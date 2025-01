Aldi zündet TV-Kracher: Großer QLED-Fernseher zum Top-Preis

Ein neuer Fernseher muss nicht teuer sein. Auch dann nicht, wenn es sich um einen vergleichsweise großen Flachbildfernseher handelt. Das stellt ab sofort der Lebensmittel-Discounter Aldi unter Beweis. In seinem Onlineshop ist fortan ein QLED-Fernseher von Hisense mit 55 Zoll großem 4K-UHD-Bildschirm für unter 400 Euro zu haben. Inklusive Dolby Atmos für einen klaren Sound und praktischer Sprachsteuerung über die Fernbedienung. Auch Direktwahltasten unter anderem für Netflix, YouTube und Prime Video sind über die Fernbedienung nutzbar.

Hisense und Aldi zünden neue Preisrakete am TV-Markt

Hisense stellt bei dem Smart TV mit der Modellbezeichnung 55E77NQ nicht nur Bluetooth-Unterstützung und einen speziellen Gaming-Modus in Aussicht, sondern auch verschiedene Technologien zur Bildoptimierung. Etwa Dolby Vision, HLG und HDR10+ für optimierte Helligkeit und Kontraste. Dazu kommen 2 x 10 Watt maximale Audio-Ausgangsleistung.

Auf der Rückseite sind neben drei HDMI-Anschlüssen unter anderem auch zwei USB-Ports zu finden. Ideal, um externe Geräte mit dem Fernseher verbinden zu können. Auch auf einen Kopfhörerausgang musst du nicht verzichten. Nicht an Bord ist hingegen 3D-Unterstützung. Dafür aber ein LAN-Anschluss und eine WLAN-Schnittstelle, um den Fernseher mit dem Internet verbinden zu können, um zum Beispiel den integrierten Webbrowser zu nutzen. Den Strombedarf gibt der Hersteller pro 1.000 Nutzungsstunden mit 77 kWh im SDR- und 130 kWh im HDR-Modus an.

Hisense QLED-TV 55E77NQ

Was kostet der große QLED-Fernseher?

Und der Preis? Aldi bietet den schmucken Hisense-Fernseher ab sofort zu einem Preis von 399 Euro an. Das sind 38 Prozent weniger als über den unverbindlichen Verkaufspreis (UVP) vom Hersteller empfohlen. Einmalig kommen 18,90 Euro Versandkosten hinzu. Wie gut dieser Preis wirklich ist, zeigt ein aktueller Preisvergleich: Unter 430 Euro ist der Fernseher momentan in keinem namhaften Onlineshop zu bekommen. Aldi zündet also pünktlich zum neuen Jahr einen waschechten Preiskracher; den du dir auf Wunsch über Klarna übrigens auch per Ratenzahlung in drei zinsfreien Teilbeträgen sichern kannst.

Jetzt weiterlesen Aldi startet neuen Service für alle Kunden