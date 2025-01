Absurd günstig: Diesen Unlimited-Tarif gibt’s schon für unter 10 Euro pro Monat

Unterwegs Serien und Filme streamen, auf TikTok, Instagram und Co. viel Zeit verbringen oder Musik und Podcasts wiedergeben. Wer all das in Bus und Bahn oder sonst wo außerhalb des heimischen WLANs machen möchte, braucht entsprechend Datenfreiheit. Und die bietet dir ein Unlimited-Tarif. Bei dem Angebot von 1&1 kannst du zwar so viele Daten verbrauchen, wie du willst – allerdings mit einer Einschränkung. Für die allermeisten Nutzer ist der Tarif aber dennoch ein richtig guter Deal – insbesondere für den Preis. Wir erklären, warum.

Unlimited-Tarif – aber mit Einschränkung: So funktioniert’s

Das Tarif-Angebot von 1&1, bei dem du dauerhaft nur 9,99 Euro im Monat zahlen musst, nennt sich „Unlimited S“. Hier surfst du mit bis zu 50 MBit/s, was absolut ausreichend ist für die meisten alltäglichen Anwendungen rund um Social Media oder Video- und Musikstreaming. Die Unlimited-Funktion erfordert allerdings etwas Erklärung. Denn: Dir stehen zunächst „nur“ 50 GB im Monat zur Verfügung. Solltest du darüber hinaus noch mehr Daten benötigen, musst du dafür per Klick in einer App in 1-GB-Schritten Datenvolumen nachbuchen. Das ist aber kostenfrei und du kannst es unbegrenzt oft tun – daher ist hier dennoch von einem Unlimited-Tarif die Rede.

Warum die allermeisten Nutzer im Alltag aber selbst 50 GB kaum aufbrauchen können sollten, schauen wir uns jetzt einmal genauer an. Mit 50 GB kannst du nämlich bereits rund:

50 Stunden Videos streamen in HD oder

100 Stunden Online-Games spielen oder

250 Stunden Social Media nutzen oder

500 Stunden Musik streamen

Solltest du also etwa jeden Tag zwei Stunden pendeln, könntest du in dieser Zeit zum Beispiel durchgängig Videos in HD streamen. Bei fünf Arbeitstagen in der Woche und vier Wochen pro Monat hast du dadurch erst 40 GB Datenvolumen nach einem Monat verbraucht und dir steht immer noch genug mobile Daten für Social Media oder zum Musik streamen zur Verfügung. Erst wenn du wirklich darüber hinaus kommst, musst du mit einem Klick tätig werden.

Unter 10 Euro pro Monat: Trotzdem ein sehr guter Preis

Zum Vergleich: Ein ähnliches Angebot gibt es auch von O2. Das heißt „O2 Mobile Unlimited on Demand”. Hier stehen dir zwar 10 GB Datenvolumen pro Tag zur Verfügung und du kannst jeweils 2 GB per SMS nachbuchen, dafür zahlst du aber auch jeden Monat 44,99 Euro für diesen Tarif.

Zurück zum Unlimited S von 1&1. Hier kannst du außerdem bis zu 20 GB im Monat für denselben Preis in der EU nutzen und kostenfrei in alle deutschen Netze telefonieren. Auch SMS sind kostenlos und du surfst hierbei im stabilen 5G-Netz.

Zur monatlichen Grundgebühr kommen allerdings noch einmalig 39,90 Euro Bereitstellungskosten dazu. Zugriff auf den Tarif hast du in Form einer eSIM. Möchtest du eine physische SIM-Karte nutzen, kommen noch einmalig 2,90 Euro dazu.

Wenn du nach unserer Rechnung meinst, dass dir 50 GB Datenvolumen auf jeden Fall ausreichen, könnte sich auch ein Blick auf dieses Angebot von Lebara lohnen. Denn hier zahlst du für 50 GB (ohne kostenfreie Option zum Hinzubuchen von Datenvolumen) ebenfalls 9,99 Euro pro Monat – allerdings musst du hier nur 1 Euro statt 39,90 Euro Aktivierungsgebühr zahlen. Sparfüchse sparen hier also noch ein paar Euro.