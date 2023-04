DKB verschenkt Amazon-Gutscheine

Kunden der Deutschen Kreditbank (DKB) haben ab sofort die Möglichkeit, eine neue Sonderaktion zu nutzen. In diesem Zusammenhang ist es möglich, sich einen wertvollen Gutschein von Amazon zu sichern. Voraussetzung dafür ist, dass bis einschließlich 14. Mai 2023 die Visa Debitkarte möglichst häufig bei Einkäufen zum Einsatz kommt. Im besten Fall ist dann ein Amazon-Gutschein im Wert von 50 Euro drin. Berücksichtigt werden nicht nur Bezahlungen im Handel, sondern auch Online-Einkäufe, sofern eine vorherige Anmeldung für die Aktion erfolgte und dabei unter anderem die 16-stellige Kartennummer der persönlich genutzten DKB Visa Debitkarte hinterlegt wurde.

DKB: Amazon-Gutschein mit bis zu 50 Euro ist möglich

Nutzt du deine DKB Visa-Karte bis Mitte Mai mindestens dreimal für Zahlungen, erhältst du nach DKB-Angaben einen Amazon-Gutschein im Wert von 5 Euro. Maximal 2.500 Gutscheine dieses Wertes stehen zur Verfügung. Sogar ein Gutschein im Wert von 15 Euro ist drin, wenn du die Debit Card für zehn Zahlungen einsetzt. Die DKB hält nach eigenen Angaben 10.000 Gutscheine dieses Wertes zur Verfügung. Und die 100 Teilnehmer mit den meisten Visa-Debit-Zahlungen im Aktionszeitraum dürfen sich sogar über einen Amazon-Gutschein im Wert von 50 Euro freuen, weiß die DKB zu berichten.

Wenn du deine Visa Debit Card von der DKB einsetzt, werden übrigens auch sämtliche Zahlungen im Ausland berücksichtigt. Nicht bedacht werden hingegen unter anderem Bargeldabhebungen an Geldautomaten und Transaktionen, die im Zusammenhang mit Wett- und Glücksspielgeschäften stehen. Auch Transaktionen für Finanzdienstleistungen sowie jegliche Karten- und Gutscheinaufladungen sind nicht qualifiziert, um bei der neuen Visa-Aktion Berücksichtigung zu finden.

Jetzt möglich: DKB Visa Debitkarte einsetzen und Amazon-Gutschein sichern.

Bis zu 167.500 Euro Gutscheinwert verfügbar

In den Teilnahmebedingungen weist die DKB auf ihrer Homepage darauf hin, dass in Summe ein sogenannter „Gesamtrückerstattungsbetrag“ in Höhe von 167.500 Euro für die neue Visa-Aktion zur Verfügung steht. Sollte dieser Gesamtbetrag bis zum 15. Mai noch nicht erreicht sein, behält sich die Bank vor, den Teilnahmezeitraum um maximal einen Monat zu verlängern. Umgekehrt könnte aber auch schon eher Schluss sein, wenn absehbar ist, dass die 167.500 Euro vorzeitig erschöpft sein werden.

Jetzt weiterlesen Angriff auf Bankkunden – Kartenzahlungen & Abhebungen betroffen?