Smart Speaker mit 3D Audio & Multiroom: Dieser edle Lautsprecher ist jetzt richtig günstig

Lange waren Smart Speaker – also Lautsprecher mit Internet-Zugang und der Fähigkeit, Infos aus diesem zu verarbeiten und per Sprachausgabe zu vermitteln – vor allem zweckdienlich. Sie waren eben smart, kommunikativ und konnten Wetterbericht und Tageskalender rezitieren sowie auf Zuruf Playlisten starten. Was vielen fehlte: Ein ansprechender Raumklang.

Smart Speaker mit Premium-Anspruch jetzt so günstig wie noch nie

Nachdem sich, qualitativ von oben kommend, Hersteller wie Sonos an smarten Lautsprechern versuchen, sind auch längst die Unternehmen auf den Trichter gekommen, bei denen zunächst Smart vor Sound die Devise war. Einer davon: Amazon.

Der High-Quality-Lautsprecher Amazon Echo Studio verspricht einen gänzlich anderen Qualitäts-Kosmos als noch die ersten Echo Dots. Alexa ist integriert, der Produktdesign-Dokus liegt aber deutlicher auf den Parametern Sound-Qualität im Raum sowie Design-Anmutung. Der Echo Studio optimiert die Sound-Ausgabe via Dolby Atmos und ist technisch 3D-Audio-fähig. 5 eingebaute Lautsprecher versorgen den Raum mit Klang. In Verbindung mit anderen Echo-Lautsprechern ist der Studio außerdem Multiroom-kompatibel.

→ Alexa richtig bedienen: Diese Kommandos musst du kennen

Echo Studio jetzt deutlich günstiger

Der Echo Studio ist gerade, im Zuge der Warm-Up-Deals für den zweiten Prime Day am Dienstag und Mittwoch, deutlich günstiger. Deutlich bedeutet in diesem Fall: Dank 50 Euro Rabatt bekommst du den Smart Speaker mit Qualitäts-Anspruch für 149,99 Euro.

Ein echter Kampfpreis auf dem Markt und ein richtig gutes Schnäppchen, wie auch die Retrospektive zeigt: Günstiger gab es den 200-Euro-Lautsprecher bisher noch nie. Der Verlauf zeigt, dass der Preis für den smarten Lautsprecher ohnehin selten deutlich unter seinem Ursprungspreis von 199,99 Euro lag. Im Angebot ist jedoch nur die dunkle Variante „Anthrazit“. In Weiß kostet der Lautsprecher nach wie vor 200 Euro.

Das Angebot findest du zuallererst bei Amazon. Allerdings haben seit dem Start des Deals schon einige Händler im Netz mitgezogen und bieten den Echo Studio ihrerseits für 150 Euro an. Teilweise jedoch mit extra anfallenden Versandkosten. Verkäufer wie MediaMarkt, notebooksbilliger.de oder Cyberport sind in den Preiskampf mit eingestiegen.

Passend zum Audio-Schnäppchen, gibt es bei den Countdown-Angeboten zum zweiten Amazon Prime Day in diesem Jahr auch inhaltliche Schnäppchen. Im Gegensatz zu dem Hardware-Schnäppchen allerdings nur für Prime-Kunden. Aus dem Audio-Bereich lohnen sich hier insbesondere die 4 Gratis-Monate für Amazon Prime Music und die kostenlosen Hörbücher mit Audible.