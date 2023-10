Aldi: Wetterstation mit vielen Funktionen kostet nur noch 50 Euro

Aufpassen! Die Temperaturen fallen. Wahrscheinlich wirst du es schon bemerkt haben: ziemlich frisch geworden draußen. Es besteht kein Zweifel daran, dass der Herbst jetzt endgültig auch hiesige Lande erreicht hat. Aber nicht nur die Gradzahl hat einen ordentlichen Satz nach unten gemacht, auch der Regen hat regional ordentlich zugenommen. Umso wichtiger kann es sein, das Wettergeschehen schon vorab im Blick zu behalten. Und genau das ist mit einer Wetterstation möglich. Aldi bietet eine solche im hauseigenen Onlineshop jetzt zum deutlich reduzierten Sparpreis an.

Eine Wetterstation plus drei Sensoren zu einem Preis bei Aldi

Das Besondere an der Bresser Wetterstation Quadro Individio: Sie ist nicht nur erfreulich kompakt und findet so an vielen Stellen im Haushalt Platz (bei Bedarf auch an der Wand), sondern bietet noch ein anderes wertvolles Extra. Drei Sensoren nämlich, die du an verschiedenen Stellen platzieren kannst, um die örtlichen klimatischen Bedingungen in deiner Wohnung oder entlang des von dir bewohnten Hauses vom Display der Wetterstation ablesen zu können. Dort werden neben der aktuellen Temperatur auch die Luftfeuchtigkeit und der Luftdruck inklusive Trend angezeigt. Und natürlich eine grafische Wettervorhersage sowie die aktuelle Uhrzeit inklusive automatischer Zeiteinstellung und das Datum samt Wochentag.

Wichtig: Die Funkstrecke zwischen Sensoren und Basis reicht aus, um die Sensoren bis zu 80 Meter von der Basisstation zu platzieren. Größere Entfernungen könnten dazu führen, dass auf dem Bildschirm der Basisstation keine Daten angezeigt werden. Für den Betrieb der Basisstation ist ein Netzteil im Lieferumfang inklusive. Optional hast du die Möglichkeit, drei AAA-Batterien als Back-up (Stromausfall) einzulegen. In jeden der drei Sensoren müssen zwei AAA-Batterien eingelegt werden.

Bresser Wetterstation Quadro Individio bei Aldi im Angebot.

Was kostet die Wetterstation Bresser Quadro Individio?

Der unverbindliche Verkaufspreis für die Bresser Wetterstation Quadro Individio liegt bei 79,99 Euro. Davon zieht Aldi 36 Prozent ab und bietet das Wetter-Gadget jetzt zu einem Preis von 49,99 Euro an. Einmalig kommen 5,95 Euro für den Versand zu dir nach Hause dazu. Ein Top-Preis? Absolut! Kein anderer Onlineshop bietet die Wetterstation im Moment preiswerter an. Teil der Wahrheit ist aber auch, dass einige Onlineshops die Wetterstation derzeit für knapp 50 Euro inklusive Versandkosten anbieten – zum Beispiel auch Amazon.