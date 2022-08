Android 13 ist da: Neue Software für Milliarden Smartphones

Nach mehreren Monaten im Beta-Status ist Android 13 nun final und kann auf den ersten Smartphones installiert werden. Dabei baut das Update auf Android 12 auf, verfeinert an vielen Stellen das Design und führt neue Funktionen ein.

Google verfeinert das Design

Nachdem Google das Design von Android im vergangenen Jahr umgekrempelt hat, fallen die Design-Änderungen in diesem Jahr kleiner aus. Die offensichtlichste findet sich bei den App-Icons. Diese können in Android 13 auf Wunsch in der jeweiligen Akzent-Farbe dargestellt werden. Auch der dunkle Modus kann das Aussehen der Icons beeinflussen.

App Icons im neuen, einheitlichen Look von Android 13

Neben den Icons gibt es auch auf dem Sperrbildschirm etwas Neues. So gibt es dort ein neues Widget für die Musikwiedergabe mit Slider und Albumcover.

Neue Funktionen in Android 13

Nicht nur beim Design gibt es Neues zu berichten. So stattet Google Android 13 auch mit einigen neuen Funktionen aus. Insbesondere bei den Benachrichtigungen sorgen diese für einen echten Komfortgewinn. Bisher konnte jede App ohne Nachfrage Benachrichtigungen senden. Dadurch ist die Benachrichtigungsleiste bei vielen Nutzern überfüllt und unübersichtlich. Nun müssen Apps einmalig um Erlaubnis fragen, bevor sie Benachrichtigungen senden dürfen. Das ist bei iOS schon seit vielen Jahren der Fall und ein überfälliger Schritt.

Das neue Medien-Widget auf dem Sperrbildschirm von Android 13

Eine weitere Neuerung, die Google von Apple übernommen hat, dreht sich um das Thema Datenschutz. So gibt es eine neues, systemweites Foto-Auswahl-Tool. Was auf den ersten Blick kompliziert klingt, ist jedoch im Alltag einfach: Möchtest du ein Foto per WhatsApp verschicken, öffnet sich das neue Tool. Du wählst die Fotos aus und sie landen im Messenger. Der große Vorteil dabei: Die jeweilige App kann nur auf die von dir gewählten Fotos zugreifen und nicht deine komplette Bibliothek durchsuchen. Das ist insbesondere bei Apps unbekannter Hersteller, zum Beispiel Bildbearbeitungs-Tools, sinnvoll.

Praktisch ist auch, einzelne Apps in anderen Sprachen nutzen zu können. Spielst du etwa ein Spiel wie Pokémon Go lieber auf Englisch, kannst du dein Smartphone mit Android 13 trotzdem auf Deutsch nutzen.

→ Android 13: Diese 5 Funktionen kommen auf dein Smartphone

Bisher steht das Update nur für Besitzer von Googles Pixel-Smartphones zur Verfügung. Du findest es in den Einstellungen unter „System“ → „Systemupdate“. Unterstützt werden das Pixel 4, Pixel 4 XL, Pixel 4a, Pixel 4a 5G, Pixel 5, Pixel 5a, Pixel 6, Pixel 6 Pro und Pixel 6a.

Bei den Smartphones der Pixel 6 Reihe bekommen wohl einige Nutzer derzeit Android 12 statt 13 angeboten. Hier handelt es sich um einen Fehler seitens Google, der bereits im vergangenen Jahr in ähnlicher Form aufgetreten ist. Im Laufe des Tages sollte Google hier nachbessern.

In den kommenden Wochen und Monaten erreicht das Update jedoch auch die Smartphones der anderen Hersteller. Samsung, Xiaomi, OnePlus und Co. arbeiten bereits daran, Android 13 für ihre Smartphones anzupassen und in Kürze zu veröffentlichen.

Bekommt mein Smartphone Android 13?

Ob dein Smartphone mit einem Update auf Android 13 rechnen kann, hängt von Modell und Hersteller ab. Teurere Smartphones bekommen meist zwei bis drei große Android-Updates. Günstigere Modelle meist nur ein bis zwei.

Für Xiaomi und Samsung haben wir dir eine Liste mit allen Smartphones erstellt, die das Update erhalten werden. In Kürze findest du auch für alle anderen Hersteller eine entsprechende Übersicht bei uns.

→ Android 13 & OneUI 5: Diese Samsung-Smartphones erhalten das große Update

→ Android 13 & MIUI 14: Diese Xiaomi-Smartphones können mit dem Update rechnen