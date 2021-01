Neues Wochenende, neue Tarifaktionen. Wir haben das Netz nach den besten Angeboten rund um SIM-Only-Verträge fürs Handy durchforstet. Hier kommen unsere Top-Favoriten.

Auch die Netzbetreiber haben noch einige Aktionen am Start, die von O2 und Vodafone gelten aber nur noch bis zum 31. Januar. Netter Nebeneffekt: Hier kannst du bei richtiger Hardware und beim richtigen Angebot auch das neue 5G-Netz testen.

Aber auch die Discounter und weitere Anbieter haben wieder einige Deals auf Lager.

Crash: Telekom-Netz für 2,99 Euro

Für 2,99 Euro gibt es hier einen Tarif für Wenignutzer im Telekom-Netz und mit 750 MB monatlichem Datenvolumen. Der Crash-Tarif ist einfach strukturiert, aber modern ausgestattet. So kannst du hier VoLTE, WiFi-Calling und mehr nutzen. Außerdem ist der Billig-Tarif auch als eSIM verfügbar – du kannst ihn also als zweite SIM auch in einem iPhone nutzen.

Ein teurerer Tarif mit mehr Inklusiveinheiten und sogar 1,5 GB Datenvolumen steht ebenfalls zur Auswahl. Er kostet 8,99 Euro pro Monat, bringt dich aber ebenfalls ins Telekom-Netz.

green LTE: 20 GB für 17 Euro

Die green-LTE-Tarife von mobilcom-debitel sind günstiger geworden. Am meisten fürs Geld bekommst du im green LTE 20 GB. Der findet im Telefónica-Netz statt (O2) und kostet monatlich jetzt 16,99 Euro statt 29,99 Euro – und ist monatlich Monat kündbar. Ein Highlight ist auch die Geschwindigkeit. Laut Kleingedrucktem gibt es hier 225 MBit/s Maximal-Speed.

Allnet-Flat: Anrufe und SMS

Netz: Telefónica (O2), LTE

Geschwindigkeit: 225 Mbit/s

Die green-Tarife gibt es auch mit Zugang in die Netze von Telekom oder Vodafone. Auch hier werden aktuell keine 20 Euro pro Monat fällig. Im Vodafone-Netz mit LTE50 kosten 18 GB 19,99 Euro pro Monat. Im Telekom-Netz gelten dieselben Konditionen – 18 GB für 19,99 Euro Grundgebühr – aber für langsameres Internet mit bis zu 21,6 Mbit/s.

Tarife von PremiumSIM und sim.de

Die Drillisch-Marken haben wie üblich je ein bis zwei Wochenangebote, bei denen es mehr Datenvolumen für weniger Geld gibt. Alle Tarife finden im O2-Netz mit LTE und bis zu 50 MBit/s statt. Außerdem ist jeweils eine Allnet-Flat für Anrufe und SMS inklusive.

Den günstigsten Aktionstarif findest du diese Woche bei PremiumSIM: Hier gibt es einen Allnet-Flat-Tarif mit 2 GB Datenvolumen für 4,99 Euro monatlich. Üblicherweise kostet der Tarif LTE S monatlich 6,99 Euro, also 2 Euro mehr.

Echte Sparfüchse sollten aber auch ihren Blick auf den LTE M werfen. Dieser Tarif kostet zwar nur 1 Euro weniger als üblich, nämlich 8,99 Euro statt 9,99 Euro, aber dafür erhält er ganze drei zusätzliche Gigabyte Datenvolumen zu den sonst üblichen 4 GB. Unterm Strich gibt es also 7 GB für 8,99 Euro.

Der „sim.de Mega-Deal“ gilt nur wenige Tage. In dieser Woche gibt es den Tarif LTE All 6 GB für 6,99 Euro statt normalerweise 12,99 Euro. Bindest du dich für 24 Monate, fällt keine Anschlussgebühr an. Ohne Vertragslaufzeit kostet der Anschluss einmalig 19,99 Euro.

180 Euro MediaMarkt-Gutschein gratis zum 9-GB-Tarif

In den Tarife-Shops von MediaMarkt und Saturn gibt es noch bis Monatsende einen Extra-Gutschein zum Tarif Super Select M. Der bietet 9 GB Datenvolumen und kostet monatlich 14,99 Euro. Abgerundet wird der Tarif durch die Zugabe eines 180-Euro-Gutscheins für den jeweiligen Elektronikshop – also MediaMarkt oder Saturn. Weitere Informationen zur Aktion gibt’s in diesem Artikel.

Allnet-Flat: Anrufe und SMS

Netz: Telefónica (O2), LTE

Geschwindigkeit: 50 Mbit/s

Komplett kostenlose SIM-Karten

Wer einen Tarif oder ein Netz einfach nur mal ausprobieren will, der will sich weder lange binden, noch kurzfristig viel Geld bezahlen. Immer wieder gibt es Aktionen, aber auch dauerhaft kostenlose SIM-Karten samt Tarif. In diesem Artikel geben wir Informationen zu aktuellen Angeboten und zeigen, was du beachten musst.

Weitere aktuelle News, Ratgeber und Deals rund um das Thema Tarife findest du auf unserer Themenseite Tarife. Den geballten Marktüberblick gibt es zusätzlich in unserem großen Allnet-Flat-Vergleich.

