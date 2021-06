Netflix: Diese Film- und Serien-Highlights siehst du im Juli 2021

Filme und Serien schauen – am Notebook, auf dem Fernseher und per App auf Smartphones und Tablets sowie über Spielekonsolen. Netflix macht genau das möglich. Der amerikanische Video-on-Demand-Anbieter ist vor allem bekannt für seine erfolgreichen Eigenproduktionen. Egal ob Filme oder Serien: Viele der Produktionen haben bereits internationale Preise abgeräumt.

Was kostet Netflix?

Das Angebot von Netflix gibt es ab unter 10 Euro pro Monat. Wer über die Homepage des VoD-Portals ein Abo abschließt, kann seit Mitte August 2020 aber nicht mehr 30 Tage kostenlos all das ausprobieren, was der Streamingdienst im Angebot hat. Der Gratismonat wurde gestrichen und steht allenfalls noch im Rahmen von Sonderaktionen zur Verfügung. Schon ab dem ersten Nutzungsmonat muss der Nutzer seitdem also zahlen. Und dabei hat er die Wahl zwischen drei Modellen, die aktuell zwischen 8 und 18 Euro im Monat kosten. Aktionsweise kann die monatlich zu zahlende Gebühr von den Standardpreisen abweichen.

Netflix Basis Netflix Standard Netflix Premium monatliche Grundgebühr 7,99 Euro 12,99 Euro 17,99 Euro HD-Inhalte nein ja ja Ultra-HD-Inhalte (4K) nein nein ja gleichzeitige Nutzung auf Geräten 1 2 4 Mindestvertragslaufzeit 1 Monat 1 Monat 1 Monat jetzt bestellen jetzt bestellen jetzt bestellen

Wichtig ist: Wer hochauflösende Inhalte von Netflix nutzen möchte, muss über die passende Hardware verfügen. Also zum Beispiel über einen 4K-fähigen Fernseher. Für die Nutzung auf Smartphones und Tablets empfiehlt sich die Verwendung der passenden Netflix App. Das in den USA erhältliche DVD-Abo, mit dem der Streamingdienst einst groß geworden ist, steht in Deutschland nicht zur Verfügung.

Den höchsten Preis für ein Abo des Streaming-Anbieters zu bezahlen, lohnt sich in jedem Fall nur, wenn der Konsum besonders hochauflösender Inhalte bevorzugt wird oder innerhalb einer Familie bis zu vier Geräte parallel auf die Netflix-Serien und -Filme zugreifen sollen. Die Preise anschauen und vergleichen lohnt sich vor allem für alle Nicht-Single-Haushalte.

Die jüngste Preiserhöhung bei Netflix resultiert aus dem Januar 2021. Seinerzeit wurden die Preise für das Standard- und das Premium-Abo um 1 bezehungsweise 2 Euro pro Monat erhöht.

Neue Filme und Serien offline anschauen

Einer der größten Vorteile: Wer ein Netflix-Abo abschließt, kann Filme, die aktuelle Staffel der Lieblings-Serie und neue Dokumentationen in den meisten Fällen nicht nur streamen, sondern auch downloaden und offline ansehen.

Es ist also nicht zwingend notwendig, eine bestehende Internetverbindung zu nutzen. Auch im Flugzeug oder im Zug oder bei Bedarf am Strand auf einer einsamen Südsee-Insel stehen die Netflix-Highlights offline zur Verfügung. Sie müssen zuvor nur auf das Smartphone, Tablet oder Notebook geladen und per App abgerufen werden. Werbung musst du im Rahmen deines Abos übrigens nicht befürchten.

Filme und Serien streamen: Voraussetzungen bei Bandbreiten beachten

Wer Netflix per Internetstream nutzt, muss im Ausland übrigens unter Umständen mit Einschränkungen rechnen. Denn nicht alle Titel stehen weltweit zur Nutzung bereit. Der Anbieter selbst empfiehlt für ein reibungsloses Streaming von Inhalten in SD-Qualität eine Download-Bandbreite von mindestens 1,5 MBit/s. Mehr Bandbreite ist notwendig, wenn die Auflösung die mäßige, aber auf Handys oft ausreichende SD-Qualität übersteigen soll. Bei HD-Inhalten werden mindestens 5 MBit/s im Downstream empfohlen. Und sollen es Ultra-HD-Inhalte sein, sind sogar 25 MBit/s für einen reibungslosen Stream notwendig.

Aktuelle Neuigkeiten im Überblick

Selbstverständlich darfst du dich auch im Juli 2021 wieder auf einige Neuerungen bei Netflix freuen. Das nachfolgende Video gibt dir einen ersten allgemeinen Überblick.

Neue Serien bei Netflix im Juli 2021

Hinsichtlich neuer Serien steht im Juli 2021 vor allem eine Fortsetzung ganz oben in der Liste der Höhepunkte des Sommermonats. Ab dem 27. Juli ist bei Netflix die dritte Staffel der deutschen Produktion von „How to sell Drugs online (fast)“ auf dem Programm. Darin steht Moritz völlig allein da und versucht verzweifelt, sich als CEO von MyDrugs an der Macht zu halten. Als sich Lennys Gesundheitszustand verschlechtert, legen die Jungs ihre Streitigkeiten bei, um Geld für seine Behandlung aufzutreiben. Doch es lauern neue Gefahren.

Hast du die erste Staffel von „Biohackers“ geliebt? Dann darfst du dich auf den 9. Juli 2021 freuen. Denn dann startet die zweite Staffel der deutschen Drama-Serie. Mia muss plötzliche Veränderungen in ihrem Leben bewältigen. Doch sie wird von Erinnerungslücken, Zeitmangel und beunruhigenden Visionen geplagt. Ebenfalls in die zweite Staffel schickt Netflix ab dem 23. Juli 2021 die Drama-Serie „Sky Rojo“. Netflix verspricht: Adrenalin und Action werden von den Machern von „Haus des Geldes“ auch in der zweiten Staffel großgeschrieben. Bereits in die vierte Staffel startet ab dem 9. Juli die Comedy-Serie „Atypical“. Casey und Sam werden langsam flügge und die Mitglieder der Familie Gardner stehen vor wichtigen Entscheidungen, wohin sie das Leben führen soll.

Auch Anime-Freunde werden im Juli 2021 übrigens mit neuen Serien bedacht. So startet ab dem 8. Juli 2021 beispielsweise „Resident Evil: Infinite Darkness“. Ab dem 15. Juli 2021 folgt mit „Beasters“ eine Geschichte um wilde Tiere aller Art. Ein sanftmütiger Wolf wird vor dem Hintergrund eines Mordes an seiner Schule von seinem Jagdinstinkt übermannt. Und ab dem 29. Juli 2021 verwandeln sich Autos, Trucks und andere Fortbewegungsmittel in „Transformers: War for Cybertron: Eine neue Welt“ wieder in waschechte Kampfmaschinen.

Das alles waren aber nur Beispiele. Der Juli hält für alle Abonnenten von Netfilx noch weit mehr Neustarts bereit. Details zu allen neu anlaufenden Serien bei Netflix verrät dir die nachfolgende Tabelle.

Serie Staffel verfügbar ab Besonderheiten Black Lightning 4 29. Juni 2021 Netflix Original Serie

Science-Fiction Sternenstreif 4 29. Juni 2021 Netflix Original Serie

Kinder Young Royals 1 1. Juli 2021 Netflix Original Serie

Drama Generation 56k 1 1. Juli 2021 Netflix Original Serie

Comedy Sterbliche 2 2. Juli 2021 Netflix Original Serie

Mystery Mine 1 4. Juli 2021 Netflix Original Serie

Drama Resident Evil: Infinite Darkness 1 8. Juli 2021 Netflix Anime Serie Atypical 4 9. Juli 2021 Netflix Original Serie

Comedy Biohackers 2 9. Juli 2021 Netflix Original Serie

Thriller Die Köchin von Castamar 1 9. Juli 2021 Netflix Original Serie

Politik Im Sumpf 1997 1 9. Juli 2021 Netflix Original Serie

Thriller Virgin River 3 9. Juli 2021 Netflix Original Serie

Drama My Unorthodox Life 1 14. Juli 2021 Netflix Original Serie

Drama Beastars 2 15. Juli 2021 Netflix Anime Serie Noch nie in meinem Leben … 2 15. Juli 2021 Netflix Original Serie

Comedy Masters of the Universe: Revelation 1 23. Juli 2021 Netflix Original Serie

Zeichentrick Sky Rojo 2 23. Juli 2021 Netflix Original Serie

Action & Abenteuer How to Sell Drugs Online (Fast) 3 27. Juli 2021 Netflix Original Serie

Comedy Racket Boys 1 27. Juli 2021 Netflix Original Serie

Comedy The Snitch Cartel: Origins 1 28. Juli 2021 Netflix Original Serie

Krimi Transformers: War for Cybertron: Eine neue Welt 1 29. Juli 2021 Netflix Anime Serie Outer Banks 2 30. Juli 2021 Netflix Original Serie

Abenteuer Feels Like Ishq 1 Juli 2021 Netflix Original Serie

Comedy Sex Education 3 17. September 2021 Netflix Original Serie

Teen Comedy Angry Birds - Die Serie 1 2021 Netflix Original Serie

Zeichentrick Lost in Space – Verschollen zwischen fremden Welten 3 2021 Netflix Original Serie

Action und Abenteuer Stranger Things 4 2021 Netflix Original Serie

Science Fiction

Neue Filme im Juli 2021 bei Netflix

Neben neuen Serien stehen bei Netflix im Juli natürlich auch wieder einige neue Filme auf der Agenda. Zum Beispiel ab dem 23. Juli 2021 „Blood Red Sky“. Ein Transatlantikflug, eine Gruppe skrupelloser Flugzeugentführer und eine Frau mit einem schrecklichen Geheimnis. In „Blood Red Sky“ muss sich die junge Mutter Nadja ihrer dunklen Seite stellen, um das Leben ihres Sohnes und der anderen Flugpassagiere zu retten. Denn was die Entführer nicht wissen: Nadja ist der letzte Vampir.

Weitere Film-Highlights bei Netflix im Juli 2021: Die „Fear Street“-Trilogie nach R.L. Stines Horror-Bestsellern (2./9./16. Juli) und das Drama „Eine Handvoll Worte“. Ab dem 23. Juli 2021 wird darin die Geschichte einer Journalistin erzählt, die nach dem Fund zahlreicher Liebesbriefe aus den 1960er Jahren das Rätsel um eine geheime Affäre lösen will. Horror-Fans kommen in „A Classic Horror Story“ auf ihre Kosten. Busreisende fallen nacheinander Ritualmorden zum Opfer. Netflix verspricht, dass in dieser spannenden und blutigen Horrorgeschichte ganz bewusst mit der Meta-Ebene gespielt wird. Filmstart: 14. Juli 2021.

Alle Film-Highlights, die bei Netflix im Juli 2021 laufen, findest du in der nachfolgenden Tabelle. Mit dabei sind auch wieder zwei Anime-Filme.

Titel verfügbar ab Bemerkungen America: Der Film 30. Juni 2021 Netflix Original Film Prime Time 30. Juni 2021 Netflix Original Film Sophie: A Murder in West Cork 30. Juni 2021 Netflix Original Film Dynasty Warriors 1. Juli 2021 Netflix Original Film Mobile Suit Gundam Hathaway 1. Juli 2021 Netflix Anime Film The Interview 1. Juli 2021 Fear Street Trilogie – Teil 1: 1994 2. Juli 2021 Netflix Original Film Haseen Dillruba – Herzergreifend schön 2. Juli 2021 Netflix Original Film The 8th Night 2. Juli 2021 Netflix Original Film Major Grom: Der Pestdoktor 7. Juli 2021 Netflix Original Film Fear Street Trilogie – Teil 2: 1978 9. Juli 2021 Netflix Original Film Der letzte Sommer 9. Juli 2021 Netflix Original Film Wie ich ein Superheld wurde 9. Juli 2021 Netflix Original Film One Upon a time in Hollywood 13. Juli 2021 A Classic Horror Story 14. Juli 2021 Netflix Original Film Leitfaden für die perfekte Familie 14. Juli 2021 Netflix Original Film Passt perfekt! 15. Juli 2021 Netflix Original Film My Amanda 15. Juli 2021 Netflix Original Film Fear Street Trilogie – Teil 3: 1666 16. Juli 2021 Netflix Original Film Words Bubble Up Like Soda Pop 22. Juli 2021 Netflix Anime Film Blood Red Sky 23. Juli 2021 Netflix Original Film Eine Handvoll Worte 23. Juli 2021 Netflix Original Film Kingdom: Ashin of the North 23. Juli 2021 Netflix Original Film Doctor Sleeps Erwachen 26. Juli 2021 Bartkowiak 28. Juli 2021 Netflix Original Film Resort to Love 29. Juli 2021 Netflix Original Film The Last Mercenary 30. Juli 2021 Netflix Original Film

Wie kann ich Netflix kündigen?

Eine Kündigung des Netflix-Abos ist denkbar einfach. Über den Kundenbereich auf der Homepage des Streamingdienstes besteht die Möglichkeit, Netflix mit zwei Klicks zu kündigen.

Wie kann ich Netflix auf Sky Q nutzen?

Wer Kunde von Sky ist und einen Sky Q Receiver nutzt, kann Netflix auch darüber nutzen. Dafür ist das Entertainment Plus Paket von Sky Voraussetzung. Neben den Serien von Sky sind bei diesem Angebot auch die Inhalte von Netflix in HD zu sehen. Grundlage ist das Standard Paket. Es sind also Inhalte in HD-Qualität und auf bis zu zwei Geräten gleichzeitig nutzbar. Sky Entertainment Plus mit Netflix-Zugang steht ab 20 Euro monatlich zur Verfügung.

Account teilen – ist das erlaubt?

Da Netflix die Möglichkeit gestattet, Inhalte je nach Abo-Modell auf zwei oder sogar vier Geräten parallel anschauen zu können, liegt die Versuchung natürlich nahe, ein Abo zu teilen. Streng genommen ist das natürlich nicht vorgesehen, doch in den AGB des Streaming-Anbieters wird das Teilen eines Zugangs zumindest im engsten Familienkreis nicht kategorisch ausgeschlossen – so lange der Nutzer seine Zugangsdaten persönlich auf einem Endgerät hinterlegt.

Das Aushändigen der persönlichen Nutzerdaten an Dritte ist hingegen nicht gestattet. Netflix verlangt, dass der Account-Inhaber stets die Kontrolle über jene Geräte hat, auf denen sein Netflix-Account läuft. Ausdrücklich nicht erlaubt ist es, sich ein Netflix-Abonnement und die anfallenden Kosten zu teilen.

Netflix mit Gutschein bezahlen

Wer sein Abo nicht selbst zahlen möchte, kann auch Geschenkkarten nutzen. Sie sind online zum Beispiel bei Amazon und im Einzelhandel erhältlich. Über die Homepage des Streaminganbieters lässt sich das gekaufte oder geschenkte Guthaben dem eigenen Account zubuchen. Das Guthaben von einem Netflix-Gutschein ist unbegrenzt gültig.