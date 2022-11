Philips Hue am Black Friday: So sicherst du dir 50 Prozent Rabatt

Die Angebote bei Philips Hue starten ab sofort, gelten also die gesamte Black Friday Woche über und dauern sogar noch deutlich länger. Erst am 4. Dezember ist Schluss mit den Deals. Damit wird also auch der „Cyber Monday“ samt Folgewoche noch mitgenommen. Im Wesentlichen gibt es zwei große Schnäppchen-Versprechen, die sich auf diverse Produkte anwenden lassen.

30 Prozent Rabatt, wenn du zwei Lampen oder Sets kaufst

Einen pauschalen 30-Prozent-Rabatt gibt’s im Online-Shop von Philips Hue, wenn du zwei Produkte aus einer langen Liste an Lampen, Lightstrips, Starter-Sets oder Zubehör in den Warenkorb legst.

Die Aktion lohnt sich sowohl für Neustarter als auch für arrivierte Hue-Nutzer, die ihr Portfolio an Leuchtmitteln, Schaltern und Co. erweitern möchten. Unter den teilnehmenden Produkten sind Lampen mit diversen Gewinden – E27, GU10, E14 – aus den Serien White (dimmbar), White Ambiance (dimmbar, Farbtemperatur einstellbar) und natürlich der farbenfrohen White & Color Ambiance (16 Millionen Farben, Farbtemperatur einstellbar, dimmbar).

→ Hier geht’s direkt zu den Deals

Hingucker im Ergebnis sind die scheinbar lückenlos leuchtenden Lighstrips, die es in diversen Längen und sowohl als Basis- und Erweiterungs-Kits gibt. Und in jeder Hinsicht ein Blickfang sind die Lampen der Edison Filament Serie, die alle Philips Hue Charakteristika erfüllen, aber in einem Retro-Design erscheinen. Sie sind insbesondere für Lampen geeignet, in denen der Stil gefragt und die Leuchtmittel von außen sichtbar sind. Dank Glühdraht-Imitation ist hier auf jedes Detail geachtet.

Die Filament-Leuchten im Retro-Style für das Hue-System.

In Sachen Zubehör ist die ganze Philips Hue Klaviatur für ein smartes Zuhause für den Kombi-Rabatt qualifiziert. Mit dabei sind also Schalter zum Steuern der Lampen, Bewegungsmelder und auch smarte Steckdosen. Auch die Philips Hue Bridge – zentrale Steuereinheit des Systems – ist mit dabei. Sowohl solo als auch als Bestandteil der Starter-Sets.

Wie hoch der Rabatt letztendlich ausfällt, hängt davon ab, welche Produkte du in den Warenkorb legst. Die 30 Prozent Abzug gibt es dann auf den gesamten Einkauf. Das bietet richtig Potenzial: Dadurch, dass die Bridge, viel Zubehör und auch viele Einzel-Lampen dabei sind, kannst du dir so ein komplett individuelles Starter-Set zusammenstellen. Die bis Jahresende geltende Aktion mit 15 Prozent Rabatt auf eigene, zusammengestellte Kits wird damit noch einmal deutlich verbessert. Der Overall-Rabatt unterscheidet diese erste von der zweiten Aktion.

50 Prozent Rabatt auf jede zweite gekaufte Edel-Lampe

Während sich die erste Rabattaktion vorrangig an Starter und Bastler richtet, die ihre bestehenden oder im Möbelhaus gekauften Lampen mit Philips Hue nachrüsten möchten, gilt die zweite Black Friday Aktion den Komplett-Lampen von Philips Hue.

Hier gibt es 50 Prozent auf das jeweils günstigere Produkt, wenn du zwei der teilnehmenden Lampen kaufst. Mit dabei sind Pendellampen wie die Design-Lampe „Ensis“ (UVP 439,99 Euro). Aber auch die Deckenleuchten der Serien „Centris Spot“ (ab UVP 309,99 Euro), „Infuse“ (ab UVP 209,99 Euro) und „Enrave“ (UVP 289,99 Euro, auch als Pendelleuchte erhältlich) oder großflächige Panelleuchten aus den Serien „Surimu“ (UVP 299,99 Euro) und „Aurelle“ (ab UVP 149,99 Euro).

Richtig gut sind aber auch die Deals zu den Tischleuchten und anderen Lampen für Entertainment-Zwecke. Hier stechen die klassischen Play Lightbars (Doppelpack für UVP 139,99 Euro) hervor und vor allem die immer weiter wachsende Serie Gradient Signe. Aus dieser gibt es auch den Gradient Ambiance Lightstrip, mit dem du etwa das Philips-Fernseher-Feature Ambilight mit passendem Zubehör an TV-Geräten anderer Hersteller nachrüsten kannst. Das besondere Feature des Gradient-Strips: Du kannst ihn tatsächlich ganz nach deinen Bedürfnissen zuschneiden und so anbringen, wie du ihn brauchst.

Der Philips Hue Gradient Lightstrip wird über Führungselemente von hinten an den Fernseher angebracht und sorgt so für eine Art dreiseitiges Ambilight.

Auch bei dieser zweiten Aktion ist der Rabatt nicht tatsächlich zu beziffern. Er fällt mit 50 Prozent angesichts der aufgerufenen Normalpreise aber in jedem Fall beträchtlich aus. Die Aktion lässt sich auch verlängern. Legst du vier Produkte in den Warenkorb, gibt es den 50-Prozent-Nachlass zweimal.