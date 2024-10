Bereits der Vorgänger des Galaxy A55 war in unserer Beliebtheitsliste ganz oben. Seit einigen Monaten ist auch das A55 wieder auf Platz 1. Und das liegt vor allem daran, dass du hier viel Smartphone für relativ wenig Geld bekommst. Das gilt bereits für das Handy allein. In diesem Deal mit Tarif sparst du aber sogar noch mehr. Das musst du wissen.

Galaxy A55 und Tarif: Das steckt im Deal

Den Deal, um den es geht, haben wir bei gomibo.de gefunden. Falls du die Seite noch nicht kennst: Das ist ein Onlineshop mit Top-Bewertungen, unter anderem bei idealo und trustpilot. Du kannst hier also ohne Bedenken einkaufen. Im Mittelpunkt des Angebots steht das Samsung Galaxy A55 in der Farbe Dunkelblau mit 256 GB Speicherplatz. Du kannst aber auch andere Farben und Speichervarianten auswählen.

Und zum Galaxy A55 dazu gibt’s einen schnieken klarmobil-Vertrag im Netz von Vodafone. Der bietet dir ein ordentliches Datenvolumen von 20 GB mit bis zu 50 Mbps Geschwindigkeit im Download. Damit kannst du problemlos und ohne Ruckler unterwegs Social Media nutzen sowie Musik streamen. Wenn dir das nicht reicht, kannst du für einen Aufpreis aber auch ein größeres Datenvolumen buchen. Außerdem ist hier noch eine Allnet- und SMS-Flat mit dabei, mit der du kostenfrei telefonieren und Kurznachrichten verschicken kannst.

Die Kosten im Überblick & so sicherst du dir einen 150-Euro-Bonus

Und was soll der Spaß kosten? Pro Monat zahlst du eine Gebühr von 19,99 Euro. Dazu musst du dann nur noch einen obligatorischen Euro fürs Gerät zahlen sowie 4,95 Euro für den Versand. Anschlusskosten gibt es hierbei nicht. Gut zu wissen: Bei dem Vertrag bindest du dich für zwei Jahre. Rechnen wir alle Kosten über die insgesamt 24 Monate zusammen, entstehen so am Ende 485,71 Euro.

Nimmst du deine alte Rufnummer mit, bekommst du nun als Neukunde aber auch noch einen Bonus in Höhe von 150 Euro. Alles, was du tun musst, um dir den Bonus zu sichern, ist: innerhalb von 30 Tagen nach Freischaltung der SIM-Karte eine SMS mit „klarmobil“ (ohne Sonderzeichen) an die Nummer 72961 senden. Die Gesamtkosten schrumpfen dadurch auf nur noch schlappe 335,71 Euro. Und das ist richtig stark. Denn: So günstig kommst du gerade nicht mal allein an das Samsung-Smartphone (siehe Preisvergleich). Hier bekommst du den Tarif also sozusagen komplett geschenkt und sparst sogar noch mehr.