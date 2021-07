Amazon Echo Show 8 im Test: So gut schlägt sich der Alexa-Lautsprecher

Smarte Lautsprecher der Amazon Echo Familie gibt es inzwischen einige. Sie alle haben eines gemeinsam: Du kannst sie nach einer Kopplung mit dem Internet per Sprachbefehl über den digitalen Sprachassistenten Alexa steuern. Beim Amazon Echo Show 8 (2021) kommt wie beim Vorgänger aus dem Jahr 2019 aber auch noch ein Bildschirm dazu. Er ist 8 Zoll (ca. 20 cm) groß und bietet damit Tablet-Maße, um unter anderem Informationen zu aktuellen Nachrichten, die Wettervorhersage, bevorstehende Termine und Kalendereinträge oder auch deine Lieblingsfotos anzuzeigen. Auch das Streaming von Videos ist möglich – zum Beispiel über YouTube, Netflix oder auch Prime Video.

Welche Unterschiede gibt es zwischen Amazon Echo Show 8 1. Generation und 2. Generation?

Schnell stellt man sich die Frage, welche Unterschiede es zwischen den beiden aktuell verfügbaren Generation des Amazon Echo Show 8 aus den Jahren 2019 und 2021 gibt. Die Antwort: Weniger als man vielleicht meinen könnte – zumindest auf den ersten Blick. Denn Abmessungen und Gewicht sind gleich geblieben. Gleiches gilt für das 8 Zoll große Display, das weiterhin mit 1.280 x 800 Pixeln auflöst. Bei den integrierten Lautsprechern setzt Amazon auch bei der Neuauflage des Amazon Echo Show 8 auf zwei 52 mm große Klanggeber (2 Zoll). Das ist übrigens einer der wichtigsten Unterschiede zum Amazon Echo Show 5 (2021), der nur über einen einzelnen Lautsprecher (41 mm / 1,6 Zoll) verfügt.

Also gibt es gar keine Unterschiede? Doch! Ein deutliches Upgrade hat Amazon seinem Echo Show 8 (2021) nämlich hinsichtlich der integrierten Kamera spendiert. Die löst jetzt nicht mehr mit spärlichen 1 Megapixel auf, sondern mit 13 Megapixel. Und auch beim Prozessor gibt es einen Sprung. Statt des MediaTek MT8163 ist jetzt nämlich der MediaTek MT8183 verbaut. Klingt nach keiner spürbaren Verbesserung, doch der MT8183 verfügt nicht nur über acht statt vier Kerne, er taktet auch mit bis zu 2 GHz. Das sind immerhin 500 MHz mehr als der MT8163 zu leisten vermag.

Beschnittene Anschlussmöglichkeiten

Verzichten musst du beim Amazon Echo Show 8 (2021) zudem anders als beim Vorgänger auf einen Audio-Ausgang. Das verhindert den Anschluss von externer Audio-Hardware. Weiterhin auf der Rückseite zu finden ist ein MicroUSB- und Power-Anschluss. Den Micro-USB-Anschluss kannst du verwenden, um über einen MicroUSB-zu-LAN-Adapter eine Internetverbindung über ein LAN-Kabel herzustellen. Sehr viel einfacher ist die Nutzung aber, wenn der smarte Lautsprecher in ein bestehendes WLAN-Netz integriert wird. Der Amazon Echo Show 8 (2. Generation) unterstützt die WLAN-Standards 802.11 a, b, g, n und ac. WiFi 6 ist hingegen nicht Teil der Ausstattung.

Auf der Rückseite des Amazon Echo Show 8 (2. Generation) ist nur ein Micro-USB- und ein Stromanschluss zu finden.

Hinsichtlich des Umweltschutzes wichtig: Der neue Amazon Echo Show 8 (2021) trägt das Siegel Climate Pledge Friendly. Das heißt, er besteht in weiten Teilen aus recycelten Materialien und wechselt zudem in einen vorhandenen Energiesparmodus, wenn er eine längere Zeit nicht genutzt wird.

Amazon Echo Show 8 (2021) im Test: So schlägt sich der smarte Lautsprecher im Alltag

Qualitativ hat der Amazon Echo Show 8 (2021) vor allem mit Blick auf den Sound einiges zu bieten. Schon weniger als die Hälfte der maximal möglichen Lautstärke reicht vollkommen aus, um einen Raum durchschnittlicher Größe ausreichend zu beschallen. Und das inklusive eines kräftigen Basses. Dreht man die Lautstärke auf, lässt sich der neue Echo Show 8 auch gut als kleiner Party-Lautsprecher nutzen, zum Beispiel im Garten. Vorausgesetzt es steht eine Steckdose zum Anschließen zur Verfügung. Denn im Akkubetrieb kannst du den smarten Lautsprecher nicht nutzen.

Klarer Vorteil gegenüber dem Amazon Echo Show 5 (2021): Auch höher eingestellte Lautstärken machen mit dem Echo Show 8 (2021) noch Spaß. Erst bei etwa 80 Prozent der maximal möglichen Lautstärke wird das ansonsten angenehm ausgeglichene Hörerlebnis etwas gemindert. Dann neigt der smarte Klangkörper dazu, etwas zu übersteuern. Das trübt das allgemeine Hörerlebnis aber nur wenig. Zugriff hast du übrigens nicht nur auf Radiostreams, sondern auch auf Musikstreamingdienste wie Spotify, Deezer, Apple Music oder – na klar – Amazon Music.

Am Kopfende des Amazon Echo Show 8 (2. Gen.) sind zwei Knöpfe für die Regulierung der Lautstärke, ein Knopf zum Deaktivieren von Mikrofon und Kamera sowie ein Schieberegler für die Kamera zu finden. Außerdem zwei Mikrofone.

Kamera auch zur Raumüberwachung nutzbar

Die integrierte Kamera lässt sich einerseits nutzen, um mit anderen Echo-Show-Nutzern per Videochat zu kommunizieren. Um sich mit einem anderen Nutzer zu verbinden, reicht im Zweifel auch auf dessen Smartphone oder Tablet PC die installierte Amazon Alexa App. Aufgrund der gegenüber dem Vorgänger deutlich gestiegenen Kameraqualität machen Videotelefonate vor allem für den Gesprächspartner auf der anderen Seite viel Spaß. Ein Bildrauschen ist bei guten Lichtverhältnissen kaum auszumachen.

Steht der Echo Show 8 im richtigen Winkel zum Beispiel auf einer Fensterbank, ist es kein Problem, mit der Kamera den kompletten Raum „auszuleuchten“. Denn auch als eine Art Überwachungskamera lässt sich der Lautsprecher nutzen. Dann ist es zum Beispiel vom Smartphone aus möglich, über die Alexa App von unterwegs zu prüfen, was im Raum der Aufstellung gerade passiert. Dafür darf sich der Echo Show 8 (2021) aber nicht im „Bitte nicht stören“-Modus befinden und die Kameraabdeckung darf nicht geschlossen sein. Wichtig auch: Ist die Kamera eingeschaltet, erscheint ein entsprechender Hinweis auf dem Display des Echo Show 8.

Die Kamera des neuen Amazon Echo Show 8 lässt sich über einen kleinen Schieber verdecken.

Fazit: Rundum gut

Der Amazon Echo Show 8 (2. Generation) aus dem Jahr 2021 tut das, was er tun soll. Musik in einer guten Qualität wiedergeben, zuverlässig auf Sprachbefehle reagieren und bei Bedarf sogar Videos abspielen. Praktisch ist auch die Funktion, sich Rezepte vorlesen zu lassen, um Schritt für Schritt zum fertigen Gericht zu gelangen. Auch an der von ihm ausgehenden Kameraqualität gibt es nichts zu beanstanden. Das Steuern von Smart-Home-Geräten per Sprachbefehl ist möglich, sofern diese mit Alexa kompatibel sind. Wenn es etwas zu kritisieren gibt, dann vielleicht der teilweise etwas zu kräftige Bass und die fehlenden Anschlussmöglichkeiten.

Vorteile

Großes Display eignet sich auch, um darauf gut Videos zu gucken

Ordentliche Tonqualität

Gute Bildqualität der integrierten Kamera

Kamera lässt sich über manuellen Schieber verdecken

Touchscreen und Sprachsteuerung sehr zuverlässig

Nachteile

Teilweise etwas zu kräftiger Bass

Nur ein Micro-USB-Anschluss auf der Rückseite

YouTube bisher nur über den integrierten Amazon Silk Browser nutzbar

Wetterbericht (in 3 Stunden-Schritten) eher unzuverlässig

Schon auf den ersten Blick wird im Vergleich zwischen Amazon Echo Show 5 (2021) (rechts) und Amazon Echo Show 8 (2021) deutlich, dass das größere Modell mehr Leistung hinsichtlich der Tonqualität zu bieten hat.

Was kostet der Amazon Echo Show 8 (2021) Lautsprecher?

Angeboten wird der Amazon Echo Show 8 (2021) in Anthrazit und Weiß. Und zwar zu einem Preis von 129,99 Euro. Dieser Preis wird aktuell nicht nur bei Amazon selbst, sondern auch bei vielen anderen Onlineshops berechnet. Zeit für Rabatte ist noch nicht angesagt. Dafür ist das Produkt zu neu. Aber: Amazon bietet seine Echo-Produkte im Rahmen von Sonderaktionen häufiger zum Sonderpreis an. Im Rahmen des Prime Day 2021 war der Amazon Echo Show 8 (2021) beispielsweise zu einem Preis von 84,99 Euro zu haben.

Geld sparen kannst du aber auch. Nämlich dann, wenn du dich für die oben schon erwähnte 1. Generation des Amazon Echo Show 8 aus dem Jahr 2019 entscheidest. Über eBay steht dieser smarte Lautsprecher aktuell ab 95 Euro zur Verfügung. Andere namhafte Onlineshops bieten ihn zu einem Preis von knapp 100 Euro an. Amazon selbst verlangt knapp 110 Euro.

Hinweis: Dieser Testbericht basiert auf Firmware-Version 7.5.4.6 für den Amazon Echo Show (2. Gen.).

