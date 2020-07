Aldi-Angebot: Diese Sonos-Alternative kostet nicht einmal die Hälfte

Der Sonos One gehört im Bereich von Smart Speakern zu den Bestsellern. Kein Wunder, vereint er guten Sound im handlichen Format mit Sprachsteuerung und der Verbindung zu Streaming-Diensten wie Spotify oder Amazon Music. Das Problem: Sonos verlangt für den smarten Lautsprecher knapp 200 Euro. Möchte man im Wohnzimmer einen Stereo-Klang, lassen sich zwei Sonos One verbinden. Die Kosten verdoppeln sich dann aber.

Aldi bietet ab sofort in seinem Onlineshop eine günstige Alternative zum beliebten Sonos-Lautsprecher an. Mit dem Multiroom-Lautsprecher Medion Life P61142 kannst du ebenfalls Musik in verschiedenen Räumen streamen und deine Smart-Home-Geräte per Alexa-Sprachassistent steuern. Soundeinstellungen wie etwa Höhen und Bass lassen sich in der App vornehmen.

Sonos-Alternative bei Aldi: Angebot gilt nur kurz

Aldi verkauft den Multiroom-Lautsprecher für 77,59 Euro. Das ist noch nicht einmal die Hälfte von dem, was Sonos für sein Klangwunder verlangt. Das Angebot gilt ab sofort, endet am 16. August und ist nur so lange der Vorrat reicht verfügbar. Im Lieferumfang befindet sich nicht nur der Smart Speaker mit 2 x 10 W RMS, sondern auch wechselbare Seitenplatten in drei Farben (weiß, schwarz und Holz-Optik). Somit hat die Sonos-Alternative von Aldi sogar einen Design-Vorteil gegenüber dem Bestseller.

Die technischen Details der Sonos-Alternative

Der Multiroom-Lautsprecher Medion Life P61142 ist DLNA-kompatibel, bietet eine Ausgangsleistung von 2 x 10 W RMS und lässt sich via Bluetooth auch mit dem Smartphone oder Tablet verbinden. Ebenfalls integriert: ein 3,5-mm-Klinkeneingang. Der Lautsprecher hat die Maße von 22,4 x 13,6 x 10 cm und bringt etwa 1,6 kg auf die Waage. Verbinden und steuern lässt sich der Medion Life über WLAN 802.11 b/g/n und iOS sowie Android.

Du suchst einen Bluetooth-Lautsprecher, der dank integriertem Akku komplett kabellos und somit nicht nur für Zuhause, sondern auch für unterwegs geeignet ist? Die Stiftung Warentest hat 47 Bluetooth-Lautsprecher getestet. Der beste kompakte kostet aktuell weniger als 60 Euro.

Jetzt weiterlesen Braun LE-Lautsprecher im ersten Test: Minimalistisches Design trifft auf smarten Sound

Affiliate-Link: inside digital erhält eine kleine Provision, wenn du über den markierten Link einkaufst. Den Preis für das Produkt beeinflusst dies nicht. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir unseren hochwertigen Journalismus kostenfrei anbieten zu können.