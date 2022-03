Aldi: Günstige Küchenmaschine zum Spitzenpreis kaufen

Wenige Wochen vor Ostern rührt Aldi ordentlich die Werbetrommel für neue Backprodukte – mit Enie van de Meiklokjes als Testimonial. Das passt gut, schließlich steht die TV-Moderatorin auch bei „Das große Backen“ in Sat.1 vor der TV-Kamera. Und zwischen Schüsseln, Schalen, Sehrvierzubehör, Topflappen und Backformen bietet Aldi auch eine preislich reduzierte Küchenmaschine zum Kauf an: die Bosch MUM54A00. Im Vergleich zu dem aktuell bei Lidl angebotenen Modell handelt es sich bei diesem Bosch-Modell aber um eine ziemlich abgespeckte Variante.

Küchenmaschine Bosch MUM54A00 bei Aldi kaufen

Zwar bietet die Edelstahl-Rührschüssel der Bosch MUM54A00 ein Fassungsvermögen von 3,9 Litern, es fehlt aber an einer integrierten Waage. Auch ist es nicht möglich, die gewünschte Verarbeitungszeit vorauszuwählen und anders als bei einem Thermomix von Vorwerk ist auch eine Kochfunktion nicht integriert.

Dafür stehen sieben Geschwindigkeitsstufen zur Verfügung, die mitunter lästige und kraftraubende Arbeiten mit einer Leistung von bis zu 900 Watt ihre Arbeit verrichten sollen. So kann die Bosch MUM54A00 eingefüllte Zutaten kneten, mischen, rühren und schlagen. Dank EasyArmLift-Funktion ist eine einfache Ein-Knopf-Bedienung möglich.

Als Zubehör sind enthalten: Ein Knethaken mit Teigabweiser, Schlag- und Rührbesen und natürlich ein transparenter Deckel samt Einfüllöffnung. Für einen sicheren Stand sollen Gummisaugfüße sorgen, eine spezielle Sicherung sorgt dafür, dass sich die Küchenmaschine nicht unbeabsichtigt wieder einschaltet. Das Kabel lässt sich bei Nichtgebrauch aufwickeln, um in der Küche störendes Kabelgewirr zu vermeiden.

Was kostet die neue Aldi Küchenmaschine?

Aldi gibt für die Bosch MUM54A00 einen unverbindlichen Verkaufspreis von knapp 250 Euro an, verkauft sie selbst in seinen Nord– und Süd-Filialen ab dem 4. April aber für 129 Euro. Es winkt also eine Ersparnis von fast 50 Prozent. Aber ist das Angebot wirklich so preiswert, wie es scheint? Ein Preisvergleich offenbart: absolut! Denn aktuell musst du in anderen Webshops mindestens rund 140 Euro zahlen. Zuzüglich Versandkosten steigt der aktuelle Mindestpreis sogar auf rund 145 Euro, bei Amazon werden aktuell 146 Euro fällig. Ein Blick auf den Preisverlauf zeigt allerdings auch, dass es die kleine Bosch-Küchenmaschine in der Vergangenheit teilweise auch schon für unter 100 Euro zu kaufen gab.

