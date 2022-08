ColorOS 13: OPPO stellt personalisierbares Betriebssystem vor

OPPO hat eine neue Version seines Betriebssystems ColorOS vorgestellt. ColorOS 13 basiert auf Android 13 und bringt einige neue Features sowie Android 13 Sicherheitsfunktionen für dich mit. Im Fokus des neuen Systems stehen dabei vor allem eine größere Personalisierbarkeit und eine höhere Benutzerfreundlichkeit. Allerdings werden nicht alle OPPO Smartphones zugleich von dem neuen System profitieren. Je nach Modell wird ColorOS für dich in den kommenden Monaten oder erst im Jahr 2023 verfügbar.

ColorOS 13 – neues und benutzerfreundliches Design

Bei der neuen Ausführung von ColorOS 13 setzt OPPO auf ein sogenanntes aquamorphes Design, dessen Konzept auf den natürlichen Effekten von Wasser beruht. Vereinfacht ausgedrückt soll die Umgestaltung eine natürlichere Benutzeroberfläche schaffen, die sich für Benutzer in der Anwendung möglichst flexibel gestaltet. Dazu gehören ebenso lebendige Farben, die sich im wechselnden Licht dem Tagesverlauf anpassen. Eine neue Schrift stellt die Lesbarkeit von Texten sicher. Interessant ist das aquamorphe Design vor allem durch die Einführung des Card-Designs, das dir einen unkomplizierten Zugriff mit einer anpassungsfähigen Optik ermöglichen soll.

Aquamorphe Effekte benutzt das System auch für Animationen, sowohl auf der Benutzeroberfläche als auch bei der Quantum Animation Engine. Sie sollen eine intuitive Bedienung ermöglichen, die mit einer neuartigen Verhaltenserkennung einhergeht. ColorOS 13 soll die Absichten von Nutzern erkennen und so ein flüssigeres Agieren im Alltag ermöglichen. Auch eine neue Serie an Always-On Display darf dabei nicht fehlen. Die neue Reihe trägt den Namen „Homeland“ und stellt dabei Wildtier-Szenarien dar. Ordner, Regale und Startbildschirm-Widgets lassen Nutzer schnell und unkompliziert auf genau die Informationen zugreifen, die sie individuell benötigen.

Multi-Screen Connect: ColorOS 13 verbindet Geräte

Mit dem Upgrade auf ColorOS 13 werden die Verbindungsmöglichkeiten zwischen verschiedenen Geräten deutlich komfortabler. Die Multi-Screen Connect Funktion sorgt als größtes Update von ColorOS 13 für eine reibungslose Verbindung zwischen Smartphone und PC. Dadurch steigert man Produktivität und Komfort, da die Beschränkungen von einzelner Hardware den Arbeitsfluss nicht länger ausbremsen. Wer das Smartphone via Multi-Screen Connect mit einem PC verbindet, kann mehrere mobile Apps gleichzeitig auf dem PC-Bildschirm anzeigen lassen. Bisher ist dies jedoch nur mit geeigneten Windows-PCs möglich.

Multi-Screen Connect ColorOS 13

Verbesserte Performance dank Dynamic Computing Engine

ColorOS 13 wurde als erstes von OPPOs Betriebssystemen mit der Dynamic Computing Engine ausgestattet. Dabei handelt es sich um OPPOs selbst entwickelte, technische Lösung auf Systemebene, die reibungslose und stabile Systemfunktionen gewährleisten soll. Dabei liegt der Fokus vor allem auf der Optimierung des Benutzererlebnisses, sodass etwa eine längere Akkulaufzeit ermöglicht wird. Um das zu erreichen, nutzt OPPOs Dynamic Computing Engine Hardware-Ressourcen effizienter. Ein ausgewogenes Verhältnis zwischen einem geringen Energieverbrauch und einer hohen Leistungsfähigkeit liegen hier im Vordergrund. Daher ist auch der Betrieb von mehreren Apps im Hintergrund problemlos umsetzbar. Zwischen diesen können Nutzer verzögerungsfrei wechseln, ohne dass dabei ein Zwischenstand verloren geht.

ColorOS 13 – Dynamic Computing Engine

Colors OS 13 stellt laut Oppo intelligente Funktionen für Arbeit und Freizeit zur Verfügung. Ein großer Vorteil des Systems ist das Always-On Display, das personalisierte Informationen darstellen kann. Dazu können etwa Musik-Apps, Informationen zu Essenslieferung und weitere Übersichten auf dem Display dargestellt werden. Durch den dadurch ermöglichten schnellen Zugriff und die bequeme Steuerung von gewünschten Funktionen, lässt sich das Always-On Display deinen Bedürfnissen individuell anpassen. Um möglichst personalisierte Möglichkeiten für dich zu bieten, hat OPPO dabei mit führenden Software- und Serviceanbietern wie Bitmoji und Spotify zusammengearbeitet. Für eine lange Nutzungsdauer des Always-On Displays setzt OPPO auf seine branchenführende LTPO2.0-Technologie des Find X5 Pro. Sie senkt die Bildwiederholungsfrequenz des Displays auf nur 1 Hertz und spart damit bis zu 30 Prozent Energie.

Erste Geräte erhalten ColorOS 13 bereits diesen August

Vor allem für Berufstätige mit regelmäßigen Online-Meetings liefert OPPOs ColorOS 13 eine interessante Erweiterung. Denn das Unternehmen stellt den branchenweit ersten Meeting Assistant für Smartphones zur Verfügung. Dieser Meeting Assistant priorisiert automatisch drahtlose Datenpakete, um eine stabile Verbindung während der Online-Meetings sicherzustellen. Dazu erleichtert er Banner-Benachrichtigungen, um Ablenkungen bei Besprechungen zu minimieren. Auf Wunsch können Nutzer OPPO Notes-Verknüpfungen hinzufügen, um in kleinen Pop-up-Fenstern Besprechungsprotokolle direkt via Google Notes aufzunehmen.

Die ersten Smartphones, für die das neue Update ausgeliefert wird, erhalten dieses bereits im laufenden Monat. Weitere Geräte erhalten ColorOS innerhalb der nächsten Monate beziehungsweise in der ersten Hälfte des Jahres 2023. Abhängig von dem Modell, das du besitzt, profitierst du also früher oder später von dem neuen Betriebssystem. Innerhalb eines Jahres sollten fast 35 Smartphone-Modelle durch den Hersteller aktualisiert werden. Das bedeutet, dass ColorOS 13 in über 60 Ländern für bis zu 160 Millionen Nutzer zur Verfügung gestellt wird. Das Rollout startet ab sofort mit dem Find X5 Pro und dem Find X5. Ab 2023 wird OPPO ColorOS 13 auf bis zu 20 weitere Geräte bringen.