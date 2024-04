ETFs und Aktien in kostenfreiem Depot: Diese Bank lockt mit Kracher-Angebot

Wer fürs Alter vorsorgen oder ein Haus kaufen möchte, sollte einen Teil seines Einkommens zurücklegen. ETFs oder Einzelaktien versprechen dabei deutlich höhere Renditen als etwa ein Tagesgeld– oder Festgeldkonto. Mit einem Sparplan kannst du regelmäßig Geld sparen und so zum Beispiel ein gutes Polster für die Rente aufbauen. Wer früh anfängt, profitiert vom sogenannten Zinseszinseffekt. Hast du dich für eine Anlageform entschieden, braucht es als Nächstes ein Depot. Die comdirect Bank ermöglicht dir momentan einen kostenfreien Einstieg – denn die Depoteröffnung ist hier gerade gratis.

Depot bei der comdirect: Das sind die Vorteile

Fachmagazine empfehlen mehrere Banken und Online-Broker für die Eröffnung eines Depots. Darunter taucht auch immer wieder die comdirect Bank auf – zwar nicht als die preiswerteste Wahl, aber dennoch als günstige Option mit einem breiten Leistungsspektrum. So kannst du über die comdirect Bank bequem in Aktien, Zertifikate oder Fonds investieren. Möchtest du mithilfe eines Sparplans investieren, stehen dir hier insgesamt mehr als 2.000 Aktien, ETFs, Fonds und Zertifikate zur Auswahl. Dadurch sparst du regelmäßig eine bestimmte Summe und musst dich im Grunde um nichts weiter kümmern. Über die comdirect App hast du auch unterwegs immer alles im Blick und könntest auch mobil an der Börse handeln.

→ Lesetipp: Trade Republic & Co im Vergleich – Das bieten Neo Broker wirklich

Die Depotführung bei der comdirect ist in den ersten drei Jahren komplett kostenfrei. Ab dem vierten Jahr ändert sich das allerdings je nachdem. Führst du keine Trades oder einen Wertpapiersparplan aus, werden 1,95 Euro im Monat fällig. Bei zwei Trades oder mehr im Quartal – beziehungsweise mit einem Girokonto oder Wertpapiersparplan mit mindestens einer Ausführung im Quartal – bleibt das Depot für dich auch darüber hinaus kostenfrei.

Aktion: Trades sind für 3 Jahre günstiger – Bei Depoteröffnung bis Ende Mai

Setzt du auf kurzfristige Trades – also den Kauf und Verkauf von Aktien – kostet dich ein Trade in den ersten drei Jahren nach Depoteröffnung 3,90 Euro. Diese Vergünstigung sicherst du dir, wenn du dein kostenloses Depot noch bis zum 31. Mai bei der comdirect eröffnest. Nach Ablauf der drei Jahre steigen die Kosten etwas an. Gerade wenn du auf Sicherheit bedacht bist, empfehlen wir dir aber ohnehin auf kurzfristige Trades zu verzichten und eher auf eine langfristige und breit diversifizierte Geldanlage zu setzen. Damit reduzierst du das Risiko, anstatt auf einen kurzfristigen Gewinn zu spekulieren. Die Expertinnen und Experten von Finanztip empfehlen etwa mindestens zehn bis 15 Jahre in weltweit gestreuten Fonds, sogenannten ETFs, investiert zu bleiben.

3,25 % Zinsen – auch das Tagesgeld-Angebot lohnt sich

Als Ergänzung zum Depot oder als sicherere Alternative, bei der du jedoch weniger Rendite erwarten solltest, lohnt sich außerdem das aktuelle Tagesgeld-Angebot der comdirect. Hier erhalten Neukunden derzeit in den ersten drei Monaten einen durchaus ordentlichen Zinssatz von 3,25 % p. a. Über dein Geld auf dem Tagesgeldkonto kannst du täglich verfügen und es besteht – anders als bei Investitionen in einzelne Aktien oder Fonds – kein Verlustrisiko. Bei manchen Banken sind momentan aber zeitweise sogar 4 bis 5 % Zinsen drin. Einen Überblick findest du in unserem Vergleichs-Artikel.