Aldi verkauft hochwertigen GPS-Tracker zum Top-Preis

Der Cobblestone, ein circa 88 Gramm leichter GPS-Tracker in rechteckiger Form, ist mit einer integrierten SIM-Karte ausgestattet, die in 2G-Netzen (GSM) zur Datenübertragung arbeitet. Hast du etwa eine Reisetasche, einen Wohnwagen oder auch ein Boot mit dem GPS-Tracker ausgestattet, kannst du zum Beispiel per Smartphone-App ermitteln, wo sich das mit dem Tracker versehene Gerät oder Produkt gerade befindet.

Cobblestone GPS-Tracker bei Aldi kaufen

Eine monatliche Grundgebühr oder Datengebühren fallen für die Nutzung nach Aktivierung des Trackers nicht an. Sie sind über den Kaufpreis bereits abgegolten. Für das GPS-Tracking wird eine App auf einem Smartphone oder Tablet PC benötigt. Sie steht gleichermaßen für Produkte von Apple wie für Android-Endgeräte zur Verfügung. Alternativ kannst du auch eine Web-App auf einem klassischen Computer nutzen.

Kleiner Nachteil des Cobblestone-Trackers: Die Batterie ist nicht wiederaufladbar, aber gegen eine Gebühr in Höhe von rund 35 Euro wechselbar. Der Hersteller gibt eine Laufzeit von bis zu vier Jahren an, wenn pro Tag ein GPS-Tracking durchgeführt wird. Aktivierst du die Ortungsfunktion häufiger, sinkt analog dazu die Akkulaufzeit. Die Häufigkeit an GPS-basierten Ortungen lässt sich jederzeit über fünf auswählbare Profile anpassen. Auch Live-Tracking ist möglich. Eine Aktivierung ist aber nur dann sinnvoll, wenn du wirklich auf der Suche nach einem verloren gegangenen Produkt bist, das mit einem Cobblestone ausgestattet ist.

GPS-Tracker Cobblestone bei Aldi im Angebot kaufen.

Wichtig bei einer festen Montage: Der GPS-Tracker sollte stets mit dem Logo in Richtung Himmel zeigen. Über den mitgelieferten Klebstoff haftet der Cobblestone GPS-Tracker laut Angaben des Herstellers nach einer vorherigen Reinigung der entsprechenden Oberfläche unter anderem auf Metall, Kunststoff und Holz. Nutzbar ist der Tracker innerhalb der gesamten EU sowie in der Schweiz, in Norwegen und in Großbritannien.

Was kostet der Cobblestone GPS-Tracker?

Der Preis für den schwarzen Cobblestone GPS-Tracker bei Aldi: 99,99 Euro zuzüglich 4,95 Euro für den Versand. Alternativ ist er zum gleichen Preis auch in Weiß erhältlich. Damit sparst du gegenüber dem unverbindlichen Verkaufspreis des Herstellers 40 Euro. Und im Vergleich mit anderen Onlineshops ist das ein richtig gutes Angebot. Denn oft kostet der IP67-zertifizierte und mit zwei Jahren Garantie versehene Cobblestone von Copenhagen Trackers im Online-Handel 110 Euro und mehr. Bei Aldi kannst du den Cobblestone bis zu 90 Tage testen und bei Nichtgefallen kostenlos zurückschicken.