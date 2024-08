Top Internet im ganzen Haus: MediaMarkt reduziert geniales FritzBox-Gadget deutlich

Dicke Wände und störende Materialien können die Internetverbindung erheblich schwächen. Insbesondere, wer mehrere Etagen überwinden muss – etwa weil der Router im Erdgeschoss steht, du aber auch im zweiten Stock surfen und streamen möchtest – kommt mit einem reinen Router meist schnell an seine Grenzen. Ein sogenannter Repeater hilft auch nicht immer weiter. Denn: Er empfängt lediglich das WLAN-Signal des Routers und verstärkt es. Dadurch kann jedoch insgesamt die Internet-Geschwindigkeit sinken und es kann zu Störungen kommen. Anders ist das mit einem Powerline-Adapter. Denn er macht sich die bereits vorhandenen Stromleitungen im Haus zunutze. Und ein solches Gerät von AVM – den FritzBox-Herstellern – ist jetzt bei MediaMarkt im Angebot.

Internet für Streaming und Arbeiten im ganzen Haus – so funktioniert das Powerline-Set

Mit dem AVM Fritz!Powerline 1260 WLAN-Set bringst du schnelles Internet in jede Ecke deines Zuhauses. Die Installation ist denkbar einfach. Einen der Powerline-Adapter steckst du einfach in eine Steckdose, die sich in der Nähe vom Router befindet und verbindest ihn per Ethernet-Kabel mit dem Router. Das Internetsignal wird anschließend über die vorhandenen Stromleitungen in deinem Haus verteilt. Und den zweiten Adapter steckst du in die jeweilige Steckdose, wo du künftig ebenfalls top Internetempfang haben möchtest. Dort kannst du anschließend wahlweise WLAN nutzen oder ein LAN-Kabel in den Adapter stecken.

AVM FRITZ!Powerline 1260 WLAN Set – so sieht es aus

Das Set ist für Download-Geschwindigkeiten bis zu 1.200 MBit/s geeignet, wodurch du so gesehen aus jeder Steckdose einen Gigabit-Netzwerkanschluss machst. So hast du im Keller, auf dem Dachboden oder einem anderen Stockwerk perfektes Internet für 4K-Streaming, Gaming, Videocalls und Co.

Fast 30 Prozent Rabatt: Lohnt sich der Deal?

Nun zum Preis. MediaMarkt reduziert das AVM Fritz!Powerline 1260 WLAN-Set gerade um 27 Prozent und will somit nur noch 129 Euro dafür haben. Der Versand ist dabei kostenfrei. Und das ist ein echt guter Preis. Denn im Marktvergleich ist kein anderer Anbieter günstiger. In der Vergangenheit war es außerdem selten preiswerter – und wenn, dann auch nur minimal (siehe Preisverlauf).