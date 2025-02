Derzeit schenkt der Elektrohändler eingeloggten myMediaMarkt-Mitgliedern die Mehrwertsteuer in Form eines Sonder-Rabatts (mehr zur Aktion hier). Gerade bei höherpreisigen Produkten wie 4K-TVs gipfelt das in einer echten Rabattschlacht und hohen Nachlässen im Warenkorb.

Fernseher kaufen: Unser Top-Tipp kommt von Philips

Die 19 Prozent Mehrwertsteuer-Nachlass lassen so einige Fernseher zu Schnäppchen-Tipps werden. Die Premium-OLEDs, die dadurch von 3.000 mit kombinierten Rabatten auf 2.000 Euro landen und weiterhin brutal teuer sind, lassen wir mal außen vor. Wir schauen auf echte TV-Schnäppchen, die eher Gelegenheits-Charakter haben.

Unser Top-Tipp: Der Philips „The One“ Fernseher in 50 Zoll passt aufgrund seiner Größe in fast jedes Wohnzimmer, ohne den Raum gleich zu erschlagen. Dazu bietet der 4K-TV das absolute Philips-Verkaufsargument – nämlich Ambilight. Das ist eine automatisch angepasste Lightshow rund um den Fernseher, die das Geschehen auf dem Schirm noch besser in Szene setzt und den Fernseher im Raum zum Hingucker macht.

Zum Preis: Dank MwSt.-Rabatt kostet der Philips „The One“ 4K-TV mit 50 Zoll jetzt nur noch 671,43 Euro. So günstig war er noch nie zuvor.

Dieser Philips-Fernseher ist jetzt so günstig wie noch nie.

Hisense und Samsung ebenfalls mit Top-Preisen

Richtige Sparfüchse kommen aber auch schon für deutlich unter 500 Euro an einen großen Fernseher:

Den Hisense 55A6N – einen normalen LED-4K-SmartTV – gibt es mit satten 55 Zoll (139 cm) jetzt für 345,38 Euro. Das Fernseher-Modell war noch nie so günstig und generell sind 345 Euro ein echt starker Preispunkt für einen so großen Fernseher.

Und auch Markenfreunde von Samsung kommen bei der Aktion auf ihre Kosten:

Statt 800 Euro kostet dieser Samsung-Fernseher aus der Crystal-UHD-Serie mit ebenfalls 55 Zoll jetzt nur noch 461,35 Euro. Damit rutscht der Fernseher merklich unter die 500-Euro-Grenze.

2,50 Meter Diagonale: Auch Riesen-Fernseher reduziert

Und einen Tipp aus der Riesen-Fernseher-Bubble haben wir dann aber doch. Wer nicht weiß, wie er seine riesige Wand zu Hause bestücken will, bekommt mit dem Samsung GU98DU9079U einen 98-Zoll-Fernseher mit einem Gesamtrabatt von 57 Prozent. Will sagen: Für den diagonal 2,50 Meter messenden Fernseher zahlst du jetzt „nur noch“ 1.805,89 Euro.

