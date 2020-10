Vodafone Curve: GPS-Tracker mit 15 Euro Amazon-Gutschein sichern

GPS-Tracker sind nicht nur praktisch, um Gegenstände wiederzufinden. Man kann mit ihnen auch Kinder oder Haustiere im Blick behalten und sich bei Verlassen eines festgelegten Bereiches benachrichtigen lassen. Im Gegensatz zu einfachen Bluetooth-Trackern, funktionieren die GPS-Modelle auch außerhalb der Reichweite des eigenen Smartphones überall dort, wo es Mobilfunk-Empfang gibt – der Curve sogar weltweit, etwa für Gepäck.

Der Vodafone Curve ist ein solcher GPS-Tracker. Im Test konnte er uns mit einem schicken Design und einer sehr langen Akkulaufzeit begeistern. Aktuell gibt es beim Kauf des Trackers einen 15 Euro Amazon-Gutschein kostenlos dazu.

Vodafone Curve mit 15 Euro Amazon-Gutschein

Regulär kostet der Vodafone Curve Tracker 89,90 Euro. Dieser Preis beinhaltet bereits die Mobilfunk-Nutzung für die ersten 24 Monate. Aktuell kannst du dir beim Kauf über Amazon oder Preisboerse24 einen 15 Euro Amazon-Gutschein als Bonus sichern.

Die Aktion startet ab sofort und läuft bis zum 17. November 2020. Wenn du dir in dieser Zeit einen Curve Tracker kaufst, kannst du deinen Amazon-Gutschein auf dieser Seite anfordern. Dafür musst du lediglich die IMEI-Nummer (auf der Verpackung des Gerätes) und ein Foto des Kaufbelegs hochladen.

Das macht den Vodafone Curve besonders

Mit einem Gewicht von gerade einmal 30 Gramm und einem eleganten Design findet der Vodafone Curve an jedem Schlüsselbund seinen Platz. Da der Tracker wasserdicht ist, kann er auch am Halsband von Hunden befestigt werden. Mit der Smart SIM Technologie ist die SIM-Karte fest in das Gerät integriert und kann auch auf die Mobilfunk-Netze von O2 oder der Telekom zugreifen, wenn das Vodafone-Netz einmal nicht verfügbar sein sollte. Auch in vielen anderen Ländern kann der Tracker genutzt werden und wird so zum idealen Reise- und Gepäckbegleiter für Privat- oder Dienstreisen.

Die monatliche Gebühr für den benötigten Mobilfunk-Vertrag ist in den ersten 24 Monaten bereits im Kaufpreis enthalten. Anschließend werden 2,99 Euro pro Monat fällig. Das ist günstiger als eine Zusatz-SIM zu einem bestehenden Vertrag hinzuzubuchen.

