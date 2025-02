Nur mithilfe von kostenloser Sonnenkraft ist es möglich, Gratis-Strom für deinen Haushalt zu generieren. Möglich macht es ein Balkonkraftwerk und das kannst du jetzt im Onlineshop von Netto zum stark reduzierten Sonderpreis kaufen. Es wird von Veska mit 25 Jahren Leistungsgarantie angeboten und wird steckerfertig zu dir nach Hause geliefert. Du kannst es zum Beispiel an einem Balkon, auf dem Hausdach, auf der Garage, auf der Terrasse oder freistehend im Garten aufstellen und in wenigen Minuten anschließen, verspricht der Hersteller.

Balkonkraftwerk bei Netto kaufen: Das steckt drin

Wenn man so will, handelt es sich bei einem Balkonkraftwerk um eine kleine Solaranlage, die Solarenergie in Strom umwandelt. Geliefert werden in diesem Fall zwei Solarpaneele (je 500 Watt), ein staub- und wasserdichter Wechselrichter sowie ein fünf Meter langes Schutzkontakt-Netzkabel, das du nur mit einer Haushaltssteckdose verbinden musst. Danach wird der erzeugte Strom in das Stromnetz deiner Wohnung oder deines Hauses eingespeist und lässt sich direkt von Verbrauchern wie Kühlschrank, Fernseher oder Computer nutzen. Weil der Wechselrichter mit einem WLAN-Modul ausgestattet ist, kannst du ihn zusätzlich mit einem WLAN-Router verbinden und dann zum Beispiel auf deinem Handy über die zugehörige App immer die aktuelle Leistung deines Balkonkraftwerks einsehen.

Das Balkonkraftwerk von Netto ist vielseitig einsetzbar.

Unter optimalen Bedingungen kannst du mit dem Balkonkraftwerk mit 800 Watt Ausgangsleistung 1.140 Kilowattstunden (kWh) Strom generieren, heißt es seitens des Herstellers. Bei einem angenommenen kWh-Preis von 40 Cent lassen sich so bis zu 456 Euro pro Jahr sparen. Sollte der Strompreis in den kommenden Jahren steigen oder du schon jetzt einen Tarif mit einem höheren kWh-Preis nutzen, fällt die Ersparnis noch höher aus.

Jetzt Solaranlage zum Kracherpreis sichern

Und was kostet das Balkonkraftwerk von Netto nun? Überraschend wenig! Denn der unverbindliche Verkaufspreis in Höhe von 1.589 Euro wird von Netto um satte 81 Prozent reduziert. Das hat zur Folge, dass du das Balkonkraftwerk jetzt zum Kracherpreis von nur 289,99 Euro kaufen kannst – bei einer Lieferzeit von gerade einmal fünf Werktagen. Einmalig musst du aufgrund der sperrigen Abmessungen noch mit Lieferkosten in Höhe von 75,95 Euro rechnen. Du kannst bei deinem Einkauf aber auch Payback-Punkte sammeln.