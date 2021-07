Nokia mit neuen Smartphones und einem Klassiker - Das können die neuen Handys

Das neue Smartphone trägt den Namen Nokia XR20 und gehört zu Nokias High End Serie. Daher bietet es auch Premium-Features wie kabelloses Laden oder 5G-Mobilfunk. Doch der wichtigste Part ist aber das robuste Gehäuse. So steckt das Telefon in einem robusten Kunststoff-Gehäuse und hat das neuste Gorilla Glass Victus verbaut. Mit diesem Design erreicht Nokia den Militärstandard MIL-STD-810 und überlebt Stürze aus bis zu 1,8 Meter. Außerdem ist das widerstandsfähige Smartphone nach IP68-Standard wasserdicht, kann also bis zu 1 Stunde bei bis zu 1,5 Meter Wassertiefe überleben. Diese Robustheit hat jedoch auch seinen Preis: So wiegt das Nokia XR20 stolze 248 Gramm.

Um das eigene Vertrauen in die Haltbarkeit zu unterstreichen, stattet man das Telefon in Europa mit einer dreijährigen Garantie und einem Jahr kostenlosem Display-Tausch aus, sollte doch einmal etwas kaputtgehen.

Was steckt im Nokia XR20?

Unter dem robusten Gehäuse verbirgt sich ein erstaunlich schwacher Snapdragon 480 Prozessor mit gerade einmal 4 oder 6 Gigabyte Arbeitsspeicher. Hierbei handelt es sich um den günstigsten Prozessor mit 5G-Support von Qualcomm. Dieser steckt unter anderem im nur halb so teuren Oppo A54 5G – welches wir im Test für seine unterdurchschnittliche Performance kritisiert haben.

Helfen könnte jedoch, dass Nokia auf pures Android ohne aufwendige Software-Anpassungen setzt. So liefert man das Handy mit Android 11 aus und garantiert 3 Jahre Android-Updates und 4 Jahre monatliche Sicherheitsupdates. Das ist erstklassig.

Beim Bildschirm setzt man auf ein 6,67 Zoll großes IPS-Panel mit Full-HD-Auflösung. Die Besonderheit stellt hier das bereits erwähnte Gorilla Glass Victus dar, welches sonst nur in Premium-Smartphones wie dem Galaxy S21 Ultra oder Mi 11 Ultra vorkommt.

Nokia XR20

Die Hauptkamera löst mit 48 Megapixeln aus, zusätzlich steht ein 13 Megapixel Ultraweitwinkel-Objektiv zur Verfügung. Die Frontkamera liefert 8 Megapixel. Zur sonstigen Ausstattung zählt ein frei belegbarer Button zum Starten von Apps oder dem Google Assistant, ein Fingerabdrucksensor im Rahmen sowie Stereo-Lautsprecher. Der Akku misst 4.630 mAh und lässt sich via USB-C oder kabellos laden. Einen Netzstecker liefert Nokia wie auch Samsung und Apple bei seinen Premium-Modellen nicht mit.

Preis und Verfügbarkeit

Das neue Nokia XR20 ist ab sofort in zwei Speicherausstattungen erhältlich. Das Basismodell bietet 4/64 Gigabyte und gegen Aufpreis ist eine Variante mit 6/128 Gigabyte erhältlich. Der interne Speicher kann jedoch auch mittels einer microSD-Karte ergänzt werden. Der globale Preis für die Basis-Variante liegt in Deutschland und Österreich bei 499 Euro, die aufgemöbelte Version kostet hier 579 Euro. Die Schweizer bekommen nur die große Variante in Grau zu einem Kurs von 599 Schweizer Franken.

99-Euro Smartphone von HMD Global: Das Nokia C30

Neben dem robusten Nokia XR20 bringt hmd-global – die Firma hinter der Marke Nokia – noch ein weiteres Smartphone auf den Markt. Hierbei handelt es sich um das Budget-Smartphone Nokia C30. Das Highlight bei diesem Modell ist ein besonders großes 6,82 Zoll Display, welches jedoch nur mit 720p auflöst.

Nokia C30: Unter 100 Euro und mit alter Technik

Zur sonstigen Ausstattung zählt eine 13 Megapixel Hauptkamera, eine 5 Megapixel Frontkamera und ein Kopfhörer-Anschluss. Der 6000 mAh große Akku wird auch im Jahr 2021 per Micro-USB geladen. Kabel und Netzteil liefert Nokia glücklicherweise mit. Im Smartphone werkelt ein drei Jahre alter Prozessor des eher unbekannten Herstellers Unisoc mit 8 Kernen und einer Leistung von bis zu 1,6 Gigahertz. Der interne Speicher beträgt je nach Variante 32 oder 64 Gigabyte und der RAM ist 2 oder 3 Gigabyte groß.

Um bei dieser Hardware-Ausstattung eine alltagstaugliche Performance zu erreichen, setzt man beim Nokia C30 auf Android 11 Go – eine abgespeckte Variante des Betriebssystems, die speziell für Budget-Smartphones optimiert ist. Updates auf neuere Android-Versionen sind nicht geplant. Die wichtigen Sicherheitsupdates stellt man hingegen quartalsweise für zwei Jahre zur Verfügung.

Das Nokia C30 ist für einen globalen Preis von 99 Euro erhältlich. Bei diesem Modell können die Preise hierzulande noch abweichen.

Nokia 6310: Neuer Klassiker

Neben den beiden zwar außergewöhnlichen, aber noch normalen Smartphones, hat HMD Global auch einen neuen Klassiker in petto. Das Nokia 6310 soll die Nullerjahre wiederbeleben. Das Tastenhandy bietet vor allem eines: Akkulaufzeit. Nokia spricht von wochenlangem Standby und einem 1.150 mAh großem Akku. Er beschickt einen Unisoc-Prozessor und ein Display mit 2,8 Zoll in QVGA-Auflösung.

Nokia 6310

Dazu gibt es laut HMD Global schmale 16 MB Speicher und 8 MB RAM. Der Dual-SIM-Schacht nimmt aber alternativ zur zweiten SIM auch eine Micro-SD-Karte auf, die das Datendepot um bis zu 32 GB erweitern kann. Gefunkt wird mit Bluetooth 5 und einer nicht näher spezifizierten WLAN-Variante. Ein UKW-Radio und eine Kamera darf auch nicht fehlen, wobei letztere mit sehr sparsamen 0,3 Megapixeln auflöst.

HMD Global wird das Nokia 6310 im August nach Deutschland bringen und verlangt dafür den namenspassenden Preis von 63,10 Euro.