Österreich – Türkei per VPN im kostenlosen Live-Stream aus dem Ausland

Die spannende Phase der Fußball–EM läuft. Die K.O-Spiele sind gestartet und eines davon ist sportlich besonders brisant, aber in Deutschland nicht ohne Weiteres zu sehen. Die Rede ist vom Spiel Österreich gegen die Türkei am Dienstagabend.

Ohne das entsprechende Streaming-Abo schauen viele Fans am Dienstagabend in die Röhre. Und auch wer im Ausland die EM-Spiele verfolgen will, muss hierfür unter Umständen einen digitalen Umweg gehen.

Virtuell ins Ausland reisen und EM im Live-Stream schauen? So geht’s

Wer mehr Auswahl wünscht, sich die Spiele von anderen Kommentatoren und Experten präsentieren lassen will, der reist per VPN virtuell ins Ausland und kann dann auf andere öffentliche Streams zugreifen – je nachdem, wo was gezeigt wird. Schon bei den ersten nicht im Free TV empfangbaren Spielen der Vorrunde sprach sich im Netz schnell herum, dass man die meisten davon über das österreichische Fernsehen schauen kann. Eben, indem man aus Österreich (ORF, Servus TV) oder der Türkei (TRT) auf den Stream zugreift. Und genau das kann man per VPN erreichen. Der Service erstellt eine virtuelle IP-Adresse, die einer Website vortäuschen kann, dass du aus Österreich auf sie zugreifst. Rechtlich bewegst du dich damit streng genommen in einer Grauzone. Nicht allgemein, sondern nur, indem du beispielsweise auf geo-blockierte Inhalte zugreifst.

Generell bieten VPN-Dienste einige Vorteile beim Surfen im Netz. Ganz plakativ sei hier die Sicherheit und mehr Anonymität zu nennen. Wer über VPN-Services online geht, ist vor Malware besser geschützt. Wer online shoppt, umgeht etwaige Preisanpassungen, die sich nach dem Wohnort richten. Auch bei Reisen kannst du einiges sparen.

Streaming-Dienste sind via VPN teils günstiger, vor allem aber profitieren Nutzer vom unterschiedlichen Film- und Serien-Angebot, wenn sie virtuell in ein anderes Land reisen.

Cyberghost VPN jetzt mit einem Rabatt von 83 Prozent sichern

Einer der Top-Anbieter auf dem VPN-Markt ist der Dienst von Cyberghost. Normalerweise müssen User monatlich 11,99 Euro für den Service auf den Tisch legen. Im sechsmonatigen Abonnement gibt es das Tool für 6,99 Euro pro Monat. Doch das war’s dann auch schon.

Aktuell gibt es aber einen echt starken Deal: Wer aktuell ein zweijähriges Abo (+ vier weitere Monate gratis) abschließt, erhält CyberGhost umgerechnet bereits für 2,03 Euro im Monat. Das entspricht 83 Prozent Rabatt auf den eigentlichen Preis. Über einen Zeitraum von 28 Monaten werden nämlich bei Vorab-Zahlung insgesamt lediglich 56,84 Euro fällig. Dafür erhält der Nutzer ein umfangreiches Gesamtpaket. Eines, das CyberGhost für so überzeugend hält, dass es eine uneingeschränkte 45-Tage-Geld-zurück-Garantie mit in den Warenkorb packt. Rein theoretisch kannst du nach der EM also sogar wieder aussteigen.

Den VPN-Dienst kannst du auf zahlreichen Geräten nutzen.

Auf dieser Seite erklärt der Anbieter zudem, wo und wie du die EM-Spiele mit internationalem Feeling sehen kannst.

Wie funktioniert der CyberGhost VPN?

Grundsätzlich leitet CyberGhost den Internetverkehr über einen von über 11.000 Server in 100 Ländern – davon über 1.300 Server allein in Deutschland. Dadurch wird die IP-Adresse des Endverbrauchers verschleiert und der Datenverkehr verschlüsselt. Oder anders ausgedrückt: Du kannst deine Identität verbergen und deinen Standort frei wählen. Beispielsweise, um Geoblocking zu umgehen und aus dem Urlaub auf deine Streaming-Dienste zugreifen zu können. Ferner sorgt die verwendete 256-Bit AES-Verschlüsselung dafür, dass du sicher in öffentlichen WLAN-Netzwerken surfen kannst. Praktisch auch: Dank CyberGhost ID Guard wirst du automatisch benachrichtigt, sollte deine E-Mail-Adresse bei einem Datenleck offengelegt werden und der automatische Kill Switch schützt dich, sollte deine VPN-Verbindung einmal unterbrochen werden. Und last but not least: Das CyberGhost VPN schützt dich zusätzlich vor aufdringlicher Werbung und Trackern.

Wichtig wäre noch zu erwähnen, dass CyberGhost eine strikte No-Logs-Politik verfolgt. Diese ist bei einem Sicherheitstool wie einem VPN essentiell. Andernfalls bestehe die Möglichkeit, dass der Internetverkehr protokolliert wird, was insbesondere bei kostenlosen VPN-Diensten vorkommt

Ein Abo, sieben Geräte

Ein CyberGhost-Konto kann zeitgleich auf bis zu sieben Geräten verwendet werden. Dabei werden alle gängigen Betriebssysteme, Geräte und Browser unterstützt – von Windows, über Android und iOS bis hin zu macOS, SmartTVs sowie Chrome. Und sollte dennoch mal etwas nicht wie gewollt funktionieren, schafft ein 24/7-Kundenservice auf Deutsch, Englisch, Französisch und Rumänisch sofortige Abhilfe. Mit mehr als 17 Jahren Erfahrung und Millionen von Nutzern weltweit ist CyberGhost eine ausgezeichnete Wahl, wenn ihr ein VPN für Streaming sucht. Und ihr könnt es 45 Tage lang völlig risikofrei testen. Probiert es aus!