Weekend-Deals bei Saturn: Fernseher-Ausverkauf zu Spitzenpreisen

Bei Saturn sind zum Wochenende wieder die „Weekend-Deals XXL“ gestartet. Die Angebote mit Fokus auf Home-Entertainment sind auch an diesem Wochenende wieder sehr Fernseher-lastig. Aber auch aus dem Audio- und dem Smart-Home-Bereich gibt es einige interessante und attraktive Deals. Außerdem sind viele Smartwatches von Samsung, Xiaomi und Huawei günstiger.

Alle Angebote sind noch bis Montagabend online verfügbar, ausverkaufte Produkte werden in der Regel herausgenommen. Parallel laufen außerdem noch die MediaMarkt-Aktion zum Muttertag und das Saturn-Gutscheinheft mit zahlreichen Bestpreis-Deals. Wir haben uns die Aktion angesehen und zeigen dir unsere Schnäppchen-Favoriten. Vorneweg ein Mitnahme-Preistipp: Die beliebte Bluetooth-Box JBL Flip Essential kostet 59 Euro und rutscht einmal mehr unter die 60-Euro-Marke.

Das offiziell kommunizierte Ende der Aktion ist am Montag, 10. Mai, um 23:59 Uhr.

Samsung-Fernseher: 75 Zoll jetzt unter 1.000 Euro

Für einen Angebotspreis von 999 Euro schickt Saturn den Samsung GU75TU8079, ein LED-TV, ins Rennen. Im Vergleich zur Hersteller-Preisempfehlung von knapp 1.500 Euro ist der Fernseher bei Saturn um 32 Prozent reduziert.

Auch sonst ist der Fernseher mit dem Sprung unter die 1.000-Euro-Marke mit am günstigsten. Amazon hat den Preis gekontert, bietet den 75-Zöller (189 Zentimeter) auch für 999 Euro an und bietet den Vorteil, dass du für den Versand nicht extra zahlen musst.

Einen Fernseher aus der besseren QLED-Serie gibt es ebenfalls im Angebot. Für 1.199 Euro gibt es das 65-Zoll-TV Samsung GQ65Q80T. Hier ist sogar die Lieferung kostenfrei.

Die günstigere Fernseher-Alternative kommt von Sony: Das LED-TV Sony KD-55XH9077 mit 55 Zoll und Android TV rutscht im Angebot auf 799 Euro – außerdem warten hier noch einmal 50 Euro Direktabzug im Warenkorb auf dich. Der Preis sinkt schlussendlich also auf 749 Euro. Das ist aktueller Bestpreis. Weitere Fernseher-Modelle von Grundig (Fire TV Version), Philips und Nordmende sind ebenfalls in den Angeboten bei Saturn zu finden.

Philips Hue: Starterset bei Saturn günstiger

Wer in seinem Zuhause mit smarter Beleuchtung einsteigen will, dem sollte Philips Hue ein Begriff sein. Bei Saturn gibt es in den Weekend Deals jetzt ein Startert-Paket günstiger. Das Set besteht aus drei E27-Leuchten des Typs Hue White Ambiance, die ein kalt- bis warmweißes Spektrum (Farbtemperatur 2.200 bis 6.500 Kelvin) abbilden.

Außerdem im Paket: Die zentrale Steuereinheit Hue Bridge, die das lokale ZigBee-Netz aufbaut, das für die Kommunikation der einzelnen Geräte zuständig ist. Außerdem ist noch ein Dimmschalter mit im Paket. Im Wochenend-Angebot kostet das Set 107,90 Euro.

→ Hier geht’s zum Angebot

Für 82,90 Euro gibt es das beinahe identische Set sogar noch mal deutlich günstiger. Kleiner, aber feiner Unterschied: Hier sind „nur“ warmweiße Lampen mit im Paket, die eine fixe Farbtemperatur von 2.700 Kelvin haben.

Nikon Spiegelreflex-Kamera mit Objektiv, Speicherkarte und Tasche

Kamera-Deal für Hobbyfotografen und Einsteiger: Die DSLR-Kamera Nikon D3500 ist im Set für 459 Euro zu haben. Mit dabei ist ein Starter-Objektiv mit einer Brennweite von 18-55 Millimetern, außerdem eine 16-GB-Speicherkarte und eine Transport-Tasche.

Der Deal ist um 10 Euro teurer als das günstigste Online-Angebot zur Kamera selbst. Das Saturn-Angebot wird also vor allem durch die Zusammenstellung rund und preiswert.

→ Zum Nikon-Angebot bei saturn.de

Diese und viele weitere Angebote der „Weekend-Deals“ findest du auf der Aktionsseite bei saturn.de. Weitere aktuelle Schnäppchen aus dem Netz findest du außerdem in unserem Deal-Bereich.