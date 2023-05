MediaMarkt sprengt Preisgrenze: Diese Top-Smartwatch ist jetzt megagünstig

Die Galaxy Watch5 (44 mm) ist die neueste Smartwatch von Samsung und bietet eine Menge cooler Funktionen für Android-Nutzer. Besitzt du ein Samsung-Handy, profitierst du vom vollen Funktionsumfang und kannst etwa auch eine EKG-Messung durchführen. Was die smarte Armbanduhr alles kann und wie du sie dir bei MediaMarkt zum Tiefstpreis sicherst, klären wir in diesem Artikel.

Hier geht’s direkt zum Angebot! (75 Euro Direktabzug im Warenkorb)

Galaxy Watch5: Die Highlights der smarten Armbanduhr

Die Galaxy Watch5 kommt in einem minimalistischen Design mit einem sportlichen Armband. Bei den Farben stehen dir dabei Graphite (Grau), Saphhire (Blau) und Silver (Silber) zur Auswahl. Die Smartwatch von Samsung bietet dir ein 1,4 Zoll großes Display mit einer Auflösung von 450 × 450 Pixel. Hierbei kommt die bewährte AMOLED-Technik zum Einsatz, die für hohe Kontraste und echtes Schwarz sorgt. Auch im Test hat uns der Bildschirm überzeugt.

Neben der Anzeige der aktuellen Uhrzeit kann die Galaxy Watch5 natürlich noch deutlich mehr. So verfügt sie etwa über diverse Möglichkeiten zur Schlafanalyse, dank derer du deine Schlafphasen erkennen und deinen Schlaftypen bestimmen kannst. Darüber hinaus lässt sich mithilfe der Smartwatch deine Herzfrequenz messen und du kannst sogar deinen Körperfettanteil sowie das Gewicht deiner Skelettmuskulatur verfolgen. Die gewonnenen Daten können dir einerseits dabei helfen, dein Training zu optimieren. Sie können aber auch eine Hilfe zur Erkennung von Krankheiten sein.

Im Workout-Modus kannst du die Watch5 auch ohne ein verbundenes Smartphone nutzen. Hier siehst du alle wichtigsten Daten, wie etwa Dauer, Strecke und Puls auf einen Blick und kannst dein Training entsprechend anpassen. Dabei stehen dir über 100 Workout-Profile zur Auswahl – auch exotischere Sportarten wie Cricket oder Frisbee. Die Samsung-Smartwatch bietet dir laut Hersteller eine Akkulaufzeit von bis zu 40 Stunden. In unserem Test hielt die Uhr aber nur gut einen Tag durch, bevor sie wieder an die Steckdose musste. Dafür geht die Aufladung mit nur 30 Minuten am Kabel angenehm schnell.

So bekommst du 75 Euro Rabatt – der Deal auf dem Prüfstand

Nun zum derzeit besten Argument für die Galaxy Watch5: dem Preis. Denn der ist mit 159 Euro erstaunlich niedrig. Ja, sogar so niedrig wie nie zuvor. Zur Überprüfung solltest du einen Blick auf den Preisverlauf werfen.

Doch wie kommst du nun zu dem Preis an die Armbanduhr? Zunächst steht ein Preisschild von 234 Euro auf der Produktseite – an sich kein tolles Angebot. Wer genau hinschaut, findet jedoch den Hinweis „75 Euro Direktabzug sichern“. Und das funktioniert so: Leg die Galaxy Watch5 (44 mm) als LTE- oder BT-Variante in den Warenkorb – hier werden nun automatisch 75 Euro abgezogen. So stehen am Ende nur noch günstige 159 Euro auf der Rechnung von Samsungs neuester Smartwatch. Aber aufgepasst: Das Angebot gilt nur noch bis zu 21. Mai. Wenn du dir auf jeden Fall ein Modell sichern möchtest, solltest du also besser nicht zu lange warten.