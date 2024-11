Dein persönlicher Barista: WMF Kaffeevollautomat zum Black-Friday-Preis bei MediaMarkt

Wer guten Kaffee liebt, sollte seine Bohnen frisch mahlen und einen leckeren Milchschaum kredenzen. Bei MediaMarkt sind jetzt sowohl ein edler Kaffeevollautomat als auch ein Milchaufschäumer deutlich günstiger zu haben. Aber auch zwei weitere WMF-Küchengeräte sind einen näheren Blick wert. Wichtig: Die Angebote laufen höchstens bis zum 28. November (20 Uhr), können aber auch vorher bereits ausverkauft sein.

Über 400 Euro Rabatt: Das steckt in dem WMF Kaffeevollautomaten

Im Black Week Deal bei MediaMarkt ist der WMF Perfection 660L Kaffeevollautomat mit einem eleganten Edelstahl-Gehäuse. Er brüht Kaffeekreationen deiner Wahl einfach per Knopfdruck auf und lässt dich zwischen 19 Getränkerezepten wählen. Darunter: klassische Kaffees, wie Cappuccino, Espresso oder Latte macchiato, aber auch Tee oder kreative Kaltgetränke wie Nitro-Kaffee. Und im Expertenmodus passt du die Rezepte bei Bedarf sogar ganz nach deinen Wünschen an.

Die jeweiligen Getränke und Einstellungen wählst du dabei über das Farb-Touchscreen-Display auf der Vorderseite aus und hast so im Handumdrehen eine leckere Crema zubereitet. Außerdem praktisch: Der Bohnenbehälter ist aromaversiegelt und hält deine Bohnen frisch und duftend. Und mit dem internen Milchaufschäumer bereitest du einen perfekten Milchschaum für die jeweilige Kreation zu. Die selbstreinigende Brüheinheit aus Metall sowie das WMF Click & Clean System machen darüber hinaus auch im Nachhinein die Pflege des Geräts kinderleicht.

MediaMarkt reduziert den Kaffeevollautomaten im Zuge der Black Week um 31 Prozent und verlangt so nur noch 888 Euro statt knapp 1.300 Euro dafür. Und das ist, wie ein Blick auf den Preisvergleich zeigt, der aktuell beste Preis für das edle Küchengerät. Der Versand ist kostenfrei.

Diese Deals solltest du ebenfalls nicht verpassen

Aber auch weitere Deals sind einen Blick wert. So sicherst du dir gerade etwa die Krups KM3038 ProAroma Kaffeemaschine mit 59 Prozent Rabatt und zahlst so nur noch 44 Euro für die Filter-Kaffeemaschine für bis zu 10 Tassen. Eine tolle Ergänzung ist zudem der WMF “04.1317.0011” Lono Milk & Choc Milchaufschäumer. Dieser schäumt Milch nicht nur auf, sondern erhitzt sie bei Bedarf auch noch. Dadurch kannst du hiermit etwa ebenso heiße Schokolade aus ganzen Schokoladenstücken zubereiten. Bei MediaMarkt ist er gerade 47 Prozent günstiger und kostet so nur noch 79 Euro.

Einen hochwertigen Wasserkocher holst du dir weiterhin mit dem WMF “04.1316.0011” Lono Wasserkocher ins Haus. Der ist gleichzeitig ebenfalls ein cleverer Teezubereiter und kann Wasser in vier verschiedenen Temperaturstufen erhitzen sowie mehrere Minuten warmhalten. Gerade kostet er dank 38 Prozent Rabatt nur noch 117 Euro.