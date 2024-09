Lego-Fans aufgepasst: Technic Bausets zu absoluten Spitzenpreisen im Angebot

Ein neues Lego-Bauset ist oft ziemlich teuer. Vor allem große und komplexe Modelle gehen dabei gut ins Geld. Bei eBay gibt es aktuell aber eine große Aktion, in der du fleißig sparen kannst. Hier holst du dir nämlich satte 20 Prozent auf ausgewählte Sets, die teilweise ohnehin schon rabattiert im digitalen Schaufenster stehen. Dazu zählen selbstverständlich auch einige Lego Technic Modelle – und keine Panik, hierbei handelt es sich nicht um gebrauchte Produkte. Alle Infos zu der Aktion sowie zwei Empfehlungen von uns bekommst du in diesem Artikel.

So funktioniert die 20-Prozent-Aktion

Wer bisherige Gutschein-Aktionen von eBay kennt, kann direkt weiter runterscrollen und sich unsere zwei Empfehlungen der Lego Technic Angebote genauer anschauen. Für alle anderen gibt’s hier eine kurze Erklärung.

Mit dem Code LEGO24 können Lego-Fans derzeit ganze 20 Prozent extra sparen. Der Rabatt gilt dabei auf die unterschiedlichsten Bausets dieser Aktionsseite. Von Lego Technic über Lego Icons bis zu Harry Potter ist hier alles dabei. Um an die 20 Prozent zu kommen, gibst du einfach den Gutscheincode LEGO24 beim Check-out ein. Dafür musst du dir nicht mal ein Konto bei eBay anlegen, du kannst auch als Gast bestellen.

Der Code ist dabei ohne Mindestbestellwert anwendbar. Allerdings können dir maximal 50 Euro vom Preis erstattet werden. Der Gesamtpreis des Sets deiner Wahl sollte also 250 Euro nicht übersteigen. Besonders cool: Du kannst den Gutschein-Code zweimal in unterschiedlichen Bestellungen anwenden. Die Aktion geht jedoch nur bis zum 25. September. Einige der Modelle sind außerdem bereits jetzt nur noch in geringer Stückzahl verfügbar. Wenn du noch dein Traum-Lego-Set zum Spitzenpreis ergattern willst, heißt es schnell sein. Wir stellen dir jetzt noch zwei Highlights der Aktion genauer vor.

Unsere Empfehlung: Zwei Lego Technic Sets zu Spitzenpreisen

Richtig günstig kommst du aktuell zum Beispiel an das Bauset der Yamaha MT-10 SP 42179. Es besteht aus 1.478 Teilen und erreicht, wenn du es fertig gebaut hast, eine Höhe von 25 cm und eine Länge von 44 cm. Im Set ist eine Halterung enthalten, mit der du die fertige Maschine aufstellen kannst.

eBay zeigt dir den Rabatt direkt bei der Artikelauswahl an.

Normalerweise kostet dich dieses Set 229,99 Euro. Der Händler Alternative verkauft das Modell momentan bei eBay und streicht hier bereits 18 Prozent vom Preis. Dadurch stehen zunächst 187,72 Euro auf dem Preisschild. In Verbindung mit dem 20-Prozent-Gutschein (LEGO24) zahlst du am Ende hier aber nur 150,18 Euro und sparst dir dadurch knapp 80 Euro! Der Preisvergleich zeigt, dass das ein aktueller Bestpreis für das Lego-Set ist.

Weltraumliebhaber sollten sich hingegen das Sonne-Erde-Mond-Modell 42179 nicht entgehen lassen. Das Set besteht aus 526 Teilen und ist deshalb auch ein cooles Geschenk für Kinder. Es veranschaulicht spielerisch die Umlaufbahnen von Erde und Mond und die Zusammenhänge in unserem Sonnensystem. Aufgebaut erreicht es eine Höhe von 24 cm. Es ist zudem 33 cm lang und 18 cm breit.

Stand jetzt sind nur noch 3 Stück verfügbar – schnell sein lohnt sich also!

Das Modell schlägt ohne Rabatt mit 79,99 Euro zu Buche. Im Moment kommst du jedoch für 74,95 Euro dran. Aktivierst du jetzt noch den Gutschein, stehen am Ende nur noch 59,96 Euro auf der Rechnung. Auch hier verdeutlicht der Preisvergleich: billiger kommst du derzeit nicht an das Bauset!