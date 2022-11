Android 13 kommt: Samsung veröffentlicht offiziellen Update-Zeitplan

Bei der Verteilung von Updates macht Samsung einen erstklassigen Job. So hat man auch in diesem Jahr als erster Hersteller damit begonnen, Android 13 an seine Nutzer zu verteilen. Darüber hinaus veröffentlicht man jedes Jahr einen Zeitplan, wann welches Smartphone an der Reihe ist. Dieser hat sich in den vergangenen Jahren als sehr zuverlässig erwiesen.

Diese Samsung-Smartphones bekommen Android 13

Für die ersten drei Samsung-Smartphones ist das Update bereits verfügbar. Nutzer eines Galaxy S22, Galaxy S22 Plus und Galaxy S22 Ultra können ihr Handy bereits auf Android 13 aktualisieren. Im November und Dezember sind noch jede Menge weitere Modelle an der Reihe.

November 2022

Im November soll das Update auf 21 Samsung-Smartphones und Tablets landen. Neben Oberklasse-Geräten nennt Samsung hier überraschend zwei preiswerte Galaxy-A-Smartphones. In den vergangenen Jahren mussten sich Nutzer dieser Smartphones bis zum Frühjahr gedulden.

Dezember 2022

Im Dezember geht es mit vielen FE-Geräten, Mittelklasse-Smartphones sowie älteren Falt-Modellen weiter.

Januar 2023

Auch im neuen Jahr geht das Updaten weiter. Hier sind Smartphones und Tablets des unteren Preissegments sowie Outdoor-Geräte an der Reihe.

Februar 2023

Schnell, schneller, Samsung

Bei Samsungs Update-Zeitplan fällt auf: Dieses Jahr soll alles deutlich schneller gehen. Mit Android 12 und Android 11 dauerte es bis in den Spätsommer des nächsten Jahres, ehe alle Geräte versorgt waren. Mit Android 13 will Samsung die Verteilung im Februar abgeschlossen haben.

So ist man dieses Jahr nicht nur zum zweiten Mal in Folge der erste Hersteller, der das Update an seine Flaggschiff-Smartphones verteilt, sondern hat auch die günstigeren Modelle im Blick. So versorgt man noch dieses Jahr alle Mittelklasse-Modelle der vergangenen drei Jahre. Das kann kein anderer Android-Hersteller von sich behaupten.

Als Faustregel gilt: Wenn das Samsung-Smartphone 2020 auf den Markt gekommen ist und mehr als 300 Euro gekostet hat, bekommt es das Update auf Android 13. Ebenso bei günstigeren Geräten ab Baujahr 2021. Wann dein Handy auf den Markt gekommen ist, kannst du in unserem Handyvergleich nachsehen. Einfach auf das Plus klicken und nach dem gewünschten Smartphone suchen.

