Lidl verschleudert Miele-Alternative von deutschem Hersteller für unter 300 Euro

Miele Waschmaschinen sind bekannt für ihre Langlebigkeit und Qualität. Viele Menschen kaufen die Marke, weil sie genau diesen Ruf so sehr schätzen. Allerdings lässt sich der Hersteller dies auch einiges kosten und die Modelle sind nicht gerade ein Schnäppchen. Vor allem, wenn die eigene Maschine von heute auf morgen den Geist aufgibt, hat nicht jeder das nötige Kleingeld parat, um sich mal schnell ein 1.000-Euro-Gerät leisten zu können. Dabei muss es gar nicht unbedingt Miele sein. Oft lohnt es sich, sich nach Alternativen umzusehen, die um einiges günstiger gehandelt werden. Ein genau solches Angebot bietet dir aktuell Lidl. Hier kommst du nämlich an eine Waschmaschine für unter 300 Euro.

Waschmaschine von PKM mit 50 Prozent Rabatt

Bereits seit 30 Jahren gibt es die deutsche Marke PKM, die sich auf die Herstellung von Hausgeräten spezialisiert hat. Die bei Lidl angebotene Waschmaschine hat ein großes Fassungsvermögen von acht Kilogramm und ist mit 16 verschiedenen Programmen ausgestattet. So findest du unter anderem ein Programm für Bettwäsche, eins für Hemden oder eins für Wolle. Auch das besonders energiesparende Eco-Programm ist hier mit an Bord.

Du kannst manuell die Temperatur und Schleuderzahl einstellen und dank der Startzeitvorwahl startet die Maschine genau dann mit ihrer Arbeit, wenn du es möchtest. Sie hat dabei die Energieeffizienzklasse A und du schonst deshalb sogar langfristig deinen Geldbeutel.

So viel musst du bei Lidl zahlen

Eigentlich verkauft Lidl das Gerät von PKM für 589 Euro. Der Discounter hat aber den Rotstift gezückt und großzügige 50 Prozent vom Preis gestrichen. Deshalb zahlst du jetzt nur noch 289 Euro (Preisvergleich). Für den Versand verlangt Lidl wie immer 5,95 Euro, zusätzlich fallen dieses Mal aber auch noch 39,95 Euro für die Lieferung per Spedition an.

Für weitere 9,95 Euro kannst du noch einen Service dazu buchen, bei dem die Spedition die Waschmaschine direkt in deine Wohnung trägt. Anschließen musst du sie allerdings selbst. Insgesamt zahlst du für die Maschine also 334,90 Euro (oder 344,85 Euro wenn du den Extra-Service nutzen möchtest).

Dennoch bekommst du bei Lidl hiermit eine Waschmaschine aus deutscher Manufaktur für einen Spitzenpreis. Wenn du also ein neues Gerät benötigst und keine Unmengen an Geld in ein teures Modell von Miele und Co. investieren möchtest, wirst du hier garantiert fündig.

Mit Tipps, Tricks und praktischen Infos: Unser Black Friday Schnäppchen-Guide

Hast du dich schon immer gefragt, woher der Black Friday eigentlich kommt oder welche Schnäppchen-Events es sonst noch so im Jahr gibt? Oder suchst du vielleicht eher Hilfe, um in den kommenden Tagen auch wirklich nur bei guten Angeboten zuzuschlagen? Dann kommt unser kostenloser Black Friday Schnäppchen-Guide wie gerufen für dich! Hier bekommst du nämlich nicht nur reichlich Trivia rund um den Black Friday, sondern auch sonst viele nützliche Tipps zum Online-Shopping. Mit unserem Guide machst du garantiert keinen Fehlkauf am Black Friday!

Und das Beste: Der Schnäppchen-Guide ist komplett kostenlos und kann ganz einfach auf dieser Seite bestellt werden. Melde dich einfach mit deiner E-Mail-Adresse für unseren Deal-Newsletter an und schon landet der Guide in deinem digitalen Postfach. Doppelt cool: Künftig informieren wir dich dann auch einmal die Woche über die aktuellen Top-Deals im Netz – dir geht also kein Schnäppchen mehr durch die Lappen.