Prime Video: Diese Serien- und Film-Highlights siehst du neu im Juli 2021

Zugriff auf das Angebot von Prime Video hast du entweder per Einzelabo oder als Kunde von Amazon Prime. Zu den Vorteilen von Amazon Prime zählt neben dem kostenlosen Premium-Versand beim Onlineshopping und dem ohne Zusatzkosten nutzbaren Musik-Angebot von Amazon Prime Music auch die Film- und Serien-Flatrate Amazon Prime Video. Dort findest du unter anderem Filme, Serien und Dokumentationen. Aber auch viele Inhalte für Kinder. Und im Juli 2021 stehen wieder einige spannende Neustarts in Form von neuen Serien und Filmen auf dem Programm.

Neue Serien bei Prime Video im Juli 2021

Von vielen Fans mit Spannung erwartet: die synchronisierte Fassung der ersten Staffel von „Them“. Das Amazon Original thematisiert den Rassenhass in den USA und zeigt, wie angsteinflößend es für Schwarze in einem weißen Amerika sein kann. In der ersten Staffel dreht sich die Handlung um ein schwarzes Paar, das im Jahr 1953 in eine ausschließlich von weißten bewohnte Nachbarschaft in Compton zieht. So idyllisch die Vorortsiedlung auch aussehen mag, der Schein trügt. Serienauftakt bei Prime Video ist am 23. Juli 2021.

In die schon zweite Staffel startet ab dem 16. Juli 2021 das spanische Historiendrama „El Cid“. Die zweite Staffel der Amazon Original Serie knüpft an den Tod von König Fernando an. Seine Söhne Sancho, Alfonso und García regieren die Königreiche Kastilien, León und Galicien. Der junge spanische Adlige Ruy ist jetzt ein Ritter, jedoch stehen ihm schwierige Entscheidungen bevor: Amina oder Jimena? Sancho oder Alfonso? Loyalität oder Ruhm? Frieden oder Krieg? Die zweite Staffel erzählt von Schlachten, Liebe, Politik, Intrigen, Verrat, Tod und Machtkämpfen, basierend auf der Lebens-Odyssee der Legende Rodrigo Diaz de Vivar.

Auf welche weiteren Serien-Neustarts du dich im Juli 2021 freuen kannst, verrät dir die folgende Tabelle. Sie gibt dir auch einen Ausblick auf weitere neu angekündigte Projekte bei Prime Video, zu denen es noch keinen konkreten Starttermin gibt:

Titel Staffel abrufbar ab Eyes on the Prize: Uprising 1 1. Juli 2021 Fugget About It 1 & 2 1. Juli 2021 Mumbai Diaries 26/11 1 2. Juli 2021 American Housewife 1-3 5. Juli 2021 Desperate Housewives 1-8 12. Juli 2021 El Cid 2 16. Juli 2021 Them 1 23. Juli 2021 Emergence 1 26. Juli 2021 Cruel Summer 1 6. August 2021 Nine Perfect Strangers 1 20. August 2021 Herr der Ringe 1 2021 Star Trek: Lower Decks 2 2021 The Devil’s Hour 1 2021 The Expanse 6 2021 Modern Love 2 Herbst 2021 Der Beischläfer 2 Ende 2021 Maradona – Leben wie ein Traum 1 Ende 2021 The Wheel of Time 1 + 2 2021 / 2022 Star Trek: Picard 2 2022 A League of Their Own 1 noch unbekannt Goliath 4 noch unbekannt Herr der Ringe 2 noch unbekannt Hunters 2 noch unbekannt Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast 1 noch unbekannt Paper Girls 1 noch unbekannt The Boys 3 noch unbekannt The Peripheral 1 noch unbekannt Things I Know to be True 1 noch unbekannt Upload 2 noch unbekannt Good Omens 2 noch unbekannt

Neue Filme bei Amazon Prime Video im Juli 2021

Auch die Liste an neu verfügbaren Filmen ist bei Prime Video im Juli 2021 wieder umfangreich. So umfangreich, dass du jeden Tag des Sommermonats (mindestens) einen Film ansehen kannst. Das ist beachtlich. Teil des Angebots an Neustarts ist unter andere „The Tomorrow War“ – ein Amazon Original Film, der ab dem 2. Juli zur Verfügung steht. Inhalt: Die Welt ist fassungslos, als eine Gruppe von Zeitreisenden aus dem Jahr 2051 mit einer erschreckenden Botschaft auftaucht: Dreißig Jahre in der Zukunft verliert die Menschheit einen globalen Krieg gegen eine tödliche Alien-Spezies. Die einzige Hoffnung für die Welt von morgen besteht darin, Soldaten und Zivilisten aus der Gegenwart in die Zukunft zu schicken, damit sie sich dort dem Kampf anschließen. Weiteres Amazon Original, das ab dem 15. Juli bereitsteht: „De Oast“. Dieser Kriegsfilm spielt in den späten 1940er Jahren während des indonesischen Unabhängigkeitskrieges gegen die Niederlande.

Details zu weiteren Film-Neustarts bei Prime Video kannst du der folgenden Tabelle entnehmen:

Titel verfügbar ab Anmerkungen Get Hard 30. Juni 2021 Bailey - Ein Freund fürs Leben 1. Juli 2021 Casper 1. Juli 2021 Salt 1. Juli 2021 Dracula Untold 2. Juli 2021 Fukushima 2. Juli 2021 The Tomorrow War 2. Juli 2021 Amazon Original Film 47 Meters Down 3. Juli 2021 Honig im Kopf 3. Juli 2021 Mama 4. Juli 2021 Rogue Hunter 5. Juli 2021 The Cave 5. Juli 2021 Geostorm 6. Juli 2021 The Green Inferno 6. Juli 2021 Future World 7. Juli 2021 Lucky Number Slevin 7. Juli 2021 Message Man 7. Juli 2021 Sommer 1943 - Das Ende der Unschuld 7. Juli 2021 T-34: das Duell 7. Juli 2021 What Keeps You Alive 7. Juli 2021 Es ist zu deinem Besten 8. Juli 2021 For Love Of The Game 8. Juli 2021 Ein Schatz zum Verlieben 9. Juli 2021 The Resident 9. Juli 2021 Frau Müller muss weg! 10. Juli 2021 Mapplethorpe 10. Juli 2021 Der geheime Garten 11. Juli 2021 Dunkirk 11. Juli 2021 Ratchet & Clank 11. Juli 2021 Contamination 12. Juli 2021 Game Night 12. Juli 2021 Ronaldo 12. Juli 2021 Man lernt nie aus 13. Juli 2021 Mindscape 13. Juli 2021 Booksmart 14. Juli 2021 Mullewapp – Eine schöne Schweinerei 14. Juli 2021 Der Regenmacher 15. Juli 2021 De Oost 15. Juli 2021 Amazon Original Film Yakari 15. Juli 2021 Ein Schweinchen namens Babe 16. Juli 2021 Unsere Erde 16. Juli 2021 A Beautiful Mind - Genie und Wahnsinn 17. Juli 2021 Sully 17. Juli 2021 Hui Buh: Das Schlossgespenst 18. Juli 2021 Mein Liebhaber, der Esel & Ich 18. Juli 2021 Capone 19. Juli 2021 Come Away 19. Juli 2021 Fabricated City 19. Juli 2021 Hot Dog 19. Juli 2021 Zeiten ändern dich 19. Juli 2021 The Green Mile 20. Juli 2021 Speed Racer 21. Juli 2021 Störche - Abenteuer im Anflug 21. Juli 2021 The Last Samurai 21. Juli 2021 Ema 22. Juli 2021 The Courier 22. Juli 2021 Der Gott des Gemetzels 23. Juli 2021 Mamma Mia! 24. Juli 2021 The Thing 24. Juli 2021 Milk 25. Juli 2021 Shoot ´Em Up 25. Juli 2021 Last Christmas 26. Juli 2021 Quem Vai Ficar Com Mário 27. Juli 2021 Bean 28. Juli 2021 Der Grinch 29. Juli 2021 Flags of our Fathers 29. Juli 2021 Letters from Iwo Jima 29. Juli 2021 Schwesterlein 30. Juli 2021 Wir sind die Nacht 30. Juli 2021 Suicide Squad 31. Juli 2021

Eine Übersicht aller derzeit verfügbaren Film-Titel ist über die Homepage von Amazon Prime Video oder über die zugehörigen Apps einsehbar.

Was kostet Amazon Prime Video?

Um Amazon Prime Video nutzen zu können, ist ein Prime-Abonnement von Amazon notwendig. Neukunden haben die Möglichkeit, Amazon Prime für 30 Tage kostenlos zu nutzen. Danach werden für den Dienst 7,99 Euro pro Monat fällig. Alternativ besteht auch die Möglichkeit, sich für ein Jahresabo zu entscheiden. Das kostet in Deutschland und Österreich derzeit 69 Euro, also 5,75 Euro pro Monat. Studenten haben die Möglichkeit, Amazon Prime Student ein Jahr lang kostenlos zu nutzen und erhalten anschließend 50 Prozent Rabatt auf die Prime-Mitgliedschaft. Sie können Amazon im Jahresabo also für 34 Euro nutzen.

Welche Extras bietet Amazon Prime?

Für Prime-Kunden stehen verschiedene Extras kostenlos zur Verfügung. Dazu zählen unter anderem die folgenden Leistungen:

Prime Video

Unbegrenztes Streaming von tausenden Filmen und Serienepisoden inklusive Download-Funktion für die Offlinenutzung.

Prime Music

Über 2 Millionen Songs und die Fußball Bundesliga live – ohne Werbung. Wichtig dabei: Viele brandaktuelle Songs stehen über Prime Music zunächst nicht zur Verfügung. Dafür ist ein Music-Unlimited-Abo notwendig.

Prime Photos

Unbegrenzter Speicherplatz für Fotos im Amazon Drive. Vorbei ist die Zeit, bei der man sich Gedanken über den begrenzten Speicherplatz auf dem eigenen Smartphone machen musste.

Prime Reading

Auch eine eingeschränkte E-Book-Flatrate ist Teil des Abos. Hunderte E-Books, E-Magazine, Comics und Kindle-Singles stehen für Prime-Kunden ohne Aufpreis zur Verfügung. Ideal für den nächsten Urlaub oder für eine längere Bahn- oder Flugreise. Aber auch hier gilt: Die Auswahl an E-Books ist begrenzt.

Gratis Premium-Versand

Millionen von Artikeln werden für Prime-Mitglieder schneller verschickt als für Standard-Kunden. Außerdem steht in 20 Metropol-Regionen ein kostenloser Same-Day-Lieferungsdienst zur Verfügung – heute bestellt, wenige Stunden später steht der Paketdienst mit der gewünschten Ware vor der Haustür.

Premiumzugang zu Blitzangeboten

Täglich bietet Amazon seinen Kunden tausende Sonderangebote an. Prime-Kunden können 30 Minuten früher auf eben diese Angebote mit Schnäppchenpotenzial zugreifen.

Amazon Family

Bis zu 20 Prozent Rabatt auf Windeln und Babynahrung im Spar-Abo sowie exklusive Rabatt- und Werbeaktionen.

Übrigens: Wenn du dich für neue Serien bei Netflix oder die neuesten Serien bei Sky interessierst, haben wir auch dafür die passenden Übersichten für dich. Und auch zu den Neustarts bei Disney+ halten wir dich monatlich auf dem Laufenden.