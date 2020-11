N26: Jetzt kostenloses Konto eröffnen und Technik-Vorteile genießen

Die „mobile Bank“ N26 wurde für die Online-Welt geschaffen. Sie wirbt mit einer Einfachheit bei Kontoeröffnung und Bedienung. So lässt sich laut eigenen Angaben in nur acht Minuten ein Girokonto über das Smartphone eröffnen. Und wenn das Konto einmal eröffnet ist, bietet es smartes Banking in Echtzeit. Was bedeutet das? Du kannst einerseits ohne weitere Gebühren Geld in Echtzeit überweisen oder empfangen. Andererseits wirst du mittels Push-Benachrichtigungen direkt über ein- und ausgehende Transaktionen informiert.

Wenn du jetzt ein Konto – ob kostenloses oder kostenpflichtiges Modell – bei N26 abschließt, kannst du außerdem von aktuellen Partnerangeboten mit Grover profitieren und hochwertige Technik mit Rabatt ausprobieren. Mehr dazu erklären wir dir weiter unten im Artikel.

N26 ­– Sicheres Banking mobil und von zu Hause

Bei N26 ist der Gang zur Bankfiliale nicht nötig. Bankgeschäfte sind mit einer Online-Bank aber wesentlich bequemer und schneller. In der praktischen N26 App kannst du alle nötigen Aufgaben gemütlich von der Couch tätigen – von Überweisungen bis zur Einsicht deines Kontos.

In die App ist zusätzlich die intuitiv gestaltete Funktion „Spaces“ integriert. Mit dieser kannst du dir Sparziele setzen und effektiv Geld sparen. Oder Ausgaben und Sparziele ganz leicht mit Freunden gemeinsam verwalten – vorausgesetzt, sie sind auch N26 Kunden. Für alle Sicherheits-Skeptiker ist ebenfalls gesorgt. Denn dein Konto ist per Zwei-Faktor-Authentifizierung und lokal via Gesichtserkennung oder Fingerabdruck abgesichert. Zusätzlich sind alle Einlagen bis 100.000 Euro durch EU-Richtlinien geschützt. So kannst du sorgenfrei Geld sparen und ausgeben!

Smarte Features und einfaches Bezahlen im N26 Standard-Konto

Mit N26 Standard kannst du kostenfrei in die Welt des reinen Online-Bankings einsteigen. Ein solches Konto bietet dir viele Vorteile. Beispielsweise ermöglicht es dir kontaktloses Zahlen per Bankkarte oder Google Pay beziehungsweise Apple Pay. Das ist praktisch überall dort möglich, wo kontaktloses Bezahlen generell funktioniert.

Online-Banking heißt jedoch nicht, dass du komplett auf Bargeld verzichten musst. Denn ohne Gebühren kannst du außerdem bis zu fünfmal pro Monat am Geldautomaten Geld abheben. Auch praktisch: die automatische Kategorisierung deiner Ausgaben. Dein intelligentes Girokonto erkennt alle Transaktionen und ordnet sie für dich sinnvoll an. So verlierst du sicher nicht mehr den Überblick über deine Finanzen.

Hochwertige Technik ausprobieren: Partnerangebot mit Grover

Aktuell kannst du zusätzlich von einer Partnerschaft zwischen N26 und dem Mietservice für Technikgeräte namens Grover profitieren. Möchtest du deine Zeit nutzen, um mal mit einer professionellen Kamera Naturfotos zu schießen? Oder eine Nintendo Switch für ein paar Monate ausprobieren? Über das Onlineportal kannst du von Spielkonsolen und Laptops bis hin zu Drohnen oder E-Bikes alle möglichen Geräte mieten. Mit der Einrichtung eines N26 Standard Kontos erhältst du auf jeden Mietmonat zusätzlich zehn Prozent Rabatt. Die kostenpflichtigen Kontenmodelle von N26 bieten dir sogar 15 Prozent Rabatt bei Grover.

Affiliate-Link: inside digital erhält eine kleine Provision, wenn du über den markierten Link einkaufst. Den Preis für das Produkt beeinflusst dies nicht. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir unseren hochwertigen Journalismus kostenfrei anbieten zu können.