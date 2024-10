Jetzt bei Aldi zum Discounterpreis: Philips Soundbar mit kräftigem 3D-Klang

Aktuelle Fernseher sind immer dünner, während die Displayränder immer schmaler werden. Platz für einen ordentlichen Lautsprecher ist da kaum mehr. Deshalb gibt es Soundbars, die deinem TV-Sound ein Upgrade verpassen. Und bei Aldi ist jetzt solch ein Lautsprecher von Philips samt Subwoofer kräftig im Preis gesenkt. Was er kann und wie gut der Preis ist, erfährst du hier.

Das bietet die Philips Soundbar

Zu einem entspannten Fernsehabend mit einem Blockbuster oder Sportevent gehört definitiv auch ein guter Klang. Und den bietet dir die Philips Tab 6309/10 Soundbar bei Aldi definitiv. Denn hier ist neben der äußerst schmalen Lautsprecherleiste auch noch ein kabelloser Subwoofer mit dabei, der für ordentlich Wumms in der Magengrube sorgt. Bei Actionfilmen oder basslastiger Musik zeigt der Subwoofer, was wirklich in ihm steckt. Die Soundbar selbst ist sehr flach und passt so auch ohne Probleme unter niedrige Fernseher.

Cool ist darüber hinaus: Die Soundbar unterstützt DTS Virtual:X und Dolby Atmos. Dadurch erzeugst du einen raumfüllenden 3D-Klang in deinem Wohnzimmer und fühlst dich wie mitten im Geschehen. Zusätzlich wird der Sound durch künstliche Intelligenz verbessert. Weiterhin praktisch ist, dass du für die Soundbar keine zweite Fernbedienung benötigst. In der Regel kannst du die Lautstärke mit derselben Fernbedienung steuern, die du auch für deinen Fernseher nutzt. Mit 98 Zentimetern ist die Soundbar allerdings verhältnismäßig lang. Du solltest also genügend Platz auf dem TV-Schrank haben. Und der Subwoofer muss auch noch irgendwo hin. Den kannst du aber auch ohne Probleme neben oder hinter deinen TV-Tisch platzieren.

Preis-Check: Hier ist sie sogar noch günstiger

Die Philips Soundbar ist bei Aldi ab heute satte 35 Prozent rabattiert und kostet somit nur noch 259 statt 399 Euro. Allerdings kommen hier noch 5,95 Euro Versandkosten hinzu. Dadurch hat Aldi nicht mehr den besten Preis im Netz. Bei MediaMarkt bekommst du die Lautsprecherleiste nämlich ebenfalls für 259 Euro, musst aber keine Versandkosten dazu bezahlen. Ein Blick auf den Preisvergleich zeigt aber auch, dass du bei Galaxus sogar insgesamt 2 Cent weniger als bei MediaMarkt zahlst, dafür musst du dich hier aber mindestens bis zum 30. Oktober mit der Lieferung gedulden.