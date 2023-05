Top-Deal: Eureka Apollo Staubsauger für unter 100 Euro – Mehr Sauberkeit, weniger Kosten

Wer auf der Suche nach einem bezahlbaren Staubsauger ist, aber nicht auf eine hohe Saugleistung verzichten möchte, sollte definitiv einen Blick auf den eureka Apollo werfen. Vom 21. bis zum 27. Mai gibt es den Sauger bei Amazon bereits für nur 87,20 Euro im Angebot. So holst du dir für unter 100 Euro ein 800 W starkes Gerät nach Hause. Was den Sauger dabei auszeichnet, erfährst du in diesem Artikel.

eureka Apollo – Das kann der Hochleistungs-Staubsauger

Wie bereits erwähnt, punktet der beutellose eureka Apollo Staubsauger vor allem mit seinem 800 Watt starken Power-Efficiency-Motor. Dieser sorgt für eine hohe Saugleistung – egal, ob auf Teppich- oder Hartböden. Dabei sollen starke 99,99 Prozent aller Verschmutzungen mit nur einem Sauggang aufgenommen werden. Dies erspart lästiges mehrfaches Saugen und sorgt dafür, dass deine Wohnung im Handumdrehen sauber wird. Über einen Drehregler kannst du die Saugkraft ebenso stets dem Reinigungsbedarf anpassen. Ein weiteres Highlight ist zudem der 2,2 Liter große Staubbehälter, der mit seinem ordentlichen Volumen genug Platz für eine intensive Reinigung deiner ganzen Wohnung bereithält. Der beutellose Behälter lasst sich ebenfalls unkompliziert reinigen. So kannst du diesen problemlos entnehmen und anschließend säubern.

Wichtig bei einem Staubsauger ist aber selbstverständlich auch die Handhabung. Hier weiß der eureka Apollo ebenso zu überzeugen. So sorgt etwa das 5 Meter lange Kabel für eine bequeme Bewegungsfreiheit, während die frei schwenkbaren Räder für eine tolle Mobilität sorgen. Mit einem Gewicht von 5,6 kg sowie der kompakten Größe, transportierst und verstaust du das Gerät mit Leichtigkeit. Sobald du mit dem Saugen fertig bist, kannst du das Kabel dafür übrigens ganz simpel über den automatischen Kabelaufwickler einsammeln. Schwer zugängliche Stellen erreichst du beim Saugen dank des verstellbaren Teleskopstabs ebenfalls ohne Probleme. So saugst du Staub unter deinen Möbeln oder an der Decke – ohne, dass du dich verrenken musst. Dabei hilft auch die 2-in-1-Staubbürste, die sich direkt am Sauger befindet und stets leicht zu erreichen ist. Mit dieser lassen sich etwa auch Sofas oder andere Polsterungen von lästigen Verschmutzungen befreien. Selbst Fenster sollen gesaugt werden können. Beim Saugen wird übrigens maximal ein Lautstärkepegel von 72 dB erreicht.

Ein toller Sauger zum kleinen Preis

Es gibt viele Marken und Produkte im Bereich der Staubsauger, doch der eureka Apollo kann sich mit seinem tollen Preis-Leistungs-Verhältnis durchaus von der Konkurrenz absetzen. Dabei stechen vor allem die hohe Saugleistung und der große Staubbehälter hervor. Wenn du nur gelegentlich saugst oder du kein großes Haus besitzt, bist du mit dem eureka Apollo Staubsauger ebenso perfekt ausgestattet. Bis zum 27. Mai gibt es den Sauger bei Amazon für nur 87,20 Euro im Angebot. So kommst du also für deutlich unter 100 Euro an einen Hochleistungs-Staubsauger.