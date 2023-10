FritzBox bekommt neue Funktionen: Das ändert sich beim Internetzugang

Bevor eine neue Funktion regulär in die verschiedenen FritzBox-Modelle wandert, testet Hersteller AVM diese umfangreich. Zunächst gibt es in der Regel interne Tests, dann folgt ein öffentlicher Beta-Test. Diesen bezeichnet AVM stets als das FritzLabor. Hier kannst du neue Funktionen ausprobieren, bevor sie regulär verfügbar werden. Das heißt, du installierst dir eine nicht final freigegebene Firmware und kannst an der Entwicklung teilhaben. Auf der einen Seite bekommst du neue Features so vor allen anderen und kannst Einfluss auf die Funktionen nehmen. Auf der anderen Seite riskierst du aber auch, dass es zu Problemen in deinem Heimnetz kommt. Deswegen solltest du, insbesondere, wenn du auf deinen Anschluss beruflich angewiesen bist, eine Fritz-Labor-Software nicht in deinem Wirksystem – also deinem tatsächlichen Internetzugang – einsetzen.

Mehr Transparenz bei Glasfaser-Verbindungen für die FritzBox

Das neue Labor-Update steht unter dem Motto „Mehr Transparenz und Innovation am Glasfaseranschluss„. Es steht für insgesamt vier Modelle zur Verfügung. Dabei handelt es sich um die FritzBox 5590 Fiber, FritzBox 5530 Fiber, FritzBox 7590 AX und FritzBox 7530 AX. Die beiden Fiber-Modelle lassen sich bereits heute dank der Routerfreiheit direkt am Glasfaseranschluss einsetzen. Du benötigst kein weiteres Glasfaser-Modem, da es bereits eingebaut ist. Die Vorteile sind mehr Performance und weniger Stromverbrauch. Mit dem Labor-Update erhalten die beiden Modelle eine „innovative Glasfaserübersicht“ auf der Benutzeroberfläche, wie es von AVM heißt. Du kannst dort alle wichtigen Informationen zum Anschluss, der Geschwindigkeit sowie zu Verbindungstyp und -qualität ablesen. Die neue Übersicht gibt dir laut Herstellerangaben mehr Transparenz für stabile und schnelle Glasfaserverbindungen. Zudem vereinfache sich mit dem Labor-Update die Anschaltung einer Fritzbox Fiber bei Providern wie Deutsche Telekom, 1&1, Deutsche Glasfaser, Vodafone, O2.

Bei einem Umstieg von DSL auf Glasfaser kann auch die vorhandene FritzBox am zusätzlichen Glasfasermodem des Anbieters einfach weitergenutzt werden. Die neue Laborversion für FritzBox 7590 AX und 7530 AX bietet für genau diesen Einsatzzweck mehr Hilfestellungen für eine Erstinstallation bei den verschiedenen Providern.

Außerdem bereitet AVM die vier Router mit diesem Labor für einen neuen Einrichtungsassistenten der MyFritz-App vor, der demnächst für iOS und Android angeboten werden soll. Der geplante „Wizard“ ermögliche es, eine neue FritzBox am Glasfaser- und DSL-Anschluss schnell und intuitiv per Smartphone oder Tablet in Betrieb zu nehmen, teilt AVM mit. Während der Ersteinrichtung führe die App den Anwender schrittweise und interaktiv durch die Installation.

Ein Update von AVM gab es in dieser Woche übrigens auch für die Funktelefone des Herstellers.