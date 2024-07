Fällt kaum auf: Wasserdichte GPS-Sportuhr bei Amazon jetzt fast zum halben Preis

Wenn du eine Laufuhr suchst, die dich nicht nur beim Sport, sondern auch im Alltag begleitet, ist die Polar Pacer vermutlich das richtige Modell für dich. Sie eignet sich für stilsichere Sportskanonen – und alle, die es werden wollen. Dabei ist sie optisch allerdings schlicht und macht sich so auch stilsicher im Auftritt bei Job und Alltag. Und das Beste: Bei Amazon gibt’s das schicke wie praktische Gadget jetzt satte 48 Prozent günstiger.

Leistungsstark und dennoch schick

Die Polar Pacer GPS-Laufuhr hält mit einer Akkuladung bis zu sieben Tage lang durch. Benutzt du sie nur im Energiesparmodus, kannst du sogar bis zu 100 Stunden trainieren. Dabei erinnert ihr dezentes Design mit gerade einmal 40 Gramm Gewicht an eine Digitaluhr, was sie zu einer unauffälligen Begleiterin im Alltag macht.

Gleichzeitig misst die Sportuhr aber keinesfalls nur deine Lauferfolge. Sie nimmt unter anderem auch deine Schlafqualität oder deine Aerobe-Fitness unter die Lupe und sorgt für ausreichende Erholungsphasen. Für die passende musikalische Untermalung beim Training kannst du obendrein Spotify und Co. direkt über die Polar Pacer steuern.

Sportuhr und Smartwatch in einem

Dank Smart Notifications zeigt dir die Smartwatch außerdem alle eingehenden Nachrichten direkt auf dem Display an. Besonders cool: Hierbei handelt es sich um ein Farb-Display, was in dieser Preisklasse alles andere als Standard ist. Und dank Gorilla Glass ist der Bildschirm ebenfalls schön robust. Laut dem Hersteller ist die Sportuhr zudem WR50 wasserdicht – wodurch sie bis zu einer Tiefe von 50 Metern gegen das Eindringen von Wasser geschützt sein soll. Sie gehört also zu den Modellen, die auch für Schwimmer interessant sind. GPS und Bluetooth sind natürlich ebenso mit an Bord.

Mit einem UVP von 239,90 Euro schlägt das Gadget jedoch ganz schön zu Buche. Gerade für Sport-Newbies kann das ein großer Kritikpunkt sein. Wenn du nicht bereit bist, so tief in den Geldbeutel zu greifen, solltest du jetzt aufpassen.

Amazon bietet sportlichen Rabatt

Auf Amazon ist die Polar Pace GPS-Sportuhr momentan nämlich in allen drei erhältlichen Farben deutlich reduziert. Das Modell in Cloud White kostet 167,80 Euro und ist somit 30 Prozent günstiger. In Night Black wandert sie für 139,99 Euro in den Warenkorb.

In dieser Farbe ist die Sportwatch sogar satte 48 Prozent günstiger

Am günstigsten ist die Uhr allerdings in der Farbe Purple Dusk. Für einen Spitzenpreis von 125,21 Euro kannst du die Smartwatch dein Eigen nennen. Somit ist sie ganze 48 Prozent preiswerter als der UVP und so günstig wie sonst nirgendwo im Netz (zum Preisvergleich). Wem diese Farbe nicht zusagt, macht mit dem Modell im schlichten Schwarz aber natürlich ebenfalls ein Schnäppchen für 14 Euro mehr. Jetzt heißt es nur noch schnell sein, denn wer weiß, wie lange das Angebot auf Amazon noch zu haben ist.