Aldi: Geniale Camping- und Outdoor-Schnäppchen

Als praktisches Extra erweist sich etwa das Autovordach, das du auch als UV-beständiges Sonnensegel verwenden kannst. Auf diese Weise bietet es an heißen Sommertagen die Möglichkeit, für ein angenehm schattiges Plätzchen zu sorgen. Weil es wasserabweisend ist, bietet es aber auch bei Regen guten Schutz. Im Lieferumfang enthalten sind unter anderem zwei Aluminium-Teleskopstangen, passende Heringe und Saugnäpfe sowie eine Aufbewahrungstasche. Die Abmessungen liegen je nach gewählter Gestaltung bei 190 oder 250 Zentimetern x 250 Zentimetern. Statt für knapp 160 Euro bietet Aldi das praktische Zubehör für Autos und Campingbusse für nur 109 Euro an – also mit 31 Prozent Rabatt und drei Jahren Garantie.

Camping-Zubehör bei Aldi kaufen: Viele Zelte im Angebot

Eine Ersparnis von 30 Prozent kannst du dir sichern, wenn du dich für das 4-Personen-Schnallaufbauzelt Emani aus dem Hause Tambu Baseline entscheidest. Statt knapp 200 Euro kostet es bei Aldi im Onlineshop derzeit nur 139 Euro. Der Hersteller verspricht einen sekundenschnellen Aufbau und gewährt zwei Jahre Garantie. Alternativ steht auch ein Schnellaufbauzelt für bis zu drei Personen zur Verfügung – für 119 Euro. Oder soll es lieber ein 2-Personen Trekking Tunnelzelt sein? Ein solches hat Aldi mit 35 Prozent Rabatt für knapp 90 Euro im Angebot.

Wiederum ab 279 Euro steht ein Festival- und Familien-Zelt mit zwei getrennten Kabinen und zwei Eingängen zur Verfügung. Ähnlich ausgestattet ist das für 199 Euro erhältliche Tunnelzelt für bis zu vier Personen. Es ist bei stärkeren Regenfällen aber etwas weniger gut wasserabweisend. Oder schläfst du viel lieber unter freiem Himmel? Dann ist die Hängematte inklusive Moskitonetz und Plane vielleicht die passende Wahl für dich – bei Aldi jetzt für 39,99 Euro erhältlich statt regulär für 64,90 Euro.

Powerstation zum Sparpreis kaufen

Eines der größten Ärgernisse beim Camping: fehlender Strom. Aber auch gegen dieses Problem bietet Aldi in seinem aktuellen Outdoor-Special das passende Produkt an. Denn die Bresser Power Station mit einer Kapazität von 1.080 Wh erlaubt es, große und kleine elektrische Geräte mit Energie zu versorgen. Bis zu 13 Geräte lassen sich mit dem tragbaren Energiespeicher gleichzeitig betreiben oder aufladen. Dafür stehen unter anderem zwei 230-Volt-Steckdosen zur Verfügung, aber auch sechs USB-Anschlüsse. Sogar eine Qi-Ladestation für kabelloses Aufladen von Smartphones ist nutzbar.

Bresser Power Station 1.080 Wh bei Aldi zum Sonderpreis im Angebot.

Die Powerstation selbst kannst du auch über ein Solarpanel wiederaufladen. Ein solches ist aber nicht im Lieferumfang enthalten. Statt des unverbindlichen Verkaufspreises (UVP) in Höhe von 1.199 Euro verlangt Aldi für die Bresser Power Station 1.080 Wh nur 999 Euro; fünf Jahre Garantie inklusive. Wie bei allen oben genannten Artikeln kommen einmalig 4,95 Euro für den Versand hinzu.

Zahlreiche weitere Camping-Artikel, etwa passende Stühle. Campingkocher, mobile Toiletten, Schlafsäcke oder Luftmatratzen findest du ab sofort in der entsprechenden Saison-Rubrik des Aldi-Onlineshops.

