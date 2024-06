Jetzt knickt der Preis ein: An diesen Hersteller denken die Wenigsten bei guten Kopfhörern

Das niederländische Unternehmen ist nämlich eher für Beleuchtung oder Küchengeräte bekannt. Mit der Airfryer genannten Heißluftfritteuse ist der Firma vor Jahren ein echter Coup gelungen. Aber es gibt eben auch Kopfhörer von Philips. Und die sind gar nicht mal schlecht, sondern müssen den Vergleich mit Sony, Sennheiser und Co. nicht scheuen. Die Serie mit dem klangvollen Namen „Fidelio“ ist dabei oftmals sogar ein gutes Stück günstiger. So wie jetzt wieder.

Fidelio L4 Over-Ears von Philips meistern den Vergleich – der Preissprung erstaunt

Mit einem Ursprungspreis von 349 Euro sind die Fidelio L4 in einer Reihe mit den WH-1000XM5 von Sony oder den Momentum 4 Wireless von Sennheiser. Auch die Bose QC45 spielen in der Ü-300-Euro-Liga. Bei allen hat der Zahn der Zeit schon am Preis genagt und so sind sie mittlerweile schon für unter 300 Euro zu haben.

Den besten Deal dieser Gattung machst du aber bei den Hörern von Philips, die es gerade bei MediaMarkt für 222 Euro gibt. Erst Ende des vergangenen Jahres erschienen, sorgt vor allem der letzte Sprung im Preisverlauf für Erstaunen. Von zuletzt schon günstigen 264 Euro geht es krachend runter auf jetzt eben den Schnapszahlpreis von 222 Euro. Ein echter Preis-Hammer und ein Rabatt von 37 Prozent gegenüber dem UVP des Herstellers.

ANC, 50 Stunden Akkulaufzeit und 4,5 Sterne bei Amazon: Das zeichnet die Kopfhörer besonders aus

Die Eckdaten spiegeln den High-End-Charakter der Kopfhörer wider. Technisch bietet Philips in den Fidelio L4 die neuesten Standards auf. Angefangen mit Bluetooth 5.3 über die 40-mm-Treiber bis hin zum Frequenzbereich von bis zu 40 Kilohertz sind die Kopfhörer Spitze und stecken die Sennheiser Momentum 4 Wireless in den meisten technischen Disziplinen in die Tasche. Mit 16 Ohm Impedanz -das ist wichtig für die Verstärkerfunktion und um Verzerrungen zu verhindern – sind sie nicht ganz auf der Höhe von Sonys WH-1000XM5 (48 Ohm; nur bei Kabelverbindung), aber sind hier preislich deutlich niedriger angesiedelt. Die Sony-Hörer kosten immer noch rund 300 Euro. In Sachen Treiber schlägt Philips die Sonys sogar mit 40mm zu 30mm und ist damit für die Wiedergabe von tieferen Tönen nominell besser geeignet.

Bei Amazon – hier gibt’s die Fidelio L4 ebenfalls für 222 Euro – gibt’s unter über 7.000 Bewertungen ein Gesamtfazit von 4,5/5 Sternen. Vor allem als Tipp für Musikliebhaber werden sie hier genannt. Bei MediaMarkt sind es einige Bewertungen weniger, aber auch hier kommen die Kunden auf 4,6 Punkte und machen die Hörer damit zum Verbraucher-Tipp.

Die Over-Ears von Philips setzten Akzente und sollen für langen Tragekomfort sorgen.

Die Akkulaufzeit gibt Philips mit bis zu 50 Stunden an. Sennheiser kommt auf 60 Stunden und Sony liegt bei 30 bis 40 Stunden. Die Angaben kommen von den Herstellern und sind eher ungefähr zu sehen, da sie abhängig vom Hörverhalten und den zugeschalteten Features (Atmo-Modi, Intensität des Noise-Cancelling) sind.

→ Philips Fidelio L4 Over-Ears für 222 Euro: Hier geht’s zum Angebot bei MediaMarkt

Sennheiser Momentum 4 nur knapp 25 Euro teurer

Willst du dennoch lieber zu den namhafteren Sennheiser Momentum 4 Wireless greifen, ist auch hier gerade ein nettes Angebot am Start. Die spezielle „Denim-Version“ gibt es beim Elektrohändler Expert aktuell für 249 Euro. Für 27 Euro mehr als für den Philips-Geheimtipp bekommst du hier die namhafte Audio-Expertise mit minimal größerem Schallwandler (Treiber), der in den Sennheiser-Modellen 42mm misst.

Übrigens: Wenn du deutlich weniger für immer noch brauchbare Kopfhörer ausgeben willst, schau dir mal diese Over-Ears an. Die sind konstant für unter 100 Euro zu haben und liefern dafür ein echt gutes Potpourri an technischen und audiophilen Möglichkeiten.

