkonkraftwerk jetzt schon für unschlagbar günstige 349 Euro, wenn du im Warenkorb den Code N-SOLAKON-50 angibst. Als Versandkosten fallen allerdings noch 5,95 Euro extra an.

Falls du zusätzlich auch passende Halterungen benötigst, gibt es das Balkonkraftwerk ebenfalls mit zwei Garten- und Flachdachhalterungen bei Netto im Angebot. Mit dem Code N-SOLAKON-50 zahlst du hierfür 449 Euro. Generell kannst du mit dem Code bei den verschiedenen Geräten des Herstellers bis zum 4. Februar stets 50 Euro extra sparen. So kommst du etwa auch günstiger an Solarpanels mit über 1.600 Watt. Einen Überblick über alle Kraftwerke findest du hier.