Cashback auf große Fernseher: Samsung und Philips locken mit diesen Geld-zurück-Versprechen

Durch Cashback-Aktionen werden Angebote verbessert – und zwar meist unabhängig vom angezeigten Preis im Shop. Der Rabatt kommt durch die Hintertür, wird nachträglich gutgeschrieben und ist keine klassische Preisreduktion beim Kauf, die der Shop einstellt, sondern eine Gutschrift, die direkt vom Hersteller kommt. Ebenfalls ein Symptom von Cashback-Aktionen: Preisvergleiche erkennen die Angebote nicht als solche. Jetzt gibt es Aktionen rund um Samsung- und Philips-Fernseher.

Samsung Superdeals: Bis zu 1.200 Euro Geld zurück beim Fernseher-Kauf

Samsung belohnt derzeit den Kauf von einigen Fernseher- und Soundbar-Modellen mit Cashback. Die Maximale Rückerstattung beträgt 1.200 Euro. Die bekommst du allerdings auch nur, wenn du ins sehr hohe Regal mit den Neo-QLED-Fernsehern greifst. Interessant ist die Funktion der Cashback-Ermittlung: Teilnehmende Fernseher und Soundbars haben je ein Einzel-Cashback, der mindestens 50 und höchstens 600 Euro beträgt. Kaufst du zum Fernseher aber eine der Soundbars, entfällt das kleinere Cashback (meist das der Soundbar). Dafür verdoppelt sich aber der TV-Cashback-Vorteil und kann so im höchsten Falle auf 1.200 Euro steigen.

Im Handel sind aber auch einige der teureren Neo-Modelle schon reduziert und die Angebote werden durch den Cashback-Vorteil nochmals verbessert. Der Fernseher Samsung GQ55QN95A – ein 55-Zöller mit 4K-Auflösung – ist bei Saturn bereits um 500 Euro auf 1.499 Euro reduziert. Von Samsung gibt’s in jedem Fall 300 Euro Cashback. Legst du jetzt noch eine Soundbar aus der Samsung-Liste in den Warenkorb, steigt die Cashback-Zahlung auf 600 Euro. Dieses Prinzip ist für zahlreiche Produkte anwendbar und es gilt für den Kauf bei vielen Händlern. Wichtig ist, dass du den Kauf auf der Samsung-Aktionsseite registrierst – erst so sicherst du dir die Rückerstattung, die dann auf dein Konto eingezahlt wird. Das unterscheidet solche Aktionen von klassischen Rabatten. Am Ende kannst du den Vorteil in Gedanken zwar als Rabatt ansehen, faktisch musst du das Produkt aber erst einmal voll bezahlen – für die Cashback-Aktion also quasi in Vorleistung gehen.

→ Samsung-Fernseher und -Soundbar bei Saturn sichern

→ Cashback bei Samsung anfordern (Teilnehmende Produkte(PDF))

Ein Samsung Neo QLED Fernseher mit besonders hoher Helligkeit bei Tageslicht.

Auch Philips-Fernseher im Cashback-Angebot

Während Samsung die Cashback-Aktion noch bis Ende Oktober aufrechterhält, läuft eine Aktion eines anderen Herstellers schon in Kürze aus: Bei Philips gibt es noch bis zum 3. Oktober bis zu 1.000 Euro Cashback auf OLED-Fernseher. Alle Aktionsgeräte, die etwa bei Otto gelistet sind, verfügen außerdem über das Philips-Feature Ambilight, das das Umfeld um den Fernseher in ein zum Bild synchrones und atmosphärisches Licht taucht. Die größten Erstattungen gibt es beim Kauf des zweieinhalbtausend Euro teuren 65-Zöllers Philips 65OLED856/12 mit 500 Euro Rückzahlung und beim 4.000 Euro teuren Philips 65OLED984/12, der sogar 1.000 Euro Rückzahlung einbringt.

Bei otto.de sind derzeit insgesamt noch sieben Philips-Modelle mit Cashback-Vorteil verfügbar. Da es sich ausschließlich um OLED-Fernseher handelt, sind die Preise recht gesalzen. Unter 1.000 Euro geht hier nichts. Auch bei MediaMarkt sind die Philips-Fernseher mit Cashback erhältlich. Hier kannst die Aktion bei großen Fernsehern sogar noch mit der aktuell laufenden Lieferluxus-Aktion kombinieren. Bei dieser zahlst du weniger für Lieferung, Aufbau und Inbetriebnahme.

Du willst nicht ganz so viel für einen neuen Fernseher ausgeben? In unseren aktuellen Top-Listen der besten Fernseher unter 1.000 Euro oder den besten TV-Modellen bis 500 Euro findest du weitere Inspiration und Tipps zum Fernseher-Kauf.