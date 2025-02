Samsung QLED-TV: Dieses Angebot ist so gut, dass du sofort zuschlagen solltest

Bei dem Angebot von Blau handelt es sich um den Samsung QLED-TV „GQ50Q60CAU“ mit 50 Zoll Bildschirmdiagonale. Und den gibt’s zusammen mit einem 5G-Tarif und einer Allnet-Flat jetzt richtig günstig. Um genau zu sein: Du zahlst in diesem Bundle sogar insgesamt weniger, als wenn du dir den Fernseher irgendwo anders kaufen würdest. Aber dazu später mehr.

Das haben QLED-TV und Tarif zu bieten

Werfen wir als Erstes einen Blick auf den Fernseher. Der Samsung QLED-TV „GQ50Q60CAU“ überzeugt mit modernster Technik. Hinter dem 50-Zoll-Display steckt die sogenannte Quantum-Dot-Technologie, die für ein beeindruckendes Farbvolumen sorgt und kräftige, lebendige Farben liefert. Dank Quantum HDR werden Kontraste zusätzlich verstärkt und feine Details noch deutlicher sichtbar. Weiterhin bietet der Fernseher einen virtuellen 3D-Surround-Sound, der den Klang nicht nur von vorne, sondern auch von oben erlebbar macht. Das Ergebnis: ein immersives Filmerlebnis, das dich so fühlen lässt, als wärst du wie mittendrin.

Der Tarif zum Samsung-Fernseher trägt die Bezeichnung Blau Allnet M und beinhaltet 15 GB Datenvolumen im 5G-Netz. Hiermit surfst und streamst du mit bis zu 50 Mbit/s, was in der Regel für alle üblichen Aufgaben und ruckelfreies Streaming in HD ausreicht. Dazu bekommst du eine Flat für Telefonate und SMS in alle deutschen Netze. Innerhalb der EU gelten zudem dieselben Konditionen wie im Inland. Du erhältst also ein rundes Tarifpaket, das bereits ausreicht, um unterwegs rund 15 Stunden Serien in HD zu streamen oder etwa 75 Stunden Social Media zu nutzen. Beim reinen Musik- oder Podcast-Streaming kommst du nochmal deutlich länger aus.

Tarif geschenkt? So rechnet sich der Deal

Über 24 Monate zahlst du für das Bundle aus Fernseher und Tarif 19,99 Euro pro Monat. Dazu kommen noch einmalig 1 Euro Gerätepreis sowie 39,99 Euro Versandkosten. Einen Anschlusspreis musst du nicht zahlen. Über die 24 Monate Laufzeit entstehen so für dich Gesamtkosten von 520,75 Euro. Schaut man nun zum Vergleich auf den Preisvergleich, sieht man: der QLED-Fernseher kostet derzeit allein bereits mindestens rund 545 Euro.

Du sparst bei Blau also nicht nur, sondern erhältst rechnerisch auch noch einen top Tarif für dich, deinen Partner oder ein Familienmitglied für volle zwei Jahre gratis dazu. Das macht diesen Deal zu einem echten Schnäppchen. Vorausgesetzt, du kannst einen neuen Fernseher und den Tarif gebrauchen. Und der Witz ist: Selbst, wenn du den Tarif nicht nutzt, bekommst du den Fernseher hier noch zum besten Preis im Netz.