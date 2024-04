Wer ein E-Bike kaufen möchte, schreckt nicht selten vor zu hohen Preisen zurück. Richtig teuer sind die Modelle mittlerweile geworden. Der Gebrauchtmarkt bietet die Alternative. Es gibt aber auch etwas dazwischen. Und dort warten die richtigen Schnäppchen. Die Firma Upway hat es sich zur Aufgabe gemacht, gute und wenig gefahrene Bikes aufzumöbeln und zu reduzierten Preisen zu verkaufen. Schon im Online-Shop siehst du, wie viel das Rad gefahren ist und wie viel der Akku entsprechend schon verschlissen ist – wenn überhaupt. Jetzt fallen auch noch versteckte Kosten weg.

Knapp 50 Euro Extra-Rabatt bei E-Bikes

Denn der Anbieter hat jetzt, zum Start in die (E-)Bike-Saison, zur großen Frühlings-Aktion gerufen. Neben den ohnehin schon üppigen Rabatten von teils bis zu 60 Prozent kannst du jetzt noch bei anderen Kosten sparen.

Aktuell bekommst du nämlich mit Eingabe des Codes „SPRING“ im Warenkorb die Lieferkosten geschenkt. Und die sind bei E-Bikes, die per Spedition geliefert werden müssen, nicht gerade billig. Hier fallen normalerweise 49 Euro für die Lieferung des gekauften Fahrrads an. Jetzt kannst du dir diese Kosten sparen und hast eine Sorge weniger.

Fast 100 Euro extra bei E-Lastenrädern sparen

Kaufst du dir ein großes E-Lastenrad, fallen bei Upway regulär sogar 98 Euro für den Versand an. Gibst du hier den Code „SPRING“ im Warenkorb ein, fällt diese Pauschale weg und der Preisvorteil ist da

Diese 6 Marken-Räder lohnen sich besonders

Welches das richtige E-Bike für dich ist, hängt von deinen persönlichen Bedarfen ab – und letzten Endes auch davon, wie viel es dir wert ist. Bei Upway gibt es einige Parameter, die du von vornherein einstellen kannst, um wirklich nur Top-Ware angezeigt zu bekommen. So kannst du neben technischen Gegebenheiten auch das Erscheinungsjahr des Bikes so einstellen, dass du nur halbwegs aktuelle Modelle zur Auswahl bekommst. Beim Kilometerstand suchst du etwa nach Rädern, die mit weniger als 5 km geführt werden und vermutlich bislang nur als Ausstellungsstück oder Vorführ-Rad genutzt wurden und wie neu sind.

Bei unseren Deal-Tipps haben wir die Modelljahre von 2021 bis 2024 ausgewählt und führen nur Räder auf, die maximal 50 Kilometer auf dem Tacho haben. Dazu ist keines der normalen E-Bikes teurer als 2.200 Euro. Bei den drei Lastenrädern haben wir die Preisgrenze auf 3.200 Euro hochgesetzt, dafür ist keines der Modelle mehr als auch nur 5 Kilometer gefahren. Die sind technisch also wirklich neuwertig.

Feldmeier, Babboe, Kettler und weitere Markenräder mit großem Rabatt

Trekking-E-Bike: Feldmeier FE o1C Eco (2022, 28 km, für 1,65m-1,80m Körpergröße) – 43 % günstiger für 1.699 Euro

(2022, 28 km, für 1,65m-1,80m Körpergröße) – 43 % günstiger für 1.699 Euro City-E-Bike: Velodeville 6TY Urban (2023, 5 km, für 1,60m-1,75m Körpergröße) – 43 % günstiger für 1.949 Euro

(2023, 5 km, für 1,60m-1,75m Körpergröße) – 43 % günstiger für 1.949 Euro E-Mountainbike: Mondraker Thundra (2022, 7 km, für 1,85m-2,00m Körpergröße) – 43 % günstiger für 1.949 Euro

Und diese hier sind fürs Schwere:

E-Lastenrad mit Holzfläche: Bergamont BGM Bike E-Cargoville LJ Exper t (2021, 5 km, für 1,60m – 1,90m Körpergröße) – 36 % günstiger für 3.199 Euro

t (2021, 5 km, für 1,60m – 1,90m Körpergröße) – 36 % günstiger für 3.199 Euro E-Lastenrad mit Holzschale: Babboe City Mountai n (2023, 5 km, für 1,60m – 1,90m Körpergröße) – 37 % günstiger für 2.949 Euro

n (2023, 5 km, für 1,60m – 1,90m Körpergröße) – 37 % günstiger für 2.949 Euro E-Lastenrad mit Metall-Cargoflächen (vorn & hinten): Kettler FAMILIANO L-N (2021, 5 km, für 1,60m – 1,80m Körpergröße) – 42 % günstiger für 2.999 Euro

Der Lieferkosten-Rabatt mit dem Code „SPRING“ gilt noch bis zum 30. April 2024.

E-Lastenfahrräder wie dieses von Bergamont sind jetzt extra günstig im Angebot.

Frühlings-Rabatt gilt auch auf Zubehör

Wichtig: Bei Upway werden stets Unikate, also einzelne Angebote verkauft. So kann es also passieren, dass die Top-Angebote schnell ausverkauft sind. In aller Regel findet sich über die Suche und die Empfehlungen aber schnell ein gutes Angebot zum gleichen oder zumindest gleichwertigen Fahrrad wieder.

Der Frühlings-Rabatt mit dem Code „SPRING“, der dich die Versandkosten sparen lässt, gilt übrigens auch auf Zubehör, welches es bei Upway auch in diverser Form und Ausführung zu kaufen gibt. Vor allem für hochwertige Schlösser, Beleuchtung oder Packtaschen ist der Shop hier ein guter Anlaufpunkt.

