Xiaomi, Samsung und Co: Auf diesen Handys kannst du Android 13 testen

Mit Android 13 bringt Google weitere Möglichkeiten zur Personalisierung, eine optimierte Oberfläche für Tablets und ein besseres Zusammenspiel zwischen mehreren Geräten. Außerdem löst man ein jahrealtes Problem aller Android-Nutzer.

→ Android 13: Die neuen Funktionen im Überblick

Bis zum finalen Release von Android 13 vergehen jedoch noch einige Monate. Auch wenn Google noch kein Datum nennt, rechnen wir erfahrungsgemäß im Spätsommer oder Herbst mit der Veröffentlichung. Wenn du die neuen Funktionen bereits heute ausprobieren möchtest, kannst du die Beta-Version auf deinem Smartphone testen. Diese ist nicht nur für Pixel-Smartphones verfügbar.

Diese Hersteller nehmen an der offiziellen Android 13 Beta teil

Selbstverständlich sind Googles eigene Pixel-Smartphones zur Teilnahme im Beta-Programm berechtigt. Hierzu zählen alle Pixel 4, Pixel 5 und Pixel 6 Modelle. Dies umfasst auch die günstigeren A-Geräte. Raus sind hingegen das Pixel 3(a) und ältere Modelle. Diese werden Android 13 nicht mehr erhalten.

Neben den Pixel-Smartphones nehmen auch viele andere Smartphone-Hersteller an Googles Beta-Programm teil. Jedoch nur mit einer kleinen Auswahl an Geräten. Hierzu zählen etwa Nokia, OnePlus, Oppo oder Xiaomi. Wir zeigen dir, mit welchen Geräte du Android 13 bereits jetzt ausprobieren kannst.

Das P12 Pro Tablet ist für die Beta besonders interessant, da sich auf diesem Gerät die neuen Tablet-Funktionen testen lassen.

Als einziger Hersteller neben Google ist Xiaomi mit mehreren Geräten vertreten. Auch hier kannst du auf dem Xiaomi Pad 5 die neuen Tablet-Funktionen von Android 13 ausprobieren.

Ist dein Gerät mit dabei? Dann kannst du auf das entsprechende Gerät klicken, um direkt zur Installations-Anleitung zu kommen. Beachte jedoch, dass es sich um eine Beta-Version handelt. Es können also Fehler auftreten oder Daten verloren gehen. In manchen Fällen muss das Smartphone zudem zurückgesetzt werden. Daher ist die Beta eher etwas für interessierte und technisch visierte Nutzer mit einem Zweigerät und nicht für den produktiven Einsatz.

Was ist mit Samsung?

Samsung nimmt traditionell nicht an Googles Beta-Programm von neuen Android-Versionen teil. Jedoch testet der Hersteller aus Korea bereits intern an Android 13 und dürfte in Kürze ein eigenes Beta-Programm starten. Hier kannst du dann Android 13 zusammen mit Samsungs neuer OneUI 5 Oberfläche testen. Welche Samsung-Smartphones das große Update bekommen, verraten wir dir hier: