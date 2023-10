Kostenlose Kreditkarte von deutscher Bank: In einer Disziplin schlägt sie alle anderen

Wir blicken durch den Konditionen-Dschungel und haben einen guten Tipp gefunden. Er kommt von einer Bank aus Deutschland. Der Support ist also sicher und auf den Markt der meisten Anliegen zugeschnitten. In einer Disziplin ist sie sogar die beste unter den kostenlosen Kreditkarten.

Diese Kreditkarte ist gebührenfrei und ein echter Tipp

Das wichtigste zuerst: Die Kreditkarte, von der die Rede ist, hört auf die Bezeichnung GenialCard, wird von der Hamburger Bank Hanseatic ausgegeben und wird als Visa-Karte realisiert. Sie kostet keine Jahresgebühr – weder fix, noch abhängig Umsatz. Die Bank verlangt über die Begleichung deiner Kreditkartenrechnung hinaus nur Geld von dir, wenn du die Rechnungen nicht zeitig begleichst oder wenn du direkt das Teilzahlungsmodell nutzt. Also, wenn du nicht alle Kreditschulden auf einmal begleichen willst. Dann fallen Zinsen an.

Dazu taugt sie gut fürs alltägliche Leben, da sie mit Google Pay und Apple Pay kompatibel ist. Du kannst sie also einfach in dein Wallet aufs Smartphone laden und überall kontaktlos und ohne Portemonnaie und Bargeld bezahlen.

Für Reisende interessant: Mit der Karte kannst du weltweit Geld abheben und drückst an die Hanseatic Bank keinerlei Gebühren ab. Je nachdem verlangt nur der Betreiber des Geldautomaten noch eigene Gebühren.

Falls nötig: Hier ist die Hanseatic Visa-Karte spitze

Doch zurück zu den Zinsen. Solltest du einmal ein Zahlungsziel verschlafen oder eben bewusst in die Länge ziehen wollen – etwa, um eine große Anschaffung nicht auf einmal zu bezahlen – ist die Hanseatic GenialCard die beste Option auf dem Markt der kostenlosen Karten.

Denn im beschriebenen Szenario leckt die Bank Blut. Die Zinsen für Teilzahlung und Überziehung sind hoch. Höher als der Dispo der von Girokonten. Gerade zuletzt sind die Zinsen analog zur Zinspolitik der EZB teils kräftig erhöht worden.

Auch die Hanseatic hat hier angezogen. Aber recht moderat. Die Bank verlangt im Falle des Falls die mit Abstand niedrigsten Zinsen mit derzeit einem effektiven Jahreszins von 18,18 Prozent (p.a.). Das klingt nicht wenig. In unserem 5er-Vergleich der besten gebührenfreien Kreditkarten, ist sie damit aber die einzige, die überhaupt unter der 20-Prozent-Marke liegt. 24 Prozent sind hier eher die Regel.

Die schnellen Daten der Hanseatic GenialCard (Visa):

Kostenlose Visa Kreditkarte

Eingestellte Teilzahlung abwählbar, Ausgleich auch per Lastschrift möglich

Google Pay, Apple Pay

Limit für Bargeldabhebungen: 500 Euro pro Tag

Effektiver Jahreszins für Teilzahlung oder Barverfügung: 18,18 Prozent p.a. (Sollzins 16,82 Prozent)

Kostenfreie Ersatzkarte nur bei Diebstahl (Verlust oder Beschädigung 9 Euro)

Teilnahme an Bonusprogramm (Reiserabatte, Gutscheine, Kunden-Gewinnspiele)

Überweisung von Kreditkarte auf Girokonto möglich

2-Faktor-Sicherheit: SMS-TAN, App-TAN und Visa Secure fürs Online-Shopping

SMS-Benachrichtigung über Umsatz mit Kreditkarte

Beantragung mit PostIdent und VideoIdent

Hier beantragen

Weitere Extras und App-Funktionen

Zahlungen mit der Kreditkarte sind über Visa Secure gesichert. Auch wenn du bei der GenialCard kein Girokonto mit dabeihast, so hast du einen Konten-Bereich in der App der Bank, in dem du deine Umsätze jederzeit überprüfen und einsehen kannst. Außerdem kannst du hier je nach Einstellung Zahlungen freigeben – etwa, wenn du online für einen höheren Betrag einkaufst.

Schick im Hochformat: Die kostenlose GenialCard – Visa-Kreditkarte der Hanseatic Bank.

Des Weiteren hast du mit der Kreditkarte Zugang zu einem Bonus-Portal der Bank, über welches du Gutscheine von zahlreichen Shops beziehen kannst. Außerdem erhältst du bei Reisebuchungen über das entsprechende Portal Cashback in Höhe von 5 Prozent auf den jeweiligen Reisepreis. Anders als bei vielen Konkurrenzprodukten der Kreditkarten-Welt ist bei der Hanseatic Bank keine Reiserücktrittsversicherung inklusive. Bei der Bank Advanzia oder der angesprochenen TF Bank würde die im Versicherungsfall greifen, wenn du mindestens die Hälfte der Reisekosten mit der Kreditkarte bezahlt hast. Kleiner Unterschied: Advanzia und TF Bank geben eine Mastercard aus, die Hanseatic bietet die beste Visa-Karte im Vergleich.

→ Hier geht’s zum Antrag der GenialCard

Die günstigste Kreditkarte und doch nur auf Rang 2

Die GenialCard der Hanseatic Bank ist in unserem Ranking der besten Kreditkarten 2023 auf dem zweiten Platz. Dabei ist sie mit Abstand die günstigste und auch in Sachen Sicherheits-Features auf dem geteilten Spitzenplatz. Da hier aber die Extras und auch der im Vergleich recht kleine Bargeld-Bezug pro Tag fehlen, ist sie knapp hinter der Mastercard der TF Bank Zweiter.

