Tages-Deals bei MediaMarkt: Die besten Angebote im "Mega Sale"

Bei MediaMarkt startet der „Mega Sale“. Nach der „Preis-Ansage“ also die nächste Aktion, die mit offensiven Schnäppchen-Versprechen wirbt. Wir haben die besten Angebote herausgesucht und zeigen, wie gut sie tatsächlich sind.

Dazu gibt es weiterhin die „Preis-Ansage“ mit Tagesangeboten zu Bestpreisen. Heute (Mittwoch, 10. März) sind OLED-Fernseher, Kameras und ein Galaxy Note 10 zu Tiefpreisen mit dabei.

Die Aktion gilt online und in ausgewählten Märkten sowie für die Hybrid-Lösung der Marktabholung. Ende ist am 28. März, die Laufzeit ist also großzügig bemessen. Allerdings lehrt die Erfahrung: Die wirklich guten Deals sind auch schnell weg. Wir zeigen die Top-4-Angebote. Ab 59 Euro Einkaufswert ist der Versand kostenlos, bei einigen Aktions-Angeboten auch darunter. Bei sperrigen Artikeln fallen gegebenenfalls Lieferkosten an.

MacBook Pro mit Apple M1 Prozessor

Nachdem Apple im vergangenen Jahr begonnen hatte, seine MacBooks mit eigenen Prozessoren auszustatten, gab dies den Apple-Laptops noch mal einen Leistungsschub. Mit dem Apple M1 wurden die Notebooks so schnell wie noch nie. Bei MediaMarkt ist jetzt eine Reihe der MacBooks im Angebot.

So kostet das MacBook Pro mit dem Apple M1, 8 GB Arbeitsspeicher, einer 256-GB-SSD-Festplatte und dem 13,3 Zoll großen Display bei MediaMarkt 1.299 Euro.

In der Air-Variante ist das MacBook für 1.074 Euro erhältlich. Auf dem Papier sind die Daten hier ähnlich. Neben dem Apple M1 gibt es auch hier 8 und 256 GB Speicher. Die Unterschiede liegen im Detail: Bei der Pro-Version ist das Display heller und der Farbraum größer – wichtig für Grafiker und Design-Profis. Generell ist das MacBook Pro eher als Arbeitsmaschine mit vielseitigen Aufgabenbereichen zu gebrauchen. So besitzt es im Gegensatz zum Air auch noch die Touchbar über der Tastatur. Das MacBook Air hingegen ist der leichte und ausdauernde Begleiter für alle, die viel von unterwegs arbeiten.

Zum Preis: MediaMarkt bietet einen guten, aber im Vergleich auch marktüblichen Preis. Unter 1.000 Euro gab es das neue MacBook mit M1-Prozessor aber auch noch nie (Preisvergleich).

Marshall Bluetooth-Speaker für unterwegs

Im Sommer wurde mit dem Marshall Emberton ein vielversprechender und kleiner Bluetooth-Lautsprecher auf den Markt gebracht. Der kleine Lautsprecher erscheint im ikonischen Gitter-Design des Traditionsunternehmens und ist jetzt schon günstiger.

Mit 119 Euro verkauft MediaMarkt den Emberton um 20 Prozent und somit um 30 Euro günstiger als der Preisvorschlag von 149 Euro es anbietet. Hier bietet MediaMarkt – vorbehaltlich einiger Konter – den aktuellen Bestpreis. Unterboten wurde das Angebot bislang nicht (Preisvergleich).

MediaMarkt: FritzBox 7590 wieder zum Bestpreis

Der DSL-Router FritzBox 7590 ist wieder im Angebot. Für 184,99 Euro verkauft MediaMarkt den AVM-Router, der die FritzBox-Serie für DSL-Router seit Jahren anführt. Beim Preis liegt MediaMarkt hier zusammen mit Amazon vorne. Generell sind die 185 Euro ein guter Preis für den Router mit 250-Euro-Preisempfehlung. Durch Kombi-Deals gab es die Box aber auch schon einmal für 20 Euro weniger.

SodaStream Aktionspack mit 3 Glaskaraffen

Spätestens seit der Einführung des SodaStream Crystal mit Glaskaraffen erlebten die SodaStream Wassersprudler mit dem Versprechen „Sprudeln statt Schleppen“ ein Revival.

Jetzt ist das Komplett-Set mit drei Glaskaraffen, dem Wassersprudler selbst und einer Kohlensäure-Kartusche im Angebot: Für 89,99 Euro verkauft MediaMarkt das Set, das sonst ein 170-Euro-Preisschild (UVP) trägt. Im Preisvergleich geht der Daumen hoch: Kein Online-Händler kann den Preis von MediaMarkt und Saturn derzeit kontern.

Neben den hier genannten Angeboten gibt es noch zahlreiche weitere Deals, die mal mehr und mal weniger überzeugen. Darunter auch viele beliebte Handys von Samsung, Google und sogar das iPhone SE von Apple. Auch E-Scooter sind zuhauf im Angebot, ebenso wie zahlreiche Haushaltsgeräte. Alle Angebote gibt es bei MediaMarkt auf der Aktionsseite zu sehen.

