Das iPhone 11 Pro Max wurde vor knapp einem Jahr zusammen mit seinen kleinen Geschwistern iPhone 11 und iPhone 11 Pro vorgestellt. Damals kostete das Smartphone in der günstigsten Variante noch satte 1.249 Euro. Nun ist es so, dass der Preisverfall bei Apple-Produkten nicht sonderlich schnell voranschreitet. Darum kostet das iPhone 11 Pro Max auch heute noch meist deutlich über 1.000 Euro. Doch seit seiner Markteinführung ist das Smartphone einige Male auch unter die 1.000-Euro-Marke gerutscht. Und jetzt ist es wieder soweit.

iPhone 11 Pro Max zum aktuellen Bestpreis bei Saturn und Amazon

Apple-Enthusiasten können das aktuelle Flaggschiff iPhone 11 Pro Max in der 64-GB-Version derzeit zu einem Preis rund 974 Euro erwerben. Somit liegt der Kaufpreis nur knapp über dem Allzeit-Bestpreis von 968 Euro, den guenstiger.de in seinem Preisverlauf angibt. Zudem handelt es sich bei den beiden Anbietern nicht wie so oft um namenlose Online-Händler, sondern um Saturn und Amazon. Und diese bieten jeweils eine versandkostenfreie Lieferung an. Nutzer sollten allerdings darauf achten, dass das Angebot auch bei Saturn nur für Online-Bestellungen gilt.

Bisher klangen die beiden Aktionen ziemlich vielversprechend, doch die Sache hat, wie bereits erwähnt, einen Haken. So gilt der Preis unabhängig vom Händler lediglich für das nachtgrüne Modell. Alle anderen Farbversionen kosten mindestens rund 100 Euro mehr. Und auch bei anderen, namhaften Händlern ist das Apple iPhone 11 Pro Max mit 64 GB derzeit nicht unter 1.059 Euro (zuzüglich Versandkosten) zu haben.

Apple iPhone 11 Pro Max Software iOS 13 Prozessor A13 Display 6,5 Zoll, 1.242 x 2.688 Pixel Arbeitsspeicher 6 GB interner Speicher 128 GB Hauptkamera 4272x2848 (12,2 Megapixel) Akku 3.500 mAh induktives Laden USB-Port - IP-Zertifizierung IP68 (Schutz gegen Untertauchen) Gewicht Farbe Silber, Gold, Grau, Grün Einführungspreis Apple iPhone 11 Max - 256 GB: 1419 €, Apple iPhone 11 Max - 512 GB: 1649 €, Apple iPhone 11 Max - 64 GB: 1249 € Marktstart September 2019

Das iPhone 12 steht vor der Tür

Wer sich das iPhone 11 Pro Max sichern möchte, sollte bedenken, dass die 12. Generation der Apple-iPhones bereits in den kommenden Monaten vorgestellt wird. Das aktuelle Modell ist also schon bald überholt. Es kann allerdings dennoch durchaus sinnvoll sein jetzt zuzuschlagen, da das kommende Top-Modell sicherlich ordentlich teurer sein wird als das iPhone 11 Pro Max. Und dank des bereits erwähnten langsamen Preisverfalls, wird sich der Kaufpreis auch nicht so schnell verändern.

