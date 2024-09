Geheimtipp: So holst du dir gerade das Google Pixel 9 quasi umsonst

Das Angebot zum Pixel 9 haben wir bei sparhandy gefunden. Hier ist das Google-Handy zusammen mit dem wirklich starken O2-Tarif Mobile L Boost zu haben. Der Clou: Monatlich zahlst du denselben Preis, wie wenn du nur den Tarif bei O2 abschließen würdest. Hinzu kommt nur noch ein einmaliger Gerätepreis (+ Anschlusspreis), den du dir aber sogar zurückholen kannst, wenn du deine bisherige Rufnummer mitnimmst.

Das steckt im Tarif und so viel sparst du wirklich

Neben dem Google Pixel 9 (256 GB) selbst bekommst du in diesem Angebot noch den Tarif Mobile L Boost mit 140 GB Datenvolumen im 5G-Netz. Hiermit surfst du mit bis zu 300 MBit/s im Netz von O2 und kannst dank Allnet-Flat auch in alle deutschen Netze unbegrenzt telefonieren und SMS verschicken.

Für das Bundle musst du einmalig 79,95 Euro Gerätepreis sowie 39,99 Euro Anschlussgebühr zahlen. Hinzu kommen außerdem Versandkosten in Höhe von 6,99 Euro. Monatlich fallen 44,99 Euro Grundgebühr an. Über die Mindestlaufzeit von 24 Monaten kommen so Gesamtkosten in Höhe von 1.206,69 Euro zusammen. Nimmst du jedoch deine bisherige Rufnummer mit, erhältst du eine 150-Euro-Gutschrift und drückst die Kosten insgesamt nochmal. Die einmaligen Kosten (Gerätepreis und Anschlussgebühr) hast du dadurch wieder raus.

Zum Vergleich: Würdest du den Tarif bei O2 selbst abschließen, müsstest du bereits 44,99 Euro im Monat nur für den Tarif zahlen. Bei diesem sparhandy-Angebot bekommst du für das gleiche Geld aber noch das neue Pixel 9 Smartphone im Wert von knapp 790 Euro on top. Rechnerisch sicherst du es dir in diesem Deal also gratis zum Tarif.

2 Tarife gefällig? Diese Option zum Pixel 9 lohnt sich ebenfalls

Übrigens hast du auch noch eine weitere Alternative. Statt dir den 150-Euro-Wechselbonus zu sichern, kannst du auch die Option „Doppelkarte“ auswählen. Dann zahlst du zwar einmalig 99,95 Euro Gerätepreis statt 79,95 Euro, bekommst den 140-GB-Tarif im 5G-Netz aber gleich zweimal. So kannst du einen an deine/n Partner/in oder einen guten Freund beziehungsweise ein Familienmitglied abgeben. Die monatlichen Kosten bleiben trotzdem gleich und den Anschlusspreis musst du auch nur einmal zahlen. Wer also Bedarf für gleich zwei Tarife hat oder jemanden zum Teilen findet, hat hiermit ebenfalls ein top Angebot parat.

Wenn du mehr zum Pixel 9 wissen möchtest, empfehlen wir dir unseren Vorstellungsartikel zur Google Pixel 9 Reihe.