Must-have für Silvester: WMF Raclette-Grill zum halben Preis!

Endlich ist Silvester! Der Tisch ist gedeckt, die Gläser gefüllt und der Raclette-Grill steht schon bereit. Der Duft von geschmolzenem Käse liegt in der Luft und weckt die Vorfreude auf ein gemütliches Beisammensein mit Freunden. Die ersten Pfännchen sind mit leckeren Zutaten gefüllt und brutzeln dahin – wer wohl die beste Kombination kreieren wird? Dir fehlt genau hierfür noch der passende Raclette-Grill? Dann solltest du hier weiterlesen.

WMF Raclette-Grill: Mit zwei Etagen und Crêpes-Funktion

Dein alter Raclette-Grill hat mittlerweile ausgedient oder du hast noch gar keinen? Dann solltest du jetzt bei MediaMarkt oder Amazon vorbeischauen. Denn hier gibt es den hochwertigen WMF 04.1504.0011 Lono Raclette-Grill gerade rund 50 Prozent günstiger (bei Amazon ist von 38 Prozent die Rede, der Preis ist aber bei beiden Händlern fast identisch). Der Grill selbst sieht dank Edelstahl-Verkleidung und schwarzer Grillplatte ziemlich edel aus und hat eine Leistung von bis zu 1.500 Watt.

Insgesamt ist der Raclette-Grill von WMF für bis zu acht Personen geeignet – der Hersteller liefert hierbei acht kleine antihaftbeschichtete Pfännchen samt Spatel mit. Dank der Beschichtung backt nichts an und das Erlebnis wird nicht geschmälert. Besonders praktisch, da man am Ende des Silvesterabends nicht noch stundenlang in der Küche stehen möchte: Die Pfännchen sind spülmaschinengeeignet. Außerdem cool: Es gibt eine zusätzliche Etage, in der du heiße oder nicht genutzte Pfännchen abstellen kannst. Du musst sie also nicht auf dem Tisch oder schmutzigen Teller abstellen.

Zu einem guten Raclette-Grill gehört zudem eine Grillplatte auf der Oberseite, wo man zum Beispiel Maiskolben, Hähnchenfleisch oder sonstiges Grillgemüse zubereiten kann. Die gibt es natürlich auch beim WMF Lono Raclette-Grill. Hier steckt allerdings eine Besonderheit drin. Denn die Grillplatte lässt sich um 180 Grad wenden und auf der Rückseite befinden sich zwei weitere Platten für die Zubereitung von leckeren Crêpes. Ob herzhafte Teigfladen oder süße Nachspeise – hiermit trumpfst du mit einem noch vielfältigeren Abendessen auf.

Deutlich unter 100 Euro: Lohnt der Deal?

Den WMF Raclette-Grill kannst du dir gerade mit rund 50 Prozent Rabatt entweder bei Amazon oder bei MediaMarkt bestellen. Aber Achtung: Falls du den Grill an Heiligabend verschenken oder schon dieses Jahr zu Silvester nutzen möchtest, solltest du bei MediaMarkt zuschlagen. Bei Amazon wird nämlich erst in einem bis drei Monaten geliefert. Bei MediaMarkt zahlst du gerade dank 51 Prozent Rabatt nur noch 93 statt rund 190 Euro. Der Versand ist kostenfrei. Da in den meisten anderen Shops Versandkosten anfallen, machst du bei MediaMarkt gerade die wohl beste Dealkombi aus schnellem Versand und günstigem Preis (siehe Preisvergleich).