Cyber Week bei MediaMarkt: Das sind unsere Highlights der Aktion

Wenn du denkst, nach dem Black Friday sind alle guten Schnäppchen bereits ausverkauft und die Preise steigen wieder ins Unermessliche, dann hast du dich geirrt. Denn nach dem Black Friday startet der Cyber Monday. MediaMarkt und Saturn gönnen dir aber nicht nur heute am Montag gute Preise, sondern legen die ganze Woche ordentliche Angebote auf den Tresen. Wir haben uns alles angeschaut und liefern dir jetzt unsere Auswahl der Cyber Week Deals.

Riesige Heißluftfritteuse richtig günstig

Für alle, die gerne eine Heißluftfritteuse in der Küche hätten, gibt es jetzt dieses Modell von Kenwood mit einem Volumen von 8 Litern zum Bestpreis. In dem Airfryer kannst du in zwei Garkörben Portionen für bis zu vier Personen gleichzeitig zubereiten. Dabei stehen dir verschiedene voreingestellte Funktionen zur Auswahl, sodass du nicht nur knuspriges Hähnchen, sondern beispielsweise auch luftige Muffins zubereiten kannst. Eigentlich verlangt MediaMarkt hierfür 149 Euro. Während der Cyber Week kommst du aber schon für 77 Euro dran. Das ist laut Preisvergleich der absolute Bestpreis für die Heißluftfritteuse von Kenwood und damit ein echtes Schnäppchen.

Du brauchst noch mehr Garvolumen? Dann schau mal bei der Ninja Foodi Max Dual Zone vorbei. Hier warten ebenfalls zwei Schubladen mit einem Volumen von jeweils 9,5 Litern auf dich. Aktuell ist sie von 249,99 Euro auf 139 Euro heruntergesetzt. Damit verkauft MediaMarkt sie so günstig wie sonst kein anderer Händler im Netz (Preisvergleich).

Staubsauger von Bosch und AVM-Router zum Cyber-Week-Preis

Wenn du mit Saugrobotern und Akku-Geräten nichts anfangen kannst, wirf einen Blick auf diesen Kabel-Staubsauger von Bosch. Er kostet dich jetzt nur 179 Euro anstatt 349 Euro. Ein Blick auf den Preisvergleich verrät uns hier, dass es das Modell bisher nur zweimal für einen noch günstigeren Preis gegeben hat. Der Sauger bietet dir einen 15 Meter großen Aktionsradius. Der Staubbeutel mit einem Volumen von 5 Litern macht ihn besonders wartungsarm.

Für optimalen WLAN-Empfang in deiner Wohnung sorgt die FRITZ!Box 7530 AX von AVM. Der Router punktet mit WiFi 6 und ist darauf ausgerichtet, auch bei mehreren Endgeräten eine gute Verbindung zu sichern. Bei MediaMarkt kostet dich der Router normalerweise 199 Euro. Dank der Cyber Week rauscht der Preis aber auf 139 Euro runter. Bei anderen Händlern musst du für diesen Router einiges mehr zahlen.

Weitere Angebote, die du nicht verpassen solltest

MediaMarkt bietet dir noch viele weitere Angebote, hier findest du eine Liste, durch die du dich durchklicken kannst.